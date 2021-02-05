Загрузка... Россия высылает трех сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ТАСС



Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест, сообщает



"Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ. Россия объявляет персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве и Петербурге 23 января. Представители посольств Швеции, Польши и ФРГ в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ в пятницу, им был заявлен протест, сообщает ТАСС "Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД РФ. "Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права", - указали в дипведомстве.



На Смоленской площади уточнили, что было зафиксировано участие в незаконных акциях сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. "Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - заключили в министерстве.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах во вторник со шведской коллегой Анн Линде заявил ей об участии сотрудника диппредставительства Швеции в несогласованной акции протеста в России. Захарова также указывала, что Москва отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.



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Посол России в Польше Сергей Андреев был приглашён в МИД республики в связи с решением Москвы выслать польского дипломата за участие в несогласованных акциях. Об этом сообщил глава российского дипломатического представительства.



МИД Польши пообещал ответные меры на высылку дипломата из России



По его словам, заместитель министра Марчин Пшидач выразил ему несогласие и протест польской стороны по поводу решения российских властей.



Андреев отметил, что в ходе беседы повторил обоснование этого решения, которое польская сторона услышала в МИД России.



«Мой собеседник призывал российскую сторону пересмотреть своё решение. Но решение уже принято. Было сказано, что в противном случае польская сторона, видимо, по согласованию с партнёрами по ЕС, будет вынуждена принимать ответные меры», — цитирует посла ТАСС. Загрузка... ТАСС Категории: политика, чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, Навальный, дипломаты, нон-грата География: Россия — статья прочитана 195 раз Комментарии