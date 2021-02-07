Трубоукладчик Фортуна начал укладку Северного потока - 2 в водах Дании 🔊 Воспроизвести Трубоукладочная баржа "Фортуна" © Jens Buettner/dpa via AP



Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2, передает



Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2.



"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании. Судно-трубоукладчик успешно провело морские испытания, отметили в Nord Stream 2, передает ТАСС Судно-трубоукладчик "Фортуна" завершило морские испытания и 6 февраля начало укладку "Северного потока - 2" в водах Дании. Об этом сообщили журналистам в компании-операторе проекта Nord Stream 2."Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", - сказали в компании. ТАСС Категории: экономика, политика Ключевые слова: Германия, Россия, маршрут, Дания, СП-2 — статья прочитана 184 раза Комментарии