Загрузка... Торговцы готовы к постепенному освобождению деятельности – Р. Вайнене 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене заявила, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего, могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.



Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдовое, чем применяемое сейчас в торговле продуктовыми товарами – 30 кв. метров.



"Мы бы согласились и с 50 кв. метрами. Действительно можно начать с большими требованиями безопасности", – заявила Р. Вайнене в пятницу BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой.



"Нет оснований говорить, что в магазинах, где даже и требование к площади предлагаем более высокое, в которые люди заходят реже, что там появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях", – добавила она. Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене заявила, что торговцы согласны постепенно возвращаться к деятельности – прежде всего, могли бы начать работать магазины, у которых есть отдельный вход с улицы, и которые могут ограничить торговую площадь до 2 тыс. кв. метров.Кроме того, по ее словам, требование площади, приходящейся на одного покупателя, может быть увеличено вдовое, чем применяемое сейчас в торговле продуктовыми товарами – 30 кв. метров."Мы бы согласились и с 50 кв. метрами. Действительно можно начать с большими требованиями безопасности", – заявила Р. Вайнене в пятницу BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой."Нет оснований говорить, что в магазинах, где даже и требование к площади предлагаем более высокое, в которые люди заходят реже, что там появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях", – добавила она. По ее словам, на встрече речь также шла о том, согласится ли бизнес с тем, чтобы карантинные правила смягчались по самоуправлениям, в которых уровень заболевания ниже, однако Р. Вайнене заявила, что бизнесу такой путь не кажется разумным.



Участвовавшая во встрече с президентом президент Ассоциации парикмахеров и специалистов индустрии красоты Йоланта Мачюлене сообщила BNS, что Г. Науседа обещал, что вопрос все еще закрытых сфер бизнеса будет решаться в понедельник.



"Надеемся, что оно будет благоприятным для нас и сможет начать работать. (...) Мы сказали, что можем предоставлять услуги и работать безопасно", – добавила она.



Г. Науседа сказал, что с изменениями ситуации с пандемией следует искать безопасный баланс между эпидемиологическими и социально-экономическими целями. По его словам, бизнес должен повышать стандарты безопасности работы, соблюдать их, пока не будет приведен коллективный иммунитет – от этого зависят его возможности свободной деятельности.



В среду правительство решило пока не разрешать деятельность парикмахерских и магазинов непищевых продуктов, министр экономики Аушрине Армонайте все же считает, что бизнес мог бы возобновить деятельность. Загрузка... BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии