Загрузка... Во Внуково пара пыталась улететь по паспортам СССР. За ними приехали санитары 🔊 Воспроизвести Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов



Как оказалось, российские документы у мужа и жены всё же есть.



В столичном аэропорту Внуково пару не пустили на самолёт из-за того, что они предъявили документы несуществующей страны — СССР. О таком курьёзном случае пишет



Билеты в Астрахань мужчина и женщина купили через Интернет. Проблемы возникли на стойке регистрации, когда сотрудник аэропорта сообщил им, что их документы недействительны. Начался скандал, в ходе которого несостоявшиеся пассажиры потребовали гостиницу из-за сорванного вылета. Однако вместо временного проживания представитель авиакомпании вызвал полицию.



Прибывшие на место правоохранители выяснили, что российские паспорта у пары всё же есть, но пользоваться ими пассажиры категорически отказываются. В результате к советским гражданам приехали санитары. Забирать они никого не стали, однако и в Астрахань незадачливые путешественники в итоге не полетели.



Ранее Лайф рассказывал, что в США мужчина перед вылетом соврал об отсутствии симптомов коронавируса, после чего умер прямо в полёте на глазах у других пассажиров. Как оказалось, российские документы у мужа и жены всё же есть.В столичном аэропорту Внуково пару не пустили на самолёт из-за того, что они предъявили документы несуществующей страны — СССР. О таком курьёзном случае пишет ЛАЙФ со ссылкой на МК.Билеты в Астрахань мужчина и женщина купили через Интернет. Проблемы возникли на стойке регистрации, когда сотрудник аэропорта сообщил им, что их документы недействительны. Начался скандал, в ходе которого несостоявшиеся пассажиры потребовали гостиницу из-за сорванного вылета. Однако вместо временного проживания представитель авиакомпании вызвал полицию.Прибывшие на место правоохранители выяснили, что российские паспорта у пары всё же есть, но пользоваться ими пассажиры категорически отказываются. В результате к советским гражданам приехали санитары. Забирать они никого не стали, однако и в Астрахань незадачливые путешественники в итоге не полетели.Ранее Лайф рассказывал, что в США мужчина перед вылетом соврал об отсутствии симптомов коронавируса, после чего умер прямо в полёте на глазах у других пассажиров. Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: СССР, аэропорт, Внуково, контроль, документы География: Россия — статья прочитана 195 раз Комментарии