Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".
Объем составит 500 мегаватт. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.
Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).
Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии.
В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.
С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Помимо этого, страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч — из Словакии, при этом экспортирует в Румынию три МВт/ч и Венгрию семь МВт/ч.