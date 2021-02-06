Автоваз запустил производство обновленного семейства Lada Largus 🔊 Воспроизвести LADA Largus Cross © Пресс-служба "Автоваза"



"Автоваз" запустил серийное производство обновленного семейства Lada Largus, говорится в сообщении автопроизводителя, передает



"4 февраля на "Автовазе" стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы", - отмечается в сообщении.



В компании уточнили, что Lada Largus получил новую панель приборов, руль, мультимедийную систему и передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Также автомобиль преобразился внешне: у него появились обновленные передний бампер, капот, передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала.



Lada Largus - первый совместный проект "Автоваза" и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Это единственная в своем классе семиместная машина, входит в топ-10 на российском рынке. К настоящему моменту изготовлено более 450 тыс. автомобилей Lada Largus. "Автоваз" запустил серийное производство обновленного семейства Lada Largus, говорится в сообщении автопроизводителя, передает ТАСС "4 февраля на "Автовазе" стартовало серийное производство обновленного семейства Lada Largus. Первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Lada Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы", - отмечается в сообщении.В компании уточнили, что Lada Largus получил новую панель приборов, руль, мультимедийную систему и передние сиденья с развитой боковой поддержкой. Также автомобиль преобразился внешне: у него появились обновленные передний бампер, капот, передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала.Lada Largus - первый совместный проект "Автоваза" и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. Это единственная в своем классе семиместная машина, входит в топ-10 на российском рынке. К настоящему моменту изготовлено более 450 тыс. автомобилей Lada Largus. ТАСС Категории: экономика, авто, технологии Ключевые слова: Европа, продажи, Lada — статья прочитана 120 раз Комментарии