Лавров назвал ЕС ненадежным партнером для России 🔊 Воспроизвести



По словам главы МИД, в Москве рассчитывают, что Брюссель обратит внимание на свои коренные интересы, сообщает



Евросоюз на данном этапе не является надежным партнером для России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель обратит внимание на свои коренные интересы. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



Комментируя возможные новые санкции стран Запада из-за дела Алексея Навального, Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. "Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе", - подчеркнул министр. По словам главы МИД, в Москве рассчитывают, что Брюссель обратит внимание на свои коренные интересы, сообщает ТАСС Евросоюз на данном этапе не является надежным партнером для России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель обратит внимание на свои коренные интересы. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.Комментируя возможные новые санкции стран Запада из-за дела Алексея Навального, Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. "Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе", - подчеркнул министр. По его словам, принцип солидарности между странами ЕС привел к их единой позиции по делу Навального. "Но уверен, что нелепость такого подхода прекрасно понимает большинство политиков в Европе, - отметил он. - Римское право гласит: бремя доказательства лежит на обвинителе. Ровно этого мы и просим, больше ничего".



"Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, - указал Лавров. - Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы".



Дело Навального



По словам Лаврова, страны Запада в ситуации вокруг Алексея Навального концентрируются на возникших в России демонстрациях, отодвигая на второй план выяснение правды о якобы имевшем место отравлении.



"Мы сегодня просто увязли в теме, которую почему-то Запад сейчас пытается отодвинуть на второй план, концентрируя внимание на протестах и демонстрациях в РФ. Это тема установления истины в отношении того, что случилось с Навальным, и когда и где это случилось", - сказал Лавров.



Глава МИД напомнил, что ни российские, ни германские гражданские медики не обнаружили в анализах Навального следов отравляющих веществ. Кроме того, ни страны Запада, ни Организация по запрещению химического оружия не предоставили России запрашиваемых проб.



"Это невежливо, мягко говоря, и такая аррогантность со стороны культурной Европы, мне кажется, неприемлема и недопустима. Если наши партнеры считают, что мы не заслуживаем информации, которая подтверждала бы их обвинения в адрес российского руководства, то это пускай остается на их совести. Мы за честность, за транспарентность и не будем эти принципы пересчитывать", - добавил Лавров. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Лавров, Переговоры, разногласия, Боррель География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии