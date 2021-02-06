Эксперты рассказали, как Китай накажет Украину и Зеленского за Мотор Сич 🔊 Воспроизвести Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева



Ранее президент Незалежной ввёл санкции против китайских акционеров компании, в результате которых те понесли миллиардные убытки.



Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за предприятия "Мотор Сич". Об этом пишет



В конце января президент Незалежной Владимир Зеленский ввёл трёхлетние санкции против акционеров "Мотор Сич", затронувшие четыре компании и одного гражданина КНР. Попавшая под ограничения фирма Beijing Skyrizon, которую ранее включили в санкционный список США как контролируемую военными, выразила протест против такого решения. Пострадавшие инвесторы обратились в крупнейшие юридические компании, чтобы взыскать с Киева компенсацию убытков в размере 3,5 миллиарда долларов. Ранее президент Незалежной ввёл санкции против китайских акционеров компании, в результате которых те понесли миллиардные убытки.Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за предприятия "Мотор Сич". Об этом пишет ЛАЙФ со ссылкой на "Деловая столица".В конце января президент Незалежной Владимир Зеленский ввёл трёхлетние санкции против акционеров "Мотор Сич", затронувшие четыре компании и одного гражданина КНР. Попавшая под ограничения фирма Beijing Skyrizon, которую ранее включили в санкционный список США как контролируемую военными, выразила протест против такого решения. Пострадавшие инвесторы обратились в крупнейшие юридические компании, чтобы взыскать с Киева компенсацию убытков в размере 3,5 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что конфликт может иметь серьёзные экономические последствия для Украины. Специалист по международной политике Украинского института будущего Илия Куса выразил уверенность, что решение Киева поспособствует охлаждению отношений с Китаем и росту недоверия, что затруднит привлечение инвестиций из Поднебесной.



Украину также ожидает снижение сотрудничества в рамках проекта "Новый шёлковый путь" и длительные судебные процессы.



Экономист Алексей Кущ добавил, что Киеву после введения санкций можно забыть о проекте "Один пояс и один путь", который мог бы обеспечивать 10–15% ВВП. Кроме того, КНР закроет свои рынки сбыта для украинских товаров и переориентирует аграрный сектор на Россию.



"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое занимается разработкой, производством, ремонтом и обслуживанием газотурбинных двигателей для самолётов и вертолётов, а также промышленных газотурбинных установок.



Напомним, в августе 2019 года СМИ сообщали, что Китай купил больше половины акций украинской компании "Мотор Сич". life.ru Категории: экономика, политика Ключевые слова: Китай, покупка, продажа, Мотор Сич География: Украина — статья прочитана 158 раз Комментарии