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В Британии мужчина нашел письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями
В британском городе Питерборо реставратор мебели Питер Бекертон нашел в старом диване письмо из 1969 года со сбывшимися предсказаниями, передаёт АиФ со ссылкой на Mirror.
Как отмечается, мужчина обнаружил письмо 11-летней девочки в спинке старого дивана, который прислали ему для реставрации. Письмо было написано 23 февраля 1969 года. В нём, девочка фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.
Так, школьница предположила, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть, а телевизоры превратятся в большие экраны, которыми можно будет управлять с помощью кнопок в подлокотнике кресла.
Однако в письме были и несбывшиеся пророчества. Девочка предположила, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жевательной резинки.
Ранее в Британии шестилетняя девочка отправила своему умершему отцу открытку и неожиданно получила ответ.
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aif.ru
Ключевые слова: письмо, предсказание, Британия
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