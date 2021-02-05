Премьер Литвы: план смягчения карантина – в понедельник 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в понедельник правительство утвердит план смягчения карантинных условий.



"Я совершенно убеждена в том, что в понедельник мы сможем утвердить такой плат, и далее по этому плану можно будет принимать решения по тому, на каких условиях и с каких дат, какие виды деятельности могут быть возобновлены", – заявила в пятницу на пресс-конференции И. Шимоните.



По ее словам, правительство считает ситуацию с пандемией в стране все еще серьезной, хотя и улучшающейся, по сравнению с той, которая была несколько недель назад.



Премьер подчеркнула, что о конкретных видах деятельности, которые возобновят работу, и датах, можно будет говорить после одобрения схемы.



Она утверждает, что если случиться так, что потребуются более длительные ограничения или введение более строгих мер по причине ухудшения эпидемиологической ситуации, она не исключает возможность вынесения на рассмотрение сейма предложений по изменению объемов помощи бизнесу и населению.



В начале этой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на этой неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопрос было отложено на следующую неделю. Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в понедельник правительство утвердит план смягчения карантинных условий."Я совершенно убеждена в том, что в понедельник мы сможем утвердить такой плат, и далее по этому плану можно будет принимать решения по тому, на каких условиях и с каких дат, какие виды деятельности могут быть возобновлены", – заявила в пятницу на пресс-конференции И. Шимоните.По ее словам, правительство считает ситуацию с пандемией в стране все еще серьезной, хотя и улучшающейся, по сравнению с той, которая была несколько недель назад.Премьер подчеркнула, что о конкретных видах деятельности, которые возобновят работу, и датах, можно будет говорить после одобрения схемы.Она утверждает, что если случиться так, что потребуются более длительные ограничения или введение более строгих мер по причине ухудшения эпидемиологической ситуации, она не исключает возможность вынесения на рассмотрение сейма предложений по изменению объемов помощи бизнесу и населению.В начале этой недели правительство разрешило возобновить работу центрам лыжного спорта. Предполагалось, что на этой неделе также будут приняты решения об открытии салонов красоты и магазинов промтоваров, однако рассмотрение этих вопрос было отложено на следующую неделю. BNS Категории: политика, общество, экономика Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии