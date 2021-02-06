Есть всем надо! В Литве прошли акции малого бизнеса против карантина 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Владислав Адамовский



Жители республики приходили к зданиям самоуправлений и оставляли там цветы и свечи, пытаясь таким образом обратить внимание на проблему,



Как сообщают местные СМИ, жители принесли траурные букеты и свечи к местным самоуправлениям. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме и показать, что имеют право на работу.



В Вильнюсе свечи принесли к памятнику Винцасу Кудирке. Около них – ленточки с надписью "За малый бизнес". Жители республики приходили к зданиям самоуправлений и оставляли там цветы и свечи, пытаясь таким образом обратить внимание на проблему, Sputnik Литва . В разных городах Литвы прошли акции протеста против дискриминации малого бизнеса из-за введенного в стране карантина, который ограничивает их деятельность.Как сообщают местные СМИ, жители принесли траурные букеты и свечи к местным самоуправлениям. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме и показать, что имеют право на работу.В Вильнюсе свечи принесли к памятнику Винцасу Кудирке. Около них – ленточки с надписью "За малый бизнес". Представитель фракции "Союз крестьян и зеленых Литвы" Лайма Могенене накануне писала в Facebook о предстоящей акции и пожелала предпринимателям удачи. Она подчеркнула, что владельцы малого бизнеса хотят, чтобы их услышали.



"Карантин не является поводом для нарушения принципов равноправия или честной конкуренции", – написала она.



Некоторые жители призывали в соцсетях принять участие в подобной акции, объясняя это тем, что они лишены возможности работать.



"Моя подруга, тот человек, который превратил две доски в символический крест, – владеет цветочным салоном. Мне он нравится. И она по жизни обожает составлять красивые букеты, точно так же, как и я обожаю свою работу! Но я не могу работать. Хотя никто не объясняет, как нам содержать свой бизнес, ведь аренду платить нужно и за квартиру платить надо и есть надо. Всем надо", – призвала к участию в митинге одна из пользователей в соцсетей.



Некоторые литовские политики отреагировали на ситуацию. Так, депутат Сейма Литвы Робертас Шаркницкас выразил солидарность с малым бизнесом и заявил, что дошло до того, что приходится "зажечь свечи накануне 16 февраля по другому поводу". Он призвал правительство предоставить адекватные и логичные решения.



В свою очередь, депутат от "крестьян" Агне Ширинскене возмутилась поведением министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, которая вместо решения проблем выкладывает видео в TikTok.



"В твоем государстве кризис здоровья и экономики, бизнес закрыт. Не можешь согласовать субсидии более месяца, сказала, что денег на компенсацию аренды нет и не будет. Мелкие предприниматели со свечами в руках уже обещают собраться у тебя под окнами. А что ты делаешь? А вот что – сидишь на рабочем месте в TikTok и спрашиваешь всех, что им показать: подвал министерства или, может быть, сыграть на пианино?" – написала политик в Facebook.



Поведением министра возмутился также депутат, бывший глава Минздрава Аурелиюс Верига. Он раскритиковал ее и напомнил о до сих пор не выполненных задачах.



"Я вот что думаю, что репортаж из подвала министерства, как вы там играете на пианино, успеете транслировать, как только узаконите траву. А пока что была такая тихая просьба взять тот аппарат, который все транслирует, дойти до отдела, где оценивают проекты предприятий, которые инвестировали в производство средств управления COVID, и потранслировать, как там продвигаются с оценкой этих проектов", – написал он в Facebook.



Карантин в Литве был введен с 7 ноября, последний раз его продлили до 28 февраля. На этой неделе правительство должно было рассмотреть вопрос о его смягчении, в частности речь шла о разрешении на работу для салонов красоты и непродовольственных магазинов с отдельным входом, но его сняли с повестки дня. Власти намерены обсудить эту тему на следующей неделе.



В Литве зафиксировано более 185 тысяч случаев коронавируса, выздоровели свыше 135 тысяч человек, а умерли 2908. Полностью вакцинированы уже более 37 тысяч жителей.



По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Литва вышла на шестое место по заболеваемости и смертности в ЕС. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 289 раз Комментарии