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Трубоукладчик Фортуна начал укладку Северного потока - 2 в водах Дании

Трубоукладочная баржа "Фортуна" © Jens Buettner/dpa via AP


Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2, передает ТАСС.

Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании.
ТАСС
Категории: экономика, политика
Ключевые слова: Германия, Россия, маршрут, Дания, СП-2
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добавлена вчера, 6 февраля, 20:30

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