Учёный назвал три причины, из-за которых некоторые люди не болеют коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото © Zuma / ТАСС



Какая из них встречается чаще, пока не известно, передает



Некоторые люди действительно могут не заболеть коронавирусом, поскольку их организм оказался готов к встрече с инфекцией. За счёт чего это происходит, объяснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в интервью РИА "Новости".



"Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии", — уточнил он.



По словам Вознесенского, одной из причин может быть наличие перекрёстного иммунитета, который появился после другого коронавируса. Также это может быть результатом перенесённой вирусной инфекции. В этом случае в организме повышается уровень интерферонов и, как следствие, снижается восприимчивость к подобным заболеваниям. Какая из них встречается чаще, пока не известно, передает ЛАЙФ Некоторые люди действительно могут не заболеть коронавирусом, поскольку их организм оказался готов к встрече с инфекцией. За счёт чего это происходит, объяснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в интервью РИА "Новости"."Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии", — уточнил он.По словам Вознесенского, одной из причин может быть наличие перекрёстного иммунитета, который появился после другого коронавируса. Также это может быть результатом перенесённой вирусной инфекции. В этом случае в организме повышается уровень интерферонов и, как следствие, снижается восприимчивость к подобным заболеваниям. Согласно третьему предположению, есть вероятность существования местных элементов иммунитета, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Однако какой из этих механизмов срабатывает чаще остальных, учёные пока не выяснили.



Ранее Лайф сообщал, что учёные доказали способность коронавируса атаковать клетки поджелудочной железы и размножаться в них, вызывая серьёзные сбои в работе человеческого организма. life.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: лечение, контроль, карантин, распространение, коронавирус, медтехника — статья прочитана 185 раз Комментарии