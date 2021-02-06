Наступает время сюрпризов?

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Коронавирус урезал программу 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги на два матча, в том числе и с участием каунасского «Жальгириса».



Поэтому поклонникам литовской команды пришлось всё своё внимание обратить на оставшиеся «в строю» поединки. Среди них выделялись матчи с участием московского ЦСКА, у которого в строй после «амнистии» вернулся главный забивала Майк Джеймс. Однако, из строя из-за травмы вслед за Милутиновым выбыл и другой центровой ЦСКА – Тонике Шенгелия. В итоге москвичи в Валенсии сражались вдесятером.



«Барселона» с гостями из Турции вновь подняли очень важный для дальнейшего развития ситуации в борьбе за путёвки в этап плей-офф: это «Барса» сейчас не в лучших кондициях или всё же турецкие клубы наконец-то возвращаются к своей лучшей форме? Поэтому поклонникам литовской команды пришлось всё своё внимание обратить на оставшиеся «в строю» поединки. Среди них выделялись матчи с участием московского ЦСКА, у которого в строй после «амнистии» вернулся главный забивала Майк Джеймс. Однако, из строя из-за травмы вслед за Милутиновым выбыл и другой центровой ЦСКА – Тонике Шенгелия. В итоге москвичи в Валенсии сражались вдесятером.«Барселона» с гостями из Турции вновь подняли очень важный для дальнейшего развития ситуации в борьбе за путёвки в этап плей-офф: это «Барса» сейчас не в лучших кондициях или всё же турецкие клубы наконец-то возвращаются к своей лучшей форме?



Но в целом, минувший тур оказался на удивление богатым на сюрпризы. И, похоже, это только начало весьма интересного периода. Правда, перед этим Евролига устроит для себя небольшой перерыв: следующий тур начнётся 17-го февраля.



Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



24-й тур



«Валенсия» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 105:103 2ОТ (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8)



«Валенсия»: К.Препелич (22 очка), Н.Калинич (22),



ЦСКА: М.Джеймс (37).







«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 86:88 (22:27, 28:26, 15:19, 21:16)



«Барселона»: Н.Миротич (24 + 5 подборов),



«Анадолу Эфес»: В.Мицич (26 + 5 передач).



«Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия) – 92:84 (25:25, 22:18, 19:22, 26:19)



«Фенербахче»: Н. де Коло (24 + 7 передач), Э.Улановас (8),



«Зенит»: А.Гудайтис (11 + 5 подборов).







«Олимпиакос» (Греция) – «Панатинаикос» (Греция) – 77:88 (18:21, 17:17, 19:23, 23:27).



«Бавария» (Германия) – «Альба» (Германия) – 101:95 ОТ (10:26, 23:17, 25:23, 29:21, 14:8)



«Бавария»: Дж.Рейнольдс (24).



«Асвел» (Франция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 78:69 (20:23, 17:17, 15:16, 26:13).



«Реал Мадрид» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 64:84 (15:28, 19:9, 18:23, 12:24)



«Баскония»: Р.Гедрайтис (14), Т.Седекерскис (4 + 7 подборов).







Матч «Жальгирис» (Литва) – «Црвена Звезда» (Сербия) был отложен из-за вспышки коронавируса в сербской команде.



Матч «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Химки» (Россия) отложен из-за коронавирусных ограничений, предпринятых правительством Израиля: въехать в эту страну и выехать из неё сейчас нельзя.



Турнирное положение: 1. «Барселона» – 17 побед после 24 матчей, 2. ЦСКА – 16 (24), 3. «Олимпия Милан» - 15 (23), 4. «Реал Мадрид» - 15 (24), 5. «Бавария» – 15 (24), 6. «Фенербахче» – 14 (24), 7. «Зенит» – 13 (22), 8. «Анадолу Эфес» - 13 (23), 9. «Жальгирис» – 13 (23), 10. «Валенсия» – 12 (24), 11. «Баскония» – 11 (24), 12. «Олимпиакос» – 11 (24), 13. «Маккаби» – 10 (22), 14. «Асвел» – 10 (24), 15. «Панатинаикос» - 9 (23), 16. «Альба» - 8 (24), 17. «Црвена Звезда» – 7 (23), 18. «Химки» - 2 (23). «Фенербахче» днём позже своей победой проголосовал за второй вариант.Но в целом, минувший тур оказался на удивление богатым на сюрпризы. И, похоже, это только начало весьма интересного периода. Правда, перед этим Евролига устроит для себя небольшой перерыв: следующий тур начнётся 17-го февраля.«Валенсия» (Испания) – ЦСКА (Россия) – 105:103 2ОТ (25:17, 22:26, 17:20, 20:21, 11:11, 10:8)К.Препелич (22 очка), Н.Калинич (22),М.Джеймс (37).«Барселона» (Испания) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 86:88 (22:27, 28:26, 15:19, 21:16)Н.Миротич (24 + 5 подборов),В.Мицич (26 + 5 передач).«Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия) – 92:84 (25:25, 22:18, 19:22, 26:19)Н. де Коло (24 + 7 передач), Э.Улановас (8),А.Гудайтис (11 + 5 подборов).«Олимпиакос» (Греция) – «Панатинаикос» (Греция) – 77:88 (18:21, 17:17, 19:23, 23:27).«Бавария» (Германия) – «Альба» (Германия) – 101:95 ОТ (10:26, 23:17, 25:23, 29:21, 14:8)Дж.Рейнольдс (24).«Асвел» (Франция) – «Олимпия Милан» (Италия) – 78:69 (20:23, 17:17, 15:16, 26:13).«Реал Мадрид» (Испания) – «Баскония» (Испания) – 64:84 (15:28, 19:9, 18:23, 12:24)Р.Гедрайтис (14), Т.Седекерскис (4 + 7 подборов).1. «Барселона» – 17 побед после 24 матчей, 2. ЦСКА – 16 (24), 3. «Олимпия Милан» - 15 (23), 4. «Реал Мадрид» - 15 (24), 5. «Бавария» – 15 (24), 6. «Фенербахче» – 14 (24), 7. «Зенит» – 13 (22), 8. «Анадолу Эфес» - 13 (23), 9. «Жальгирис» – 13 (23), 10. «Валенсия» – 12 (24), 11. «Баскония» – 11 (24), 12. «Олимпиакос» – 11 (24), 13. «Маккаби» – 10 (22), 14. «Асвел» – 10 (24), 15. «Панатинаикос» - 9 (23), 16. «Альба» - 8 (24), 17. «Црвена Звезда» – 7 (23), 18. «Химки» - 2 (23). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, "Зенит", "Химки" — статья прочитана 165 раз Комментарии