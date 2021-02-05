Общие европейские войска ослабят безопасность Балтии, заявили в Литве

Руководитель КНБО в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны, сообщает Sputnik Литва.
Глава Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас обсудил вопросы сотрудничества в области обороны с председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Политик в очередной раз назвал Вашингтон "гарантом безопасности" Литвы и важнейшим союзником в области обороны. По его мнению, американское присутствие в стране является "главным сдерживающим фактором".
"Мы поддерживаем лидерство США в НАТО и не видим альтернатив этому альянсу, и любая попытка их создания на европейском уровне, на мой взгляд, только ослабит безопасность Балтийского региона и Европы в целом. В наших национальных интересах, чтобы Соединенные Штаты оставались не только лидером всего свободного мира, но и величайшей державой в мире", - написал депутат.
Касчюнас напомнил, что Литва выделяет два процента от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону и планирует увеличить финансирование до 2,5 процента.
"Приоритетом Литвы в области национальной обороны являются приобретения, прежде всего, у оборонной промышленности США, которая является самой современной в мире", - заявил он.
Литовский депутат выразил надежду на то, что присутствие американских войск на восточном фланге НАТО будет только увеличиваться, а также заявил о готовности принимать солдат США в Литве.
По словам Касчюнаса, Смиту было предложено принять к сведению обсуждаемую в Конгрессе Инициативу безопасности стран Балтии, которая включает значительные инвестиции в военный потенциал, оборонную инфраструктуру балтийских республик, и поддержать предложение включить ее в бюджет США и законы о национальной обороне.
"Я также проинформировал, что Литва (и Сейм КНБО уделяет этому особое внимание) ограничит вложения коммунистического Китая в стратегические объекты, даже не будет обсуждаться участие китайских компаний во внедрении 5G-связи, и мы будем работать рука об руку с США в этой области", - добавил политик.
Отношение к китайским инвестициям
Ранее Касчюнас назвал КНР среди главных вызовов и "угроз" для Литвы в этом году. Как заявлял консерватор, "интересы Литвы совпадают с интересами безопасности США, поэтому отношения с Китаем необходимо оценивать соответствующим образом".
Китайские компании неоднократно представлялись в Литве как несущие "угрозу национальной безопасности". Ранее на этой неделе литовская ассоциация Sąjūdis prieš Astravo AE ("Движение против Островецкой АЭС") обратилась к КНБО с просьбой оценить организованный энергокомпанией Litgrid тендер и участие одной компании в стратегических энергетических проектах Литвы.
Как ранее отметил в интервью Sputnik Литва китаист, профессор, руководитель Школы востоковедения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" Андрей Карнеев, страны Балтии стараются угодить США, которые соперничают с Китаем. Поэтому уже не первый раз в Литве негативно высказываются о китайских компаниях и политике Пекина в целом.
Миф о "российской угрозе"
НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.
Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают.
Касчюнас напомнил, что Литва выделяет два процента от внутреннего валового продукта (ВВП) на оборону и планирует увеличить финансирование до 2,5 процента.
"Приоритетом Литвы в области национальной обороны являются приобретения, прежде всего, у оборонной промышленности США, которая является самой современной в мире", - заявил он.
Литовский депутат выразил надежду на то, что присутствие американских войск на восточном фланге НАТО будет только увеличиваться, а также заявил о готовности принимать солдат США в Литве.
По словам Касчюнаса, Смиту было предложено принять к сведению обсуждаемую в Конгрессе Инициативу безопасности стран Балтии, которая включает значительные инвестиции в военный потенциал, оборонную инфраструктуру балтийских республик, и поддержать предложение включить ее в бюджет США и законы о национальной обороне.
"Я также проинформировал, что Литва (и Сейм КНБО уделяет этому особое внимание) ограничит вложения коммунистического Китая в стратегические объекты, даже не будет обсуждаться участие китайских компаний во внедрении 5G-связи, и мы будем работать рука об руку с США в этой области", - добавил политик.
Отношение к китайским инвестициям
Ранее Касчюнас назвал КНР среди главных вызовов и "угроз" для Литвы в этом году. Как заявлял консерватор, "интересы Литвы совпадают с интересами безопасности США, поэтому отношения с Китаем необходимо оценивать соответствующим образом".
Китайские компании неоднократно представлялись в Литве как несущие "угрозу национальной безопасности". Ранее на этой неделе литовская ассоциация Sąjūdis prieš Astravo AE ("Движение против Островецкой АЭС") обратилась к КНБО с просьбой оценить организованный энергокомпанией Litgrid тендер и участие одной компании в стратегических энергетических проектах Литвы.
Как ранее отметил в интервью Sputnik Литва китаист, профессор, руководитель Школы востоковедения в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" Андрей Карнеев, страны Балтии стараются угодить США, которые соперничают с Китаем. Поэтому уже не первый раз в Литве негативно высказываются о китайских компаниях и политике Пекина в целом.
Миф о "российской угрозе"
НАТО усиливает группировки у российских границ, оправдывая свои действия возможной "российской угрозой". Кроме того, страны Балтии, в том числе Литва, активно заключают с США оборонные контракты на крупные суммы, объясняя это "российской агрессией", а также размещают на своих территориях военные контингенты НАТО.
Москва при этом неоднократно подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну из стран и в западном альянсе это прекрасно знают.