Эксперт: Иномыслящих американцев США будут карать как международных террористов

«Все меры, которые раньше применялись только по отношению к террористам, теперь будут работать против населения самой Америки», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя публикацию издания «The New York Times», согласно которой 176 человек уже арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января.



«Уголовное дело уже заведено в отношении более 150 человек, которые участвовали в штурме Капитолия, но всего по этому делу проходят около 300 человек, включая свидетелей. На самом деле, Министерство юстиции США даже планирует отказаться о многих из этих дел – их оказалось слишком много, а возможности расследовать все на федеральном уровне нет», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков. «Все меры, которые раньше применялись только по отношению к террористам, теперь будут работать против населения самой Америки», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя публикацию издания «The New York Times», согласно которой 176 человек уже арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января.«Уголовное дело уже заведено в отношении более 150 человек, которые участвовали в штурме Капитолия, но всего по этому делу проходят около 300 человек, включая свидетелей. На самом деле, Министерство юстиции США даже планирует отказаться о многих из этих дел – их оказалось слишком много, а возможности расследовать все на федеральном уровне нет», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.



Из социальных сетей также стало известно, что к участникам митинга в поддержку Трампа приковано особое внимание во время авиаперелетов. «Таких людей тщательно проверяют, заставляют доставать и показывать личные вещи. Судя по всему, правительством США уже составлены списки «неблагонадежных», которых теперь будут если не сажать в тюрьму, то активно прессовать», – считает политолог.



Дудаков уверен – очевиден взятый властями США курс на борьбу с внутренним экстремизмом. «Уже обсуждается законопроект, который позволит наделить американские спецслужбы полномочиями проводить антитеррористические операции в отношении собственного населения и использовать весь спектр антитеррористических инструментов для борьбы с доморощенными экстремистами», – объяснил он, назвав среди таких инструментов, в первую очередь, слежку и задержания без судебного ордера.



«Надеюсь, собственное население не будут отправлять в Гуантанамо (тюрьма для лиц, обвиняемых властями США в терроризме – прим. ВЗГЛЯД), но все меры, применяемые до этого только в отношении иностранных граждан-террористов, теперь будут работать и по отношению к американцам. Конечно, это явное нарушение гражданских прав, и правозащитники в Америке, скорее всего, будут по этому поводу судиться с членами правительства», – предположил Дудаков.



Политолог также упомянул о «рогатом шамане» Джейке Анджели - одного из самых ярких участников штурма Капитолия, чьи фото быстро распространились в Сети. «Его тоже арестовали, но уже выпустили под залог. Он даже собирался выступить с каким-то заявлением на заседании Сената по импичменту Трампу, но, видимо, не выступит. В любом случае, он просто эпатажный человек, который любит бывать в разных шумных местах – например, до этого он участвовал в митингах анархистов. Так что лично ему, скорее всего, ничего не будет, но козлов отпущения среди правых активистов, безусловно, найдут, и им придется несладко», – заключил Дудаков.



Ранее американское издание «The New York Times» в своем аккаунте в Instagram опубликовало таблицу из фотографий тех, кто уже арестован за штурм Капитолия 6 января. Согласно таблице, 107 человек арестованы за «вторжение в Конгресс», 43 – за «нарушения в отношении сотрудников правоохранительных органов, ношение оружия, угрозы или преступления против собственности», 26 – за «преступный сговор или нападение».



Напомним, в среду 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.



Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем, Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.



Сразу после беспорядков конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент, слушания по которому пройдут в Сенате во вторник 9 февраля. Сам бывший американский лидер отказался выступать на процессе по импичменту.



Автор: Ирина Яровая для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: преследование, протесты, Трамп, Байден — статья прочитана 247 раз