Breitbart США : Грета Тунберг случайно опубликовала документ с рекомендациями по комментариям протестов в Индии, и ей грозит уголовное расследование 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Kay Nietfeld/dpa via AP



Известная на весь мир 18-летняя экоактивистка Грета Тунберг случайно «слила» методичку по написанию постов и комментариев в Твиттер. Сообщение оперативно удалили, но в Индии уже начали расследование по статье «Разжигание протестов».



В четверг шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг (Greta Thunberg) привела в негодование работников полиции и прокуратуры Индии после того, как она воспользовалась социальными сетями для публикации подстрочных комментариев и советов по поводу проходивших в стране ожесточенных протестов фермеров.



Как пишет «Нью-Йорк Пост» (NY Post), 18-летняя левая экоактивистка опубликовала в сети (а затем быстро удалила) сообщение, в котором был приведен подробный список «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках. По словам ее критиков, это свидетельствует о том, что ее инструктируют в вопросах, касающихся того, какую позицию должны занять посторонние, наблюдающие за протестами. В четверг шведская активистка и борец с глобальным потеплением Грета Тунберг (Greta Thunberg) привела в негодование работников полиции и прокуратуры Индии после того, как она воспользовалась социальными сетями для публикации подстрочных комментариев и советов по поводу проходивших в стране ожесточенных протестов фермеров.Как пишет «Нью-Йорк Пост» (NY Post), 18-летняя левая экоактивистка опубликовала в сети (а затем быстро удалила) сообщение, в котором был приведен подробный список «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках. По словам ее критиков, это свидетельствует о том, что ее инструктируют в вопросах, касающихся того, какую позицию должны занять посторонние, наблюдающие за протестами.



Помимо постов, которые должны были вызвать бурю в «Твиттере», в «методичке», которую она выложила в сети, также предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.



В четверг полиция Дели возбудила дело против активистки из-за ее твитов, признав недопустимым иностранное вмешательство в вопросы, являющиеся исключительно внутренним делом страны.



В списке были приведены некоторые советы о том, что публиковать в социальных сетях. В нем также ей рекомендуют делать репосты и ставить теги с указанием других знаменитостей, пишущих об этом в «Твиттере», включая поп-звезду Рианну (Rihanna).Помимо постов, которые должны были вызвать бурю в «Твиттере», в «методичке», которую она выложила в сети, также предлагалось выделять информацию о запланированных демонстрациях у индийских посольств.В четверг полиция Дели возбудила дело против активистки из-за ее твитов, признав недопустимым иностранное вмешательство в вопросы, являющиеся исключительно внутренним делом страны. I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest — Greta Thunberg (@GretaThunberg)



Greta Thunberg



@GretaThunberg



Я по-прежнему#ПроявляюСолидарностьСФермерами(#StandWithFarmers) и поддерживаю их мирный протест. Этого не изменят ни ненависть, ни угрозы, ни нарушение прав человека. #ПротестФермеров (#FarmersProtest)



4 февраля 2021 г.



Greta Thunberg



@GretaThunberg



Мы выражаем солидарность с #ПротестомФермеров (#FarmersProtest) в Индии.



2 февраля 2021 г.



— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021 Greta Thunberg@GretaThunbergЯ по-прежнему#ПроявляюСолидарностьСФермерами(#StandWithFarmers) и поддерживаю их мирный протест. Этого не изменят ни ненависть, ни угрозы, ни нарушение прав человека. #ПротестФермеров (#FarmersProtest)4 февраля 2021 г.Greta Thunberg@GretaThunbergМы выражаем солидарность с #ПротестомФермеров (#FarmersProtest) в Индии.2 февраля 2021 г. We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0 — Greta Thunberg (@GretaThunberg)



Со своей стороны, Рианна написала в «Твиттере» своим подписчикам, число которых превышает 101 миллион: «Почему мы не говорим об этом?!». Она дала ссылку на репортаж «Си-Эн-Эн» (CNN) о том, что власти Индии блокируют интернет-сервисы в местах, где проходят протесты. Эта тактика правительства направлена на то, чтобы помешать проведению протестов.



