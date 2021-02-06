Ужасные издевательства. Актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 🔊 Воспроизвести



Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что певец Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней в течение трех лет, когда они состояли в отношениях, сообщает



Роман Мэнсон и Вуд начался в 2007 году, в 2010-м они обручились, но в том же году разорвали отношения.



Ранее Вуд говорила, что ей пришлось пережить домашнее насилие и изнасилования, однако не уточняла, кого именно она в этом обвиняет. Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что певец Мэрилин Мэнсон "ужасно издевался" над ней в течение трех лет, когда они состояли в отношениях, сообщает ВВС Роман Мэнсон и Вуд начался в 2007 году, в 2010-м они обручились, но в том же году разорвали отношения.Ранее Вуд говорила, что ей пришлось пережить домашнее насилие и изнасилования, однако не уточняла, кого именно она в этом обвиняет. Мэрилин Мэсон пока не ответил Би-би-си на просьбу прокомментировать обвинения Вуд. Ранее представители певца заявляли: "В течение нескольких лет появлялось множество публикаций, в которых Эван Рейчел Вуд очень хорошо говорила о своих отношениях с Мэнсоном".



"К сожалению, в наше время люди верят написанному в интернете и могут говорить что угодно без всяких доказательств. Последствия таких действий могут быть катастрофическими, распространять не основанную на фактах информацию - совершенно безответственно", - также было сказано в заявлении. "Как люди и сотрудники масс-медиа, мы должны стремиться к тому, чтобы иметь дело с фактами и правдой, а не прятаться за домыслами и предположениями для продвижения собственной точки зрения".



Подчинение и манипуляция



В понедельник Вуд впервые прямо обвинила Мэнсона в издевательствах в своем "Инстаграме".



"Имя человека, который надо мной издевался, - Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон, - заявила актриса. - Он начал заниматься "грумингом" [то есть "обхаживанием"] по отношению ко мне, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал мной".



"Я больше не хочу жить в страхе, что мне отомстят, будут меня шантажировать или поливать грязью. Пока он не начнет разрушать еще чьи-то жизни, я хочу обличить этого опасного человека и заявить, что многие в этом бизнесе ему потакали. Хочу выразить солидарность с многими жертвами, которые больше не будут молчать", - также сказано в заявлении актрисы.



В понедельник еще несколько женщин сделали в социальных сетях похожие заявления, обвинив Мэнсона в издевательствах.



В чем обвиняют Мэнсона?



-Эшли Уолтерс заявила, что работала с Мэнсоном в качестве личного помощника. Она утверждает, что певец "часто прибегал к насилию" и начинал бросаться тарелками и другими тяжелыми предметами. Она обвиняет его в том, что он предлагал ее в качестве "подарка" для секса с теми, кто с ним работал, и продолжал преследовать ее уже после окончания их профессиональных отношений. Уолтерс говорит, что теперь она страдает от посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии.



-Габриэлла, также известная как музыкант SourGirrrl, заявила, что Мэнсон неоднократно связывал ее и насиловал. По ее утверждениям, музыкант заставлял ее принимать вместе с ним наркотики и требовал, чтобы она заключила с ним "договор, скрепленный кровью", - и при этом разрезал их руки разбитым стеклом. Как говорит Габриэлла, из-за их отношений она как-то пыталась совершить самоубийство и из-за этого провела рождественские праздники в больнице. По ее словам, у нее был диагностирован посттравматический синдром, и она по-прежнему страдает от ночных кошмаров.



-Модель Сара Макнилли утверждает, что однажды Мэнсон швырнул ее к стене и "угрожал разбить лицо бейсбольной битой". Она говорит, что Мэнсон запирал ее в комнате, когда она "плохо себя вела", и часами отчитывал ее. Она также утверждает, что страдает от ПТСР и проблем с психикой.



-Актриса Эшли Линдси Морган говорит, что Мэнсон не позволял ей есть, спать и покидать дом. Она утверждает, что Мэнсон резал и обжигал ее и заставлял приносить ему нацистские сувениры. Она тоже говорит, что страдает от ПТСР, испытывает тревожность и ее мучают ночные кошмары.



Приступы запредельной ревности



Вуд и ранее жаловалась в интервью и соцсетях на домогательства и изнасилования, а в 2019 году предложила законопроект, продлевающий срок ответственности за домашнее насилие с 3 до 5 лет. В октябре того же года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал этот законопроект, и в 2020 году он стал законом.



Тогда же, давая показания в конгрессе, Вуд заявила, что Мэнсон скрывал от нее свою зависимость от алкоголя и наркотиков, и у него случались приступы запредельной ревности, когда он громил дом, запирал ее в комнате и угрожал ей.



В прошлом году Мэнсон прервал интервью с изданием Metal Hammer после вопроса о его отношениях с Вуд и другими женщинами в свете показаний актрисы.



Ранее представители Мэнсона уже пытались оправдать его реплику, брошенную в интервью журналу Spin в 2009 году, когда он заявил по поводу Вуд: "Каждый день я мечтаю о том, как разобью ей голову молотком". "Понятно, что это было нагнетание драмы рок-звездой, промотирующей свою новую запись, а не реальное утверждение", - убеждали они.



33-летняя Вуд известна по ролям в таких фильмах, как "Рестлер" и "Мартовские иды", она также озвучивала героев популярных фильмов "Холодное сердце-2", "Астерикс" и "Викинги".



Ее самая известная роль - андроид Долорес Абернати в сериале HBO "Мир Дикого запада".



52-летний Мэнсон с 1994 года выпустил 11 студийных альбомов, три из которых в Великобритании вошли в первую тройку по объемам продаж в Великобритании. bbc.com Категории: чп и криминал, общество, дом и быт Ключевые слова: насилие, женщины, Мэрлин Мэнсон — статья прочитана 135 раз Комментарии