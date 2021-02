Guardian: находка века — под Кембриджем обнаружили кладбище постримского периода 🔊 Воспроизвести



Под бывшими студенческими помещениями Королевского колледжа в Кембридже обнаружена одна из самых захватывающих находок англо-саксонской археологии с XIX века, сообщает британская газета The Guardian. Исследователи нашли обширное кладбище постримского периода с хорошо сохранившимися останками, а также различными украшениями и погребальными предметами, дающими широкую и яркую картину жизни в британских поселениях в постримскую эпоху.



Доктор Кэролайн Гудсон, которая преподает историю раннего Средневековья в Королевском колледже, заявила, что найденные исследователями человеческие останки удивительно «хорошо сохранились». По её словам, «щелочная почва, типичная для этих мест, не разложила кости».



Это важно, потому что это позволит археологам применить самые современные научные методы для выявления рациона и ДНК умерших и даст возможность проанализировать миграцию и семейные отношения, поясняет издание.



По словам Гудсон, археологи были «удивлены», когда нашли так много могил и такое обширное раннесредневековое кладбище, окружённое римскими рвами и находящееся так близко к руинам римского Кембриджа. Согласно «Церковной истории Беды», написанной в VIII веке, Кембридж был заброшен, как и многие другие римские города, когда римляне в V веке вывели свои войска из Англии. «Мы уже знаем, что Кембридж не был заброшен полностью. Но то, что мы видим сейчас, — это более широкая и ясная картина жизни в послеримских поселениях», — подчёркивает историк.



Гудсон предполагает, что люди, обнаруженные в Кембриджшире, являются потомками более раннего римского населения и недавних переселенцев в Британию с континента, живших в постимперском мире. «Они больше не живут так, как жили римляне, они едят по-другому, одеваются по-другому и находят разные способы эксплуатации земли. Они меняют образ жизни в период значительных перемен», — поясняют учёные.



Некоторые находки вызывают вопросы об эмоциональных связях, которые люди, жившие во времена найденных захоронений, возможно, чувствовали по отношению к римлянам, жившим до них в Кембридже. В одной из могил археологи обнаружили тело, похожее на позднеримский кусок стекла в форме маленькой бочки для хранения вина.



«Это похоже на классический римский предмет, повторно используемый в постримском контексте в качестве погребального инвентаря», — полагают археологи. Другая могила выглядит как типичное позднеримское захоронение примерно пятого века, что позволяет предположить непрерывное использование могильника, начиная с римского периода и далее. «Это было бы действительно интересно», — прокомментировала доктор Гудсон.



Археологи до сих пор не нашли «убедительных доказательств» того, что люди, жившие в шестом веке, всё ещё предпочитали хоронить своих умерших возле могил позднего римского периода, но лишь немногие кладбища такого размера когда-либо подвергались научным раскопкам с использованием современных методов и технологий, таких как усовершенствованные методы радиоуглеродного датирования и изотопного анализа, подчёркивает The Guardian.



«Было бы здорово сказать очень чётко — и для этого нам понадобится большой набор датировок углерода-14, — что у нас есть люди, использующие этот могильник с пятого по седьмой век, — отметила Кэролайн Гудсон. — Мы видим, что погребение мёртвых и обращение с их телами имеет особое значение для живых, причём не такое, как в других местах в постримском мире». Это указывает на иное мировоззрение и другую «космологию»: «Это новая форма поминовения».



Учёные надеются выяснить, умер ли кто-нибудь из захороненных на кладбище от юстинианской чумы — пандемии, бушевавшей по всей Европе в 540-е годы.



«Мне действительно интересно узнать, была ли она и в Кембридже и как это связано с тем, что ещё происходило», — подчеркнула историк Королевского колледжа в Кембридже.



Как сообщается в статье, в могилах было обнаружено около 200 предметов, в том числе бронзовые брошки, бусы, мечи, короткие клинки, керамика и стеклянные колбы. Большинство из них датируется ранним англо-саксонским периодом (400—650 гг. н.э.), хотя также были обнаружены следы структур железного века и римских земляных сооружений.