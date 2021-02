Русский культурный центр города Шяуляй отметил 30–летие! 🔊 Воспроизвести







30 января в виртуальном пространстве - на платформе «ZOOM» - состоялся Вечер встречи выпускников бывших русскоязычных школ города Шяуляй, всех бывших и настоящих, теперь уже гимназии «Сантарвес», посвящённый 30-летию Русского культурного центра (РКЦ).



Основательница Русского культурного центра Валентина Алексеевна Шимкувене ко всем обратилась со следующими словами: «Я тоже выпускница 4 средней школы, здесь среди вас я буду самая старшая выпускница - 1964 год! Мы дружим и встречаемся с выпуском каждый год! Рада приветствовать всех выпускников русских школ. Мне выпала честь стоять у истоков Русского культурного центра. Это было в далёком 1991 году. Были трудные годы, но наш центр выдержал испытания временем».



Темой встречи стали 90-е годы. Именно поэтому на экране были показаны специально подготовленные выпускниками видеоролики песен того периода: «Школьная пора» (Гита Энта Броиди), «Конопатая девчонка» (Валентина Кузьменкова), «Мой ненаглядный» (Гульназ Агаева), “I want it that way” (Илона Легацкая), “Seal” (Александр Бессараб).



Неожиданным подарком от выпускницы 1988 года, девятикратной победительницы международных конкурсов песен на идиш Гиты-Ента Броиди и автора Игоря Яковлева стало исполнение в живом эфире из Израиля песни «В безмолвии ночном».



Ностальгическим воспоминанием стали красочные видеоролики мюзикла «Ромео и Джульетта», сказок «Морозко» и «Летучий корабль» и театральной постановки «Гусары и барышни».



Бывшие ученики с улыбкой делились своими воспоминаниями в живом эфире. Они смогли увидеть на экране трёх директоров нынешней гимназии «Сантарвес» Анну Сергеевну Сенчёнок, Арвидаса Куканаузу и Ингриду Куолене, а также учителей. Проживающие сегодня в разных странах выпускники самых различных выпусков во время мероприятия могли переписываться со своими одноклассниками. По завершении же программы желающие могли пообщаться друг с другом «в живую».



Руководитель шяуляйского РКЦ Надежда Бессараб-Бардищявиче пригласила всех на Вечер встречи, который состоится ровно через год, - 29 января 2022 года.



И отдельное спасибо все говорят выпускнику Шяуляйской средней школы «Сантарвес» Александра Бальчюнасу, благодаря технической поддержке и спонсорской помощи которого состоялся этот замечательный праздник.



Гульназ АГАЕВА,



Надежда БЕССАРАБ-БАРДИЩЯВИЧЕ,



специально для «Обзора»



Фото: Ольга Мирная



Председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Ильинична Канайте: «.Вы наверное первые, кто организовал встречу выпускников в таком формате. Молодцы! Вы своего рода первооткрыватели. Большое спасибо, что пригласили! Очень интересные кадры, история школы».