Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 5 февраля 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.



Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1314 человека.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 185 тыс. 601 случай COVID-19, 135 тыс. 406 человек выздоровели, 44 тыс. 957 человек все еще больны.



От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.



За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1408 человек, привитых второй дозой – 6295.



В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 77 тыс. 425 человек, двумя дозами – 37 тыс. 165 человек.



За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 965 тыс. 801.



За минувшие сутки в Литве подтверждено 654 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.Кроме того, в общую статистику смертей включены еще четыре случая смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровел 1314 человека.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 185 тыс. 601 случай COVID-19, 135 тыс. 406 человек выздоровели, 44 тыс. 957 человек все еще больны.От коронавируса в Литве скончались 2908 человек.За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 1408 человек, привитых второй дозой – 6295.В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 77 тыс. 425 человек, двумя дозами – 37 тыс. 165 человек.За минувшие сутки было взято 7623 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 965 тыс. 801. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 194 раза Комментарии