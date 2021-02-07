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Трубоукладчик Фортуна начал укладку Северного потока - 2 в водах Дании
Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2, передает ТАСС.
Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.
"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании.
ТАСС
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