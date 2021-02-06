Загрузка... В Британии мужчина нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями 🔊 Воспроизвести



В британском городе Питерборо реставратор мебели Питер Бекертон нашел в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями, передаёт



Как отмечается, мужчина обнаружил письмо 11-летней девочки в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации. Письмо было написано 23 февраля 1969 года. В нём, девочка фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.



Так, школьница предположила, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть, а телевизоры превратятся в большие экраны, которыми можно будет управлять с помощью кнопок в подлокотнике кресла.



Однако в письме были и несбывшиеся пророчества. Девочка предположила, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки.



Ранее в Британии шестилетняя девочка отправила своему умершему отцу открытку и неожиданно получила ответ. В британском городе Питерборо реставратор мебели Питер Бекертон нашел в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями, передаёт АиФ со ссылкой на Mirror.Как отмечается, мужчина обнаружил письмо 11-летней девочки в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации. Письмо было написано 23 февраля 1969 года. В нём, девочка фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.Так, школьница предположила, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть, а телевизоры превратятся в большие экраны, которыми можно будет управлять с помощью кнопок в подлокотнике кресла.Однако в письме были и несбывшиеся пророчества. Девочка предположила, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки.Ранее в Британии шестилетняя девочка отправила своему умершему отцу открытку и неожиданно получила ответ. Загрузка... aif.ru Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: письмо, предсказание, Британия — статья прочитана 131 раз Комментарии