В ООН выразили обеспокоенность в связи с закрытием телеканалов на Украине 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены действиями украинских властей в отношении телеканалов 112.ua, NewsOne и Zik. Об этом заявила представитель управления Марта Хуртадо 4 февраля в интервью ТАСС.



«Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания. УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине», — сказала она.



Хуртадо отметила, что в данный момент в ООН оценивают данное решение на предмет соответствия международному праву, сообщает



Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины Ольга Герасимьюк заявила, что ведомство обратилось в суд с целью лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ». В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоены действиями украинских властей в отношении телеканалов 112.ua, NewsOne и Zik. Об этом заявила представитель управления Марта Хуртадо 4 февраля в интервью ТАСС.Хуртадо отметила, что в данный момент в ООН оценивают данное решение на предмет соответствия международному праву, сообщает ИА REGNUM. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины Ольга Герасимьюк заявила, что ведомство обратилось в суд с целью лишить лицензии оппозиционный телеканал «НАШ». Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии может обсудить санкции, введённые президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении трёх украинских телеканалов. С предложением обратиться к теме нарушений свободы слова и верховенства права на Украине выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части российской делегации в ПАСЕ Сергей Кисляк. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда 5 января.



«Где здесь свобода слова и верховенство права? И почему наша организация молчит? Вот это я предлагаю обсудить на следующем заседании», — сказал парламентарий.



Днём ранее сообщалось, что Международная федерация журналистов (IFJ) и Европейская федерация журналистов (EFJ) отреагировали на запрет деятельности телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne на Украине. Сообщение опубликовано 3 февраля на официальном сайте IFJ.



Произошедшее на Украине названо «внесудебным и политически мотивированным запретом, вопиющим нападением на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить». ИА “Regnum” Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Украина, закрытие, ООН, телеканал, ПАСЕ — статья прочитана 168 раз Комментарии