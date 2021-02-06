Загрузка...
Во Внуково пара пыталась улететь по паспортам СССР. За ними приехали санитары
Как оказалось, российские документы у мужа и жены всё же есть.
В столичном аэропорту Внуково пару не пустили на самолёт из-за того, что они предъявили документы несуществующей страны — СССР. О таком курьёзном случае пишет ЛАЙФ со ссылкой на МК.
Билеты в Астрахань мужчина и женщина купили через Интернет. Проблемы возникли на стойке регистрации, когда сотрудник аэропорта сообщил им, что их документы недействительны. Начался скандал, в ходе которого несостоявшиеся пассажиры потребовали гостиницу из-за сорванного вылета. Однако вместо временного проживания представитель авиакомпании вызвал полицию.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что российские паспорта у пары всё же есть, но пользоваться ими пассажиры категорически отказываются. В результате к советским гражданам приехали санитары. Забирать они никого не стали, однако и в Астрахань незадачливые путешественники в итоге не полетели.
Ранее Лайф рассказывал, что в США мужчина перед вылетом соврал об отсутствии симптомов коронавируса, после чего умер прямо в полёте на глазах у других пассажиров.
Загрузка...
life.ru
Категории: общество, чп и криминал
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|