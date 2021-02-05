День Св.Валентина во время карантина 🔊 Воспроизвести Сохранить романтику Дня святого Валентина в условиях эпидемии коронавируса не так просто. Традиционное празднование 14 февраля - свидание в кино или ресторане =- на сегодняшний день просто невозможно.



Остаётся одно – радовать любимого человека на дому, создав романтическую атмосферу: украсить интерьер, подарить возлюбленному или возлюбленной запоминающийся подарок.



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Важно помнить, что День Святого Валентина – символичный праздник, поэтому стоимость подарка не так важна как его основной посыл. Он должен говорить, или если вам хочется, даже кричать, о ваших чувствах.



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Возможно, вы спросите - для чего нужно дарить подарки на 14 февраля? Конечно, чтобы увидеть, как лицо любимого человека озарит улыбка! Особенно в сегодняшнее непростое время.



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