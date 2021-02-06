Россиянка похоронила 11 мужей 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Табылды Кадырбеков



Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в брак с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщает



По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества — земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.



Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.



Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в 2013-2019 годах, 11 потерпевших умерли.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Кубанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Армавир, которая вступала в брак с одинокими пенсионерами, продавала принадлежащую им недвижимость, деньги присваивала себе, при этом ее мужья вскоре после этого умирали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального главка МВД.По данным следствия, 53-летняя женщина совместно со своими дочерями подыскивали одиноких мужчин. Чаще всего женщина выходила за них замуж, а ее дочери входили в доверие к пожилым людям, убеждали оформить дарственные, завещания или доверенности на продажу их имущества — земельных участков, жилых домов и квартир в Армавире, Краснодаре и Сочи. В других случаях ее дочери убеждали потерпевших, что приходятся тем родственниками и наследниками.Сообщницей мошенниц была 57-летняя жительница города Новокубанска, работавшая риелтором.Общая сумма ущерба составила более 21,7 миллиона рублей. Установлена причастность фигурантов к 12 преступным эпизодам в 2013-2019 годах, 11 потерпевших умерли.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Антон Забубенный , РИА Новости Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, женщина, криминал, мужья География: Россия — статья прочитана 156 раз Комментарии