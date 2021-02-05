Глава СОГГ: в ближайшее время может быть усилен контроль въезжающих в страну 🔊 Воспроизвести



В связи с закрытием границ и введением ограничений на передвижения некоторыми странами Европы из-за быстро распространяющихся штаммов коронавируса глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас заявил, что решение о дополнительном контроле прибывающих в страну лиц может быть принято в ближайшее время и в Литве.



Он отметил, что Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) "работает достаточно активно", и обсуждаются различные возможные варианты.



"Мы, пограничники, к этому готовимся. Скорее всего, можно говорить об определенном контроле в аэропортах, возможно, в морских портах, оценивая так называемые рискованные рейсы", - сказал радиостанции LRT radijas Р. Любаевас.



От также добавил, что в случае появления таких требований пограничники могут помочь работникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в проверках результатов тестирования у въезжающих в Литву или в проверках регистрации на сайте НЦОЗ.



По мнению главы СОГГ, решение о дополнительных мерах может быть принято уже на следующей неделе, если ситуация в других странах не начнет улучшаться.



Р. Любаевас также упомянул, что дополнительный контроль может быть установлен и у внутренних границ страны, однако вариант с полным закрытием границ пока не обсуждается. В связи с закрытием границ и введением ограничений на передвижения некоторыми странами Европы из-за быстро распространяющихся штаммов коронавируса глава Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамас Любаевас заявил, что решение о дополнительном контроле прибывающих в страну лиц может быть принято в ближайшее время и в Литве.Он отметил, что Правительственная комиссия по экстремальным ситуациям (ПКЭС) "работает достаточно активно", и обсуждаются различные возможные варианты."Мы, пограничники, к этому готовимся. Скорее всего, можно говорить об определенном контроле в аэропортах, возможно, в морских портах, оценивая так называемые рискованные рейсы", - сказал радиостанции LRT radijas Р. Любаевас.От также добавил, что в случае появления таких требований пограничники могут помочь работникам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) в проверках результатов тестирования у въезжающих в Литву или в проверках регистрации на сайте НЦОЗ.По мнению главы СОГГ, решение о дополнительных мерах может быть принято уже на следующей неделе, если ситуация в других странах не начнет улучшаться.Р. Любаевас также упомянул, что дополнительный контроль может быть установлен и у внутренних границ страны, однако вариант с полным закрытием границ пока не обсуждается. BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Рустамас ЛЮБАЕВАС География: Литва — статья прочитана 104 раза Комментарии