Высокопоставленные члены правительства, индийские знаменитости и даже министерство иностранных дел теперь призывают людей собраться вместе и осудить «чужаков», таких как Тунберг и Рианна, которые пытаются «расколоть страну».



«К сожалению, группы, преследующие свои корыстные интересы, пытаются навязать этим протестам свою повестку дня и сорвать их», — говорится в опубликованном в среду редком заявлении министерства иностранных дел Индии. В заявлении министерство подвергло критике «иностранных граждан», размещающих информацию в социальных сетях. Имени Рианны и других, кто последовал ее примеру, в нем указано не было.



Десятки тысяч фермеров собрались на окраинах индийской столицы, чтобы выразить протест против новых законов в сельском хозяйстве, из-за которых, по их словам, они станут беднее и окажутся во власти корпораций. Протесты создают серьезные проблемы для премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), который объявил эти законы необходимыми для модернизации сельского хозяйства Индии.



Их в основном мирные протесты переросли в беспорядки и жестокие столкновения 26 января, в День Республики Индии, когда часть из десятков тысяч фермеров, ехавших на тракторах, свернула с маршрута движения протестующих, ранее согласованного с полицией, и штурмовала Красный форт 17-го века, что привело к неожиданной эскалации напряженности.



Сотни полицейских получили ранения, и один протестующий погиб. Десятки фермеров также получили ранения, но власти об их количестве не сообщают.



Лидеры протестующих фермеров осудили насилие, но заявили, что акцию протеста не отменят.



Автор: Саймон Кент (Simon Kent), для Breitbart, США, перевод — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021 Со своей стороны, Рианна написала в «Твиттере» своим подписчикам, число которых превышает 101 миллион: «Почему мы не говорим об этом?!». Она дала ссылку на репортаж «Си-Эн-Эн» (CNN) о том, что власти Индии блокируют интернет-сервисы в местах, где проходят протесты. Эта тактика правительства направлена на то, чтобы помешать проведению протестов.Высокопоставленные члены правительства, индийские знаменитости и даже министерство иностранных дел теперь призывают людей собраться вместе и осудить «чужаков», таких как Тунберг и Рианна, которые пытаются «расколоть страну».«К сожалению, группы, преследующие свои корыстные интересы, пытаются навязать этим протестам свою повестку дня и сорвать их», — говорится в опубликованном в среду редком заявлении министерства иностранных дел Индии. В заявлении министерство подвергло критике «иностранных граждан», размещающих информацию в социальных сетях. Имени Рианны и других, кто последовал ее примеру, в нем указано не было.Десятки тысяч фермеров собрались на окраинах индийской столицы, чтобы выразить протест против новых законов в сельском хозяйстве, из-за которых, по их словам, они станут беднее и окажутся во власти корпораций. Протесты создают серьезные проблемы для премьер-министра Нарендры Моди (Narendra Modi), который объявил эти законы необходимыми для модернизации сельского хозяйства Индии.Их в основном мирные протесты переросли в беспорядки и жестокие столкновения 26 января, в День Республики Индии, когда часть из десятков тысяч фермеров, ехавших на тракторах, свернула с маршрута движения протестующих, ранее согласованного с полицией, и штурмовала Красный форт 17-го века, что привело к неожиданной эскалации напряженности.Сотни полицейских получили ранения, и один протестующий погиб. Десятки фермеров также получили ранения, но власти об их количестве не сообщают.Лидеры протестующих фермеров осудили насилие, но заявили, что акцию протеста не отменят.Автор: Саймон Кент (Simon Kent), для Breitbart, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: соцсети, обман, коммерция, Грета Тунберг, торговый знак — статья прочитана 266 раз Комментарии