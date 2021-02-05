Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Уровень занятости жителей Литвы в возрастной группе 15-64 года в прошлом году составлял 71,6% и за год снизился на 1,4 процентных пункта. Уровень занятости мужчин этого возраста составил 72,2%, женщин - 71%, что ниже прошлогоднего соответственно на 1,3 и 1,5 процентных пункта, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.



Уровень занятости молодежи (15-24 года) в прошлом году составил 29,4%, за год снизился на 3,5%. В возрастной группе 55-64 года уровень занятости жителей снизился на 0,8% и составил 67,6%.



В 2020 году всего было 1,484 млн лиц, причисляемых в занятым на рынке труда, за год это число увеличилось на 13,7 тыс. В прошлом году было зафиксировано снижение занятых на рынке труда людей в некоторый сферах экономической деятельности из-за коронавирусной пандемии и число занятых на рынке труда жителей составило 1,358 млн, или на 20,3 тыс. ниже, чем в 2019 году. Уровень занятости жителей Литвы в возрастной группе 15-64 года в прошлом году составлял 71,6% и за год снизился на 1,4 процентных пункта. Уровень занятости мужчин этого возраста составил 72,2%, женщин - 71%, что ниже прошлогоднего соответственно на 1,3 и 1,5 процентных пункта, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.Уровень занятости молодежи (15-24 года) в прошлом году составил 29,4%, за год снизился на 3,5%. В возрастной группе 55-64 года уровень занятости жителей снизился на 0,8% и составил 67,6%.В 2020 году всего было 1,484 млн лиц, причисляемых в занятым на рынке труда, за год это число увеличилось на 13,7 тыс. В прошлом году было зафиксировано снижение занятых на рынке труда людей в некоторый сферах экономической деятельности из-за коронавирусной пандемии и число занятых на рынке труда жителей составило 1,358 млн, или на 20,3 тыс. ниже, чем в 2019 году. Работа была у 82,7 тыс. молодых людей (15-24 года), или на 12,1 тыс. ниже, чем в 2019 году.



В 2020 году было 886,1 тыс. экономически неактивных жителей в возрасте от 15 лет и выше, из них более половины (59,2%) - пенсионеры по старости и получатели ранних песий по старости. 63,4% молодых (возраст 15-24) жителей были экономические неактивны, из них 91,9% обучались в общеобразовательных или профессиональных школах, колледжах, университетах.



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Уровень безработицы в Литве в четвертом квартале прошлого года составил 9% или на 0,3% ниже, чем в июле-сентябре. Уровень безработицы среди мужчин было 9,7%, среди женщин - 8,4%, показали данные исследования занятости жителей Литвы, проведенного Департаментом статистики.



Уровень безработицы среди молодежи (15-24 года) в четвертом квартале составил 19,2% и за квартал снизился на 3,9%.



Количество безработных в четвертом квартале было 134,5 тыс. - за квартал их число снизилось на 2,7 тыс. Количество долгосрочных безработных за квартал снизилось на 1,9 тыс. и составило 36,8 тыс., среди лиц 15-24 лет было 20,1 тыс. безработных.



В 2020 году уровень безработицы составил 8,5% и был выше на 2,2% уровня безработицы в 2019 году. Среди мужчин уровень безработицы был 9,3%, а среди женщин - 7,7%. Уровень безработицы среди молодежи был 19,6%, что на 7,7% выше, чем в 2019 году.



Уровень долгосрочной безработицы по сравнению в 2019 годом вырос на 0,6% и составил 2,5%.



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В руководстве компании по продаже лекарств Nemuno vaistine (Аптеки Нямуно) происходят перемены - предприятие реорганизуется, контролирующий акционер Альвидас Барстейга уходит из бизнеса по торговле лекарствами и перенаправляет свой капитал на зарубежную недвижимость для отдыха, сообщает портал бизнес



После передачи главного пакета акций контролирующим акционером становится Пятрас Барткус, который также один из учредителей этой сети аптек.



Стороны не разглашают сумму сделки. Сделку еще должен одобрить Совет по конкуренции.



Компанией Nemuno vaistine управляет компания литовского капитала CGP Management. Компания Nemuno vaistine в 2019 году заработала 177,3 млн евро - на 2,8% больше, чем в 2018 году, ее чистая прибыль выросла почти на 40% и составила 9,36 млн евро.



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В январе консолидированная выручка группы литовского государственного оператора терминалов нефти и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta (KN) составила 6,1 млн евро - на 7,6% меньше, чем в январе прошлого года (6,6 млн евро), сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Нефтяные терминалы в январе получили 2,4 млн евро доходов - на 20% выше, чем в январе 2020 года (2 млн евро), а выручка терминала сжиженного природного газа (СПГ) составила 3,5 млн. евро - на 18,6% ниже (4,3 млн евро).



"Выручка терминала сжиженного природного газа (СПГ) ниже из-за установленного превышения возврата инвестиций в период 2014-2019 годов", - указано в пресс-релизе.



В январе доходы от коммерческих продаж СПГ составили 0,2 млн евро - на 33,3% ниже, чем в январе прошлого года (0,3 млн евро).



Klaipedos nafta сообщила, что такой результат обусловили меньшие доходы от консультаций по международным проектам СПГ по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



Государству принадлежит 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.



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В этом году контролирующее ж/д инфраструктуру страны предприятие Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkelia) LTG Infra планирует инвестировать более 210 млн евро. Основная часть инвестиций – около 32 млн евро – будет направлена на электрификацию железнодорожного участка Вильнюс-Клайпеда.



В четверг компания представила инвестпланы участникам рынка, сообщила Lietuvos gelezinkeliai.



"Пандемия все еще вынуждает компании немного менять планы своей деятельности, однако наши важные проекты не останавливаются, запланированные непрерывные работы продолжаются", – отметил в пресс-релизе глава LTG Infra Каролис Санковскис



Как отмечается в сообщении, на основной железнодорожный путь и обновление его строений, на ремонт переездов планируется направить 60 млн евро.



К 2030 году на модернизацию планируется выделить 5,6 млрд евро. Кроме проекта европейской ж/д колеи Rail Baltica, в ближайшее десятилетие планируется выделить 907 млн евро на обновление путей и строений, переездов, прочие работы по инфраструктуре.



Еще около 813 млн евро будет инвестировано в проекты электрификации вторичных путей, в систему единого управления движением, 485 млн евро будет выделено на подавление шума, повышение безопасности переездов. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии