Нидерланды отказались расследовать вину Киева в крушении MH17 🔊 Воспроизвести Обломки авиалайнера MH17. Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong



По мнению властей страны, нет оснований привлекать Украину к ответственности.



Власти Нидерландов отказались проводить расследование в отношении властей Украины, которые не закрыли воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, где и был сбит малайзийский Boeing MH17. Об этом говорится в 176-страничном документе, подготовленном Фондом безопасности полётов и опубликованном на официальном сайте правительства страны, сообщает



Согласно докладу, голландские специалисты пришли к выводу, что нет достаточных фактов, чтобы винить украинскую сторону, отвечавшую за безопасность полётов в регионе. В частности, Киев якобы не располагал данными о наличии угроз гражданской авиации, летающей выше той части воздушного пространства, которая уже была закрыта. По мнению властей страны, нет оснований привлекать Украину к ответственности.Власти Нидерландов отказались проводить расследование в отношении властей Украины, которые не закрыли воздушное пространство над Донбассом в 2014 году, где и был сбит малайзийский Boeing MH17. Об этом говорится в 176-страничном документе, подготовленном Фондом безопасности полётов и опубликованном на официальном сайте правительства страны, сообщает ЛАЙФ Согласно докладу, голландские специалисты пришли к выводу, что нет достаточных фактов, чтобы винить украинскую сторону, отвечавшую за безопасность полётов в регионе. В частности, Киев якобы не располагал данными о наличии угроз гражданской авиации, летающей выше той части воздушного пространства, которая уже была закрыта. "Нет причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства", — указывается в документе.



Утверждается, что доклад был подготовлен в тесном сотрудничестве с Россией и Украиной и будет передан послам обеих стран в Нидерландах.



Напомним, самолёт, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, самолёт был сбит ракетой, вывезенной на Украину в 1986 году. Позднее Министерство иностранных дел РФ заподозрило Нидерланды в попытке скрыть некоторые данные по расследованию. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, авиакатастрофа, расследование, Гаага, MH17 — статья прочитана 171 раз Комментарии