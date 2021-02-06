Оскарас Коршуновас назначен Художественным руководителем Литовского Национального драмтеатра! 🔊 Воспроизвести Оскарас Коршуновас. Фото: Игнас Станис







Один из самых гениальных режиссеров современности - Оскарас Коршуновас - назначен художественным руководителем Литовского Национального драматического театра! Это, пожалуй, самая прекрасная новость за последнее время для всех работников культуры, для всех театралов как Литвы, так и других стран, где любят и ценят работы Мастера, и все счастливы, что у Мастера наконец-то будет великолепная театральная площадка, куда будут перенесены, надеемся, и все замечательные спектакли ОКТ.



Оскарас Коршуновас - человек, без которого невозможно представить сегодняшний театр. Тот, кто смело и нелицеприятно говорит о настоящем дне, о том, что довелось пережить народу, о вине. Оскарас Коршуновас - человек, без которого невозможно представить сегодняшний театр. Тот, кто смело и нелицеприятно говорит о настоящем дне, о том, что довелось пережить народу, о вине.



Со своими спектаклями Оскарас Коршуновас участвовал в крупнейших и важнейших театральных фестивалях, а Литве подарил уже ставший традиционным международный театральный фестиваль «Сирены», который проходит в Вильнюсе осенью.



Нельзя не согласиться с философом Леонидасом Донскисом: «Уникальность театра Оскара Коршунова заключается в том, что, несмотря на всю глубину и ошеломительность, его речь остаётся узнаваемой и модернистской. В век технологий длящееся час или два экзистенциальное чудо лицом к лицу, завершающееся потрясением и этическими открытиями, пожалуй, может произойти только в театре».



Оскарас Коршуновас заявил, что хочет чтобы театр был разнообразным, разносторонним.



Фото Д.Матвеева







«Время требует этого, и я сделаю это. Я не боюсь других сильных режиссеров, мы постараемся пригласить лучших из Литвы и из-за рубежа. С другой стороны, важный факт, который однажды привел меня к созданию ОКТ, я понял, что необходимо контролировать выступления. Спектакли могут жить только в том случае, если ими руководят сами режиссеры. В результате театр должен наделить их такими полномочиями, что обычно не бывает в театрах, после премьеры режиссеры просто прощаются. Режиссер рождает спектакль, является матерью этого спектакля, поэтому она должна его кормить грудью, иначе спектакль не будет жить. Должна быть постоянная работа, постоянные дискуссии. Что-то должно быть зеркалом для этого спектакля, что является одной из главных задач арт-директора-постановщика. Только режиссер, хорошо знающий труппу и видящий эти постановки, может дать правильный совет, вдохнуть в нее жизнь. Режиссер похож на аккумулятор, от которого заряжается весь механизм. Я не видел ни одного хорошего театра без режиссера - говорю о своем зарубежном опыте. Всеми лучшими театрами руководили хорошие и умные режиссеры, которые знали, как вырастить свою труппу, кого пригласить, чтобы они не только раскрылись, но и раскрыли новый актерский потенциал.



Оскарас Коршуновас во время репетиции спектакля "Кафедра". Фото Томаса Иванасускаса







Моя основная миссия - не только ставить хорошие спектакли, но и стараться поддерживать то, что происходит в театре, чтобы зрители не видели спектакли-трупы. Это не только моя работа. По этой причине я также пригласил к сотрудничеству Марюса Ивашкявичюса. Это более западная модель, с драматургом в театре. Драматург играет большую роль в создании репертуара театра. Он наблюдает за общими драматургическими тенденциями как в мире, так и в своей стране. При курировании спектаклей также важно собрать сильных помощников, молодых режиссеров. У вас должна быть яркая творческая режиссерская команда.



