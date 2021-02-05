Москва и Брюссель подтвердили заинтересованность в расширении каналов диалога 🔊 Воспроизвести Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС



Сергей Лавров выразил надежду, что на саммите ЕС в марте будет сделан выбор в пользу конструктивного взаимодействия Брюсселя с Москвой, передает



Россия и Евросоюз заинтересованы в поддержании и расширении каналов для диалога. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Сергей Лавров выразил надежду, что на саммите ЕС в марте будет сделан выбор в пользу конструктивного взаимодействия Брюсселя с Москвой, передает ТАСС Россия и Евросоюз заинтересованы в поддержании и расширении каналов для диалога. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. "Важно, как я считаю, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. А таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма-весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал Лавров.



По словам министра, Россия рассчитывает, что на саммите ЕС в марте будет сделан выбор в пользу конструктивного взаимодействия Брюсселя с Москвой. "Рассчитываем, что в ходе того самого стратегического обзора отношений с Россией, который, как я понимаю, запланирован в Евросоюзе на март этого года, на очередном саммите, будет сделан выбор в пользу конструктивного, профессионального и прагматичного взаимодействия", - сказал Лавров.



У Москвы и Брюсселя есть желание продолжать политический диалог вне зависимости от чего-либо, заявил Лавров. Он считает, что Москве и Брюсселю нужен канал для обсуждения озабоченностей и фактов.



Глава МИД отметил, что Москва и Брюссель продолжат совместные усилия по урегулированию критической ситуации вокруг иранской ядерной сделки.



По словам Лаврова, России и ЕС стоит договориться о принципах невмешательства в дела государств постсоветского пространства. ТАСС Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Россия, Европа, Лавров, МИД, отношения, Боррель — статья прочитана 182 раза Комментарии