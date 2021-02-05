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Торговцы готовы к постепенному освобождению деятельности – Р. Вайнене

фото: lrp.lt


Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене заявила, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего, могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.

Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдовое, чем применяемое сейчас в торговле продуктовыми товарами – 30 кв. метров.

"Мы бы согласились и с 50 кв. метрами. Действительно можно начать с большими требованиями безопасности", – заявила Р. Вайнене в пятницу BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

"Нет оснований говорить, что в магазинах, где даже и требование к площади предлагаем более высокое, в которые люди заходят реже, что там появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях", – добавила она.
По ее словам, на встрече речь также шла о том, согласится ли бизнес с тем, чтобы карантинные правила смягчались по самоуправлениям, в которых уровень заболевания ниже, однако Р. Вайнене заявила, что бизнесу такой путь не кажется разумным.

Участвовавшая во встрече с президентом президент Ассоциации парикмахеров и специалистов индустрии красоты Йоланта Мачюлене сообщила BNS, что Г. Науседа обещал, что вопрос все еще закрытых сфер бизнеса будет решаться в понедельник.

"Надеемся, что оно будет благоприятным для нас и сможет начать работать. (...) Мы сказали, что можем предоставлять услуги и работать безопасно", – добавила она.

Г. Науседа сказал, что с изменениями ситуации с пандемией следует искать безопасный баланс между эпидемиологическими и социально-экономическими целями. По его словам, бизнес должен повышать стандарты безопасности работы, соблюдать их, пока не будет приведен коллективный иммунитет – от этого зависят его возможности свободной деятельности.

В среду правительство решило пока не разрешать деятельность парикмахерских и магазинов непищевых продуктов, министр экономики Аушрине Армонайте все же считает, что бизнес мог бы возобновить деятельность.
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BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 5 февраля, 17:30

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