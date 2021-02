Independent: Джонсон пригрозил ЕС последствиями в случае отказа продлить льготный период торговли с Северной Ирландией 🔊 Воспроизвести



Великобритания призывает ЕС продлить упрощённые проверки продовольственных товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства, передаёт The Independent. При этом в Лондоне предупреждают, что в противном случае рассматривают возможность приведения в действие Статьи 16 североирландского протокола, для того чтобы предотвратить хаос на таможенной границе Великобритании и Северной Ирландии.



Премьер-министр Борис Джонсон пригрозил привести в действие Статью 16 североирландского протокола, связанного с соглашением о брексите, в случае если это будет единственным способом обеспечить свободную торговлю между Северной Ирландией и Великобританией, сообщает The Independent.



Документ обеспечивает свободное передвижение товаров из Европейского союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова. Статья 16 при этом разрешает Великобритании или ЕС «в одностороннем порядке принять надлежащие защитные меры в случае серьёзных экономических, социальных или экологических трудностей». Премьер-министр Борис Джонсон пригрозил привести в действие Статью 16 североирландского протокола, связанного с соглашением о брексите, в случае если это будет единственным способом обеспечить свободную торговлю между Северной Ирландией и Великобританией, сообщает The Independent.Документ обеспечивает свободное передвижение товаров из Европейского союза в Северную Ирландию и обратно и, таким образом, позволяет избежать возвращения физической границы между севером и югом острова. Статья 16 при этом разрешает Великобритании или ЕС «в одностороннем порядке принять надлежащие защитные меры в случае серьёзных экономических, социальных или экологических трудностей».



Так, по соглашению о брексите, упрощённые проверки продовольственных товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства, действуют только до конца марта. Затем Брюссель планирует начать проверку грузов, для ввоза которых на территорию ЕС требуются сертификаты и таможенные декларации.



При этом Лондон установил Брюсселю жёсткие сроки, настаивая, что решение должно быть найдено уже «на этой неделе».



Как напоминает издание, сделка по брекситу уже привела к существенным нарушениям в отношениях между Северной Ирландией и Великобританией, в том числе к нехватке некоторых товаров на полках североирландских магазинов. Однако ожидается, что ситуация ухудшится в апреле, если не будет продлён действующий льготный период.



При этом член палаты общин от Демократической юнионистской партии Иан Пэйсли — младший предупредил правительство о том, что предприниматели могут отказаться выполнять новые требования к оформлению документов, необходимых для торговли между Великобританией и Северной Ирландией. По словам парламентария, сделка по брекситу заставила ирландцев почувствовать себя «преданными» и «иностранцами в собственной стране».



По мнению сторонников членства Северной Ирландии в Соединённом Королевстве, новые договорённости фактически создают торговую границу с Великобританией, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландия открытой. Так, в настоящий момент таможенные проверки проходят на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, так как Белфаст сохраняет членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС.



При этом Демократическая юнионистская партия вот уже в течение нескольких недель призывает правительство приостановить выполнение некоторых своих обязательств по договору в соответствии со Статьёй 16.



Как напоминает The Independent, в пятницу Еврокомиссия объявила, что хочет ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии, чтобы через эту границу в Британию не вывозились вакцины от коронавируса. Однако столкнувшись со всеобщим возмущением не только в Великобритании, но и в Ирландии, Еврокомиссия уже в пятницу вечером отказалась от своего намерения.



Оригинал новости ИноТВ В среду сопредседатели Совместного комитета Великобритании и ЕС Майкл Гоув и Марош Шевчович на срочно организованных переговорах попытались найти выход из кризиса и договориться о продлении «льготного периода» на ввоз ряда товаров в Северную Ирландию из остальной Великобритании до конца 2022 года.Так, по соглашению о брексите, упрощённые проверки продовольственных товаров, перемещаемых между Северной Ирландией и остальной частью Соединённого Королевства, действуют только до конца марта. Затем Брюссель планирует начать проверку грузов, для ввоза которых на территорию ЕС требуются сертификаты и таможенные декларации.При этом Лондон установил Брюсселю жёсткие сроки, настаивая, что решение должно быть найдено уже «на этой неделе».Как напоминает издание, сделка по брекситу уже привела к существенным нарушениям в отношениях между Северной Ирландией и Великобританией, в том числе к нехватке некоторых товаров на полках североирландских магазинов. Однако ожидается, что ситуация ухудшится в апреле, если не будет продлён действующий льготный период.При этом член палаты общин от Демократической юнионистской партии Иан Пэйсли — младший предупредил правительство о том, что предприниматели могут отказаться выполнять новые требования к оформлению документов, необходимых для торговли между Великобританией и Северной Ирландией. По словам парламентария, сделка по брекситу заставила ирландцев почувствовать себя «преданными» и «иностранцами в собственной стране».По мнению сторонников членства Северной Ирландии в Соединённом Королевстве, новые договорённости фактически создают торговую границу с Великобританией, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландия открытой. Так, в настоящий момент таможенные проверки проходят на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, так как Белфаст сохраняет членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС.При этом Демократическая юнионистская партия вот уже в течение нескольких недель призывает правительство приостановить выполнение некоторых своих обязательств по договору в соответствии со Статьёй 16.Как напоминает The Independent, в пятницу Еврокомиссия объявила, что хочет ввести частичный таможенный контроль на границе Ирландии и Северной Ирландии, чтобы через эту границу в Британию не вывозились вакцины от коронавируса. Однако столкнувшись со всеобщим возмущением не только в Великобритании, но и в Ирландии, Еврокомиссия уже в пятницу вечером отказалась от своего намерения. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 178 раз Комментарии