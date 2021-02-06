Профессору Иосифу Парасонису – 80! 🔊 Воспроизвести Фото: vle.lt







Рядом с нами, в Вильнюсе, живет и работает скромный и талантливый человек - профессор Иосиф Парасонис.



Иосиф Парасонис родился 6 февраля 1941 года в Каунасе в семье рабочего типографии и продавщицы продуктового магазина. Всего несколько месяцев спустя разразилась Вторая мировая война. Иосифу, его матери и трехлетнему брату Моисею удалось эвакуироваться, и они оказались в Удмуртии, в Глазово.



Когда в 1945 г., уже по окончании войны, они вернулись в Каунас, выяснилось, что их отец и оставшиеся родственники трагически погибли в Литве во время Холокоста. Мама осталась одна с двумя малышами. Надо было много работать, потратить много сил, чтобы дети ни в чем не нуждались, и получили хорошее образование. Иосиф Парасонис родился 6 февраля 1941 года в Каунасе в семье рабочего типографии и продавщицы продуктового магазина. Всего несколько месяцев спустя разразилась Вторая мировая война. Иосифу, его матери и трехлетнему брату Моисею удалось эвакуироваться, и они оказались в Удмуртии, в Глазово.Когда в 1945 г., уже по окончании войны, они вернулись в Каунас, выяснилось, что их отец и оставшиеся родственники трагически погибли в Литве во время Холокоста. Мама осталась одна с двумя малышами. Надо было много работать, потратить много сил, чтобы дети ни в чем не нуждались, и получили хорошее образование.



С тех пор прошло много лет. У Иосифа Парасониса очень хорошая дружная семья, в которой все относятся друг другу с большой любовью и пониманием: жена Елена, дочь Анна, два внука и правнук Соломон! Надеемся, что этому малышу не случайно дали имя самого мудрого иудейского царя.



Фото: 15min.lt







Что же касается научной деятельности Иосифа Парасониса, то он работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства строительства, преподавал в Институте развития специалистов народного хозяйства, был деканом строительного факультета, заведующим кафедрой строительных конструкций, заведующим кафедрой архитектурной инженерии.



При участии профессора Иосифа Парасониса были проведены отечественные испытания некоторых уникальных конструкций, зданий Вильнюса, в частности, мебельного магазина (ныне магазин Maxima), Театра оперы и балета и др.



С 1992 года и по сегодняшний день он является директором Центра систематизации строительства и проектирования, членом комитета по исследованию повреждений зданий Международного совета строительных наук и инноваций.



Важнейшие направления научной работы: контроль качества строительных конструкций, монтаж сборных конструкций, испытания конструкции, исследование и оценка надежности, строительное проектирование, реновация, техническое обслуживание, тепловые свойства строительных перегородок, архитектурные и инженерные взаимодействия, защита архитектурного наследия.



Написал учебник «Основы проектирования строительных конструкций», учебник «Высотные здания» (совместно с Э. Гаудутисом и Я. Шипалисом), опубликовал более 170 научных статей!



Сегодня профессор Иосиф Парасонис отмечает свое 80-летие! Так пожелаем же ему добрых дней и улыбок, счастливых мгновений, радостных вестей!



Пусть все Ваши дни, уважаемый профессор, будут наполнены любовью родных и близких, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением! В 1947 г. Иосиф начал учиться в Каунасской начальной еврейской школе. Но через два года еврейскую школу закрыли, и он перешел в русскую. С серебряной медалью окончил Каунасскую 3-ю среднюю школу рабочей молодежи и поступил на строительный факультет Каунасского политехнического института. В 1962 г. по распределению поехал работать инженером в Вильнюс, но быстро понял, что хочет заниматься научной деятельностью.С тех пор прошло много лет. У Иосифа Парасониса очень хорошая дружная семья, в которой все относятся друг другу с большой любовью и пониманием: жена Елена, дочь Анна, два внука и правнук Соломон! Надеемся, что этому малышу не случайно дали имя самого мудрого иудейского царя.Что же касается научной деятельности Иосифа Парасониса, то он работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства строительства, преподавал в Институте развития специалистов народного хозяйства, был деканом строительного факультета, заведующим кафедрой строительных конструкций, заведующим кафедрой архитектурной инженерии.При участии профессора Иосифа Парасониса были проведены отечественные испытания некоторых уникальных конструкций, зданий Вильнюса, в частности, мебельного магазина (ныне магазин Maxima), Театра оперы и балета и др.С 1992 года и по сегодняшний день он является директором Центра систематизации строительства и проектирования, членом комитета по исследованию повреждений зданий Международного совета строительных наук и инноваций.Важнейшие направления научной работы: контроль качества строительных конструкций, монтаж сборных конструкций, испытания конструкции, исследование и оценка надежности, строительное проектирование, реновация, техническое обслуживание, тепловые свойства строительных перегородок, архитектурные и инженерные взаимодействия, защита архитектурного наследия.Написал учебник «Основы проектирования строительных конструкций», учебник «Высотные здания» (совместно с Э. Гаудутисом и Я. Шипалисом), опубликовал более 170 научных статей!Сегодня профессор Иосиф Парасонис отмечает свое 80-летие! Так пожелаем же ему добрых дней и улыбок, счастливых мгновений, радостных вестей!Пусть все Ваши дни, уважаемый профессор, будут наполнены любовью родных и близких, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и оптимистичным настроением! Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: профессор, Иосиф Парасонис — статья прочитана 116 раз Комментарии