Я хочу создать творческое пространство, где каждый чувствует свой творческий вклад в общие процессы. Только тогда люди начнут «болеть» за свой театр, начнут борьбу за художественную ценность своего театра. Общая атмосфера - одна из регалий художественного руководителя. Атмосфера должна быть хорошей, только тогда театр будет творческим. Кстати, сейчас в театре не самая лучшая атмосфера, особенно в период карантина. Всем просто нужно больше общения. Поэтому, планирую проводить больше театральных встреч. Такой должна быть хорошая театральная «рутина». Театр - это особый ансамбль, он должен быть и рабочим, и праздничным. Римас Туминас, который когда-то работал в этом театре, сказал, что «театр - это дом, а труппа – семья». Конечно, это не обязательно должно стать требованием. Семья - слишком сложный институт, но дружба в целом, общение и трудовая этика очень важны. И она, как сказал Станиславский, начинается с мелочей - вешалки, гримерной ... Например, в ЛНДТ нет служебного буфета, и, как я заметил, это важная, объединяющая вещь. Во всех хороших театрах также есть хороший буфет с обслуживанием. Еда способствует общению. В театре должны быть оазисы отдыха, ведь актеры часто бывают в театре с раннего утра до позднего вечера. Кстати, сейчас в театре все это происходит: скоро будет завершена реконструкция, которую, конечно, труппа сложно переживает. В театре будут не только новые сцены, но и гримерные, отреставрированный и заново построенный вестибюль, читальный зал, ресторан. Таким образом, появятся пространства, где можно будет проводить художественные выставки, концерты, встречи со зрителями. Это было и в прошлом, но теперь, с новыми возможностями, это будет развиваться дальше. Все это должно значительно улучшить атмосферу театра как внутри, так и для вновь пришедших зрителей. Самое главное в театре - творческая среда».



(Из интервью с театральным критиком Дайвой Шабасявичене)



Оскарас Коршуновас во время репетиции спектакля "Ромео и Джульетта". Фото Д.Матвеева







Кредо режиссера - ставить классику, как современные пьесы, отмечая моменты, актуальные сегодняшнему дню, а современные пьесы – как классику, передающую то, что универсально и вне времени, стало парадигмой в этот творческий период.



Напомним, что популярный театральный критик Алла Шендерова составила список самых потрясающих театральных событий 2020 года, в котором «один из самых интересных литовских режиссеров поставил чеховскую пьесу в Москве, в театре, который когда-то сделал «Чайку» своим манифестом. В его версии нет исторического флера, а проявления чувств у героев абсолютно сегодняшние, взрывные и нелогичные. Роскошную премьершу Аркадину сыграла роскошная Дарья Мороз, за плечами которой немалый опыт чеховских ролей: , Тригорина - Игорь Верник, Сорина – Станислав Любшин, а Костю Треплева и Нину Заречную – новое поколение мхатовцев: Кузьма Котрелёв и Паулина Андреева».



Может быть, литовскому зрителю представится возможность увидеть и этот спектакль в отремонтированном Литовском Национальном драмтеатре…



Хочется поздравить и похвалить всех, кто имеет отношение к такому мудрому решению - назначить художественным руководителем Литовского Национального драмтеатра режиссера Оскараса Коршуноваса, а заведующим литературной частью театра замечательного писателя и драматурга с мировым именем - Марюса Ивашкявичюса.



