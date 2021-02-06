МАЗ представил автобус с салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха 🔊 Воспроизвести Фото maz.by



Минский автомобильный завод представил первый автобус МАЗ 203, укомплектованный салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха. Об этом



"Пока это экспериментальный образец. После успешного цикла испытаний и обкатки на предприятиях "Минсктранса" такая комплектация сможет стать опционной. По желанию заказчика очистителем можно будет дооснастить салон любой единицы пассажирской техники", - отметили в пресс-службе.



Высокотехнологичный прибор специально для Минского автозавода разработало ЗАО "Ультрамедтех". Эта белорусская компания больше 20 лет производит оборудование, основанное на использовании УФ-излучения, к преимуществам которого относятся эффективность и низкое энергопотребление. Минский автомобильный завод представил первый автобус МАЗ 203, укомплектованный салонным ультрафиолетовым очистителем воздуха. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия."Пока это экспериментальный образец. После успешного цикла испытаний и обкатки на предприятиях "Минсктранса" такая комплектация сможет стать опционной. По желанию заказчика очистителем можно будет дооснастить салон любой единицы пассажирской техники", - отметили в пресс-службе.Высокотехнологичный прибор специально для Минского автозавода разработало ЗАО "Ультрамедтех". Эта белорусская компания больше 20 лет производит оборудование, основанное на использовании УФ-излучения, к преимуществам которого относятся эффективность и низкое энергопотребление.



Очистители воздуха, работа которых основана на принципе бактерицидного воздействия ультрафиолета, широко применяются в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других сферах и обеззараживают помещения и рабочие поверхности в них.



Портативный агрегат, установленный в МАЗ 203, уничтожает вирусы, бактерии, борется с неприятными запахами, аллергенами и дымом на площади в 12 кв.м, не создавая угрозы для жизни и здоровья людей.



Два независимых блока устройства монтируются в салоне автобуса, не меняя конструкции транспортного средства, не влияя на его эстетический вид и не создавая дискомфорта водителю и пассажирам.



Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций. Очистители воздуха, работа которых основана на принципе бактерицидного воздействия ультрафиолета, широко применяются в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве и других сферах и обеззараживают помещения и рабочие поверхности в них.Портативный агрегат, установленный в МАЗ 203, уничтожает вирусы, бактерии, борется с неприятными запахами, аллергенами и дымом на площади в 12 кв.м, не создавая угрозы для жизни и здоровья людей.Два независимых блока устройства монтируются в салоне автобуса, не меняя конструкции транспортного средства, не влияя на его эстетический вид и не создавая дискомфорта водителю и пассажирам.Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций. Категории: авто, в Беларуси Ключевые слова: автобус, вирус, воздух, МАЗ, очиститель География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 202 раза Комментарии