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В Литве ответили по поводу закупки вакцины Спутник V

© Photo : Lietuvos Respublikos Seimas


На пресс-конференции главы правительства Ингриды Шимоните журналисты задали ей вопрос о российской вакцине, передает Sputnik Литва. Литва не собирается закупать российскую вакцину "Спутник V", заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции в пятницу.

"Нет, не планируем, потому что эта вакцина не зарегистрирована ни в одной стране Евросоюза, и EMA (Европейское агентство лекарственных средств. – Sputnik) ее точно не оценивало", - заявила глава правительства.

Шимоните сказала, что "Спутник V" "определенно не та вакцина, которую мы включили в наш портфель вакцинации".
Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Литва в общей сложности заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19: AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi Pasteur и GSK, BioNTech и Pfizer, CureVac и Moderna.

Республика уже получила семь партий вакцины BioNTech и Pfizer, две – Moderna и ожидает первую партию AstraZeneca.

В Литве зафиксировано более 185 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше 135 тысяч человек, а умерли 2908. Полностью вакцинированы уже более 37 тысяч жителей.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, здоровье
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
статья прочитана 240 раз
добавлена сегодня, 6 февраля, 09:40

Комментарии

Гость
6 февраля, 10:00
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Придется ехать в Россию прививаться.
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Хх
6 февраля, 11:56
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Жаль, что Шимоните, отвергает хороший, проверенный вариант и навязывает то от чего в других странах уже отказались. Политическое соглашательство не всегда во благо жителям страны.
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