Общие европейские войска ослабят безопасность Балтии, заявили в Литве 🔊 Воспроизвести © Photo : LIETUVOS KARIUOMENĖ



Руководитель КНБО в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны, сообщает



Глава Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас обсудил вопросы сотрудничества в области обороны с председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Политик в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны. По его мнению, американское присутствие в стране является "главным сдерживающим фактором". Руководитель КНБО в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны, сообщает Sputnik Литва Глава Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас обсудил вопросы сотрудничества в области обороны с председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.Политик в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны. По его мнению, американское присутствие в стране является "главным сдерживающим фактором".



Касчюнас напомнил, что Литва выделяет два процента от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону и планирует увеличить финансирование до 2,5 процента.



Глава КНБО Лауринас Касчюнас



"Приоритетом Литвы в области национальной обороны являются приобретения, прежде всего, у оборонной промышленности США, которая является самой современной в мире", - заявил он.



Литовский депутат выразил надежду на то, что присутствие американских войск на восточном фланге НАТО будет только увеличиваться, а также заявил о готовности принимать солдат США в Литве.



По словам Касчюнаса, Смиту было предложено принять к сведению обсуждаемую в Конгрессе Инициативу безопасности стран Балтии, которая включает значительные инвестиции в военный потенциал, оборонную инфраструктуру балтийских республик, и поддержать предложение включить ее в бюджет США и законы о национальной обороне.



"Я также проинформировал, что Литва (и Сейм КНБО уделяет этому особое внимание) ограничит вложения коммунистического Китая в стратегические объекты, даже не будет обсуждаться участие китайских компаний во внедрении 5G-связи, и мы будем работать рука об руку с США в этой области", - добавил политик.



Отношение к китайским инвестициям



Ранее Касчюнас назвал КНР среди главных вызовов и "угроз" для Литвы в этом году. Как заявлял консерватор, "интересы Литвы совпадают с интересами безопасности США, поэтому отношения с Китаем необходимо оценивать соответствующим образом".



Китайские компании неоднократно представлялись в Литве как несущие "угрозу национальной безопасности". Ранее на этой неделе литовская ассоциация Sąjūdis prieš Astravo AE ("Движение против Островецкой АЭС") обратилась к КНБО с просьбой оценить организованный энергокомпанией Litgrid тендер и участие одной компании в стратегических энергетических проектах Литвы.



Как ранее отметил в интервью Sputnik Литва китаист, профессор, руководитель Школы востоковедения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" Андрей Карнеев, страны Балтии стараются угодить США, которые соперничают с Китаем. Поэтому уже не первый раз в Литве негативно высказываются о китайских компаниях и политике Пекина в целом.



Миф о "российской угрозе"



НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.



Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают. "Мы поддерживаем лидерство США в НАТО и не видим альтернатив этому альянсу, и любая попытка их создания на европейском уровне, на мой взгляд, только ослабит безопасность Балтийского региона и Европы в целом. В наших национальных интересах, чтобы Соединенные Штаты оставались не только лидером всего свободного мира, но и величайшей державой в мире", - написал депутат.Касчюнас напомнил, что Литва выделяет два процента от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону и планирует увеличить финансирование до 2,5 процента."Приоритетом Литвы в области национальной обороны являются приобретения, прежде всего, у оборонной промышленности США, которая является самой современной в мире", - заявил он.Литовский депутат выразил надежду на то, что присутствие американских войск на восточном фланге НАТО будет только увеличиваться, а также заявил о готовности принимать солдат США в Литве.По словам Касчюнаса, Смиту было предложено принять к сведению обсуждаемую в Конгрессе Инициативу безопасности стран Балтии, которая включает значительные инвестиции в военный потенциал, оборонную инфраструктуру балтийских республик, и поддержать предложение включить ее в бюджет США и законы о национальной обороне."Я также проинформировал, что Литва (и Сейм КНБО уделяет этому особое внимание) ограничит вложения коммунистического Китая в стратегические объекты, даже не будет обсуждаться участие китайских компаний во внедрении 5G-связи, и мы будем работать рука об руку с США в этой области", - добавил политик.Ранее Касчюнас назвал КНР среди главных вызовов и "угроз" для Литвы в этом году. Как заявлял консерватор, "интересы Литвы совпадают с интересами безопасности США, поэтому отношения с Китаем необходимо оценивать соответствующим образом".Китайские компании неоднократно представлялись в Литве как несущие "угрозу национальной безопасности". Ранее на этой неделе литовская ассоциация Sąjūdis prieš Astravo AE ("Движение против Островецкой АЭС") обратилась к КНБО с просьбой оценить организованный энергокомпанией Litgrid тендер и участие одной компании в стратегических энергетических проектах Литвы.Как ранее отметил в интервью Sputnik Литва китаист, профессор, руководитель Школы востоковедения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" Андрей Карнеев, страны Балтии стараются угодить США, которые соперничают с Китаем. Поэтому уже не первый раз в Литве негативно высказываются о китайских компаниях и политике Пекина в целом.НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, военные, КНБО, Касчюнас География: Литва — статья прочитана 188 раз Комментарии