В Литве ответили по поводу закупки вакцины Спутник V 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



На пресс-конференции главы правительства Ингриды Шимоните журналисты задали ей вопрос о российской вакцине, передает



"Нет, не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза, и EMA (Европейское агентство лекарственных средств. – Sputnik) ее точно не оценивало", - заявила глава правительства.



Шимоните сказала, что "Спутник V" "определенно не та вакцина, которую мы включили в наш портфель вакцинации". На пресс-конференции главы правительства Ингриды Шимоните журналисты задали ей вопрос о российской вакцине, передает Sputnik Литва . Литва не собирается закупать российскую вакцину "Спутник V", заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции в пятницу."Нет, не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза, и EMA (Европейское агентство лекарственных средств. – Sputnik) ее точно не оценивало", - заявила глава правительства.Шимоните сказала, что "Спутник V" "определенно не та вакцина, которую мы включили в наш портфель вакцинации". Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.



Литва в общей сложности заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19: AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi Pasteur и GSK, BioNTech и Pfizer, CureVac и Moderna.



Республика уже получила семь партий вакцины BioNTech и Pfizer, две – Moderna и ожидает первую партию AstraZeneca.



В Литве зафиксировано более 185 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше 135 тысяч человек, а умерли 2908. Полностью вакцинированы уже более 37 тысяч жителей. lt.sputniknews.ru Категории: политика, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус — статья прочитана 240 раз Комментарии