Оскарас Коршуновас. Фото: Игнас Станис О.Коршуновас перед спектаклем "Елизавета Бам". Фото Д.Матвеева О.Коршуновас на репетиции спектакля "Тартюф". Фото Томаса Иванаускаса Оскарас Коршуновас удивляет, поражает, прививает способность размышлять и ценить сегодняшний день. Лауреат Национальной премии в области культуры и искусства, кавалер орденов Полярной звезды Шведского королевского дома, Золотого креста президента Польши, французского ордена Искусств и литературы.Со своими спектаклями Оскарас Коршуновас участвовал в крупнейших и важнейших театральных фестивалях, а Литве подарил уже ставший традиционным международный театральный фестиваль «Сирены», который проходит в Вильнюсе осенью.Нельзя не согласиться с философом Леонидасом Донскисом: «Уникальность театра Оскара Коршунова заключается в том, что, несмотря на всю глубину и ошеломительность, его речь остаётся узнаваемой и модернистской. В век технологий длящееся час или два экзистенциальное чудо лицом к лицу, завершающееся потрясением и этическими открытиями, пожалуй, может произойти только в театре».Оскарас Коршуновас заявил, что хочет чтобы театр был разнообразным, разносторонним.«Время требует этого, и я сделаю это. Я не боюсь других сильных режиссеров, мы постараемся пригласить лучших из Литвы и из-за рубежа. С другой стороны, важный факт, который однажды привел меня к созданию ОКТ, я понял, что необходимо контролировать выступления. Спектакли могут жить только в том случае, если ими руководят сами режиссеры. В результате театр должен наделить их такими полномочиями, что обычно не бывает в театрах, после премьеры режиссеры просто прощаются. Режиссер рождает спектакль, является матерью этого спектакля, поэтому она должна его кормить грудью, иначе спектакль не будет жить. Должна быть постоянная работа, постоянные дискуссии. Что-то должно быть зеркалом для этого спектакля, что является одной из главных задач арт-директора-постановщика. Только режиссер, хорошо знающий труппу и видящий эти постановки, может дать правильный совет, вдохнуть в нее жизнь. Режиссер похож на аккумулятор, от которого заряжается весь механизм. Я не видел ни одного хорошего театра без режиссера - говорю о своем зарубежном опыте. Всеми лучшими театрами руководили хорошие и умные режиссеры, которые знали, как вырастить свою труппу, кого пригласить, чтобы они не только раскрылись, но и раскрыли новый актерский потенциал.Моя основная миссия - не только ставить хорошие спектакли, но и стараться поддерживать то, что происходит в театре, чтобы зрители не видели спектакли-трупы. Это не только моя работа. По этой причине я также пригласил к сотрудничеству Марюса Ивашкявичюса. Это более западная модель, с драматургом в театре. Драматург играет большую роль в создании репертуара театра. Он наблюдает за общими драматургическими тенденциями как в мире, так и в своей стране. При курировании спектаклей также важно собрать сильных помощников, молодых режиссеров. У вас должна быть яркая творческая режиссерская команда.Я хочу создать творческое пространство, где каждый чувствует свой творческий вклад в общие процессы. Только тогда люди начнут «болеть» за свой театр, начнут борьбу за художественную ценность своего театра. Общая атмосфера - одна из регалий художественного руководителя. Атмосфера должна быть хорошей, только тогда театр будет творческим. Кстати, сейчас в театре не самая лучшая атмосфера, особенно в период карантина. Всем просто нужно больше общения. Поэтому, планирую проводить больше театральных встреч. Такой должна быть хорошая театральная «рутина». Театр - это особый ансамбль, он должен быть и рабочим, и праздничным. Римас Туминас, который когда-то работал в этом театре, сказал, что «театр - это дом, а труппа – семья». Конечно, это не обязательно должно стать требованием. Семья - слишком сложный институт, но дружба в целом, общение и трудовая этика очень важны. И она, как сказал Станиславский, начинается с мелочей - вешалки, гримерной ... Например, в ЛНДТ нет служебного буфета, и, как я заметил, это важная, объединяющая вещь. Во всех хороших театрах также есть хороший буфет с обслуживанием. Еда способствует общению. В театре должны быть оазисы отдыха, ведь актеры часто бывают в театре с раннего утра до позднего вечера. Кстати, сейчас в театре все это происходит: скоро будет завершена реконструкция, которую, конечно, труппа сложно переживает. В театре будут не только новые сцены, но и гримерные, отреставрированный и заново построенный вестибюль, читальный зал, ресторан. Таким образом, появятся пространства, где можно будет проводить художественные выставки, концерты, встречи со зрителями. Это было и в прошлом, но теперь, с новыми возможностями, это будет развиваться дальше. Все это должно значительно улучшить атмосферу театра как внутри, так и для вновь пришедших зрителей. Самое главное в театре - творческая среда».Кредо режиссера - ставить классику, как современные пьесы, отмечая моменты, актуальные сегодняшнему дню, а современные пьесы – как классику, передающую то, что универсально и вне времени, стало парадигмой в этот творческий период.Напомним, что популярный театральный критик Алла Шендерова составила список самых потрясающих театральных событий 2020 года, в котором «один из самых интересных литовских режиссеров поставил чеховскую пьесу в Москве, в театре, который когда-то сделал «Чайку» своим манифестом. В его версии нет исторического флера, а проявления чувств у героев абсолютно сегодняшние, взрывные и нелогичные. Роскошную премьершу Аркадину сыграла роскошная Дарья Мороз, за плечами которой немалый опыт чеховских ролей: , Тригорина - Игорь Верник, Сорина – Станислав Любшин, а Костю Треплева и Нину Заречную – новое поколение мхатовцев: Кузьма Котрелёв и Паулина Андреева».Может быть, литовскому зрителю представится возможность увидеть и этот спектакль в отремонтированном Литовском Национальном драмтеатре…Хочется поздравить и похвалить всех, кто имеет отношение к такому мудрому решению - назначить художественным руководителем Литовского Национального драмтеатра режиссера Оскараса Коршуноваса, а заведующим литературной частью театра замечательного писателя и драматурга с мировым именем - Марюса Ивашкявичюса. Инф. «Обзора» Категории: театр Ключевые слова: театр, Оскарас Коршуновас, ОКТ — статья прочитана 183 раза Комментарии