Главная >> Новости >> экономика, политика, чп и криминал, в Европе >> Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Пожар на Запорожской ТЭС - РИА Новости, 1920, 05.02.2021 © Фото : ГС Украины по чрезвычайным ситуациям


Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".

Объем составит 500 мегаватт. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.

Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).

Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии.

В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.

С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Помимо этого, страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч — из Словакии, при этом экспортирует в Румынию три МВт/ч и Венгрию семь МВт/ч.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: помощь, авария, ТЭС
География: Украина
статья прочитана 225 раз
добавлена сегодня, 5 февраля, 09:39

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка