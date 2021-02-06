Адвокаты Трампа сообщили, что он не планирует под присягой давать показания в Конгрессе 🔊 Воспроизвести



Брюс Кастор и Дэвид Шон назвали запрос обвинителей от Палаты представителей "пиар-трюком", сообщает



Экс-президент США Дональд Трамп не планирует под присягой давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента. Соответствующее заявление адвокатов бывшего американского лидера Брюса Кастора и Дэвида Шона опубликовал в четверг в своем Twitter советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.



В ответном письме адвокаты Трампа называют запрос обвинителей "пиар-трюком". "Как вы определенно знаете, эта неконституционная процедура просто не может привести к каким-либо отрицательным выводам", - заявили юристы. "Ваше письмо лишь подтверждает общеизвестный факт: вы не можете подкрепить свои обвинения в адрес 45-го президента Соединенных Штатов, который в данный момент является частным лицом", - указывается в документе. Брюс Кастор и Дэвид Шон назвали запрос обвинителей от Палаты представителей "пиар-трюком", сообщает ТАСС Экс-президент США Дональд Трамп не планирует под присягой давать показания в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента. Соответствующее заявление адвокатов бывшего американского лидера Брюса Кастора и Дэвида Шона опубликовал в четверг в своем Twitter советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер.В ответном письме адвокаты Трампа называют запрос обвинителей "пиар-трюком". "Как вы определенно знаете, эта неконституционная процедура просто не может привести к каким-либо отрицательным выводам", - заявили юристы. "Ваше письмо лишь подтверждает общеизвестный факт: вы не можете подкрепить свои обвинения в адрес 45-го президента Соединенных Штатов, который в данный момент является частным лицом", - указывается в документе. "Использование нашей конституции с целью проведения так называемой процедуры импичмента - слишком серьезное дело, чтобы пытаться играть в эти игры", - заключили юристы Трампа. Ранее журналист телекомпании NBC Кристен Уэлкер отметила в своем Twitter со ссылкой на слова Кастора, что Трамп не намерен удовлетворять требование обвинителей от Палаты представителей Конгресса.



4 февраля обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили письмо, в котором потребовали, чтобы бывший американский лидер дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Они также требовали, чтобы Трамп дал ответ на этот запрос не позднее 17:00 пятницы 5 февраля (01:00 мск субботы 6 февраля). Обвинители настаивали на том, что имеют право расценить возможный отказ бывшего президента давать показания как свидетельство в пользу его виновности. ТАСС Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: импичмент, конгресс, Трамп, демократы — статья прочитана 86 раз Комментарии