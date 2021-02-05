Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС 🔊 Воспроизвести Пожар на Запорожской ТЭС - РИА Новости, 1920, 05.02.2021 © Фото : ГС Украины по чрезвычайным ситуациям



Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях, сообщает



Объем составит 500 мегаватт. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.



Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).



Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии.



В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.



С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Помимо этого, страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч — из Словакии, при этом экспортирует в Румынию три МВт/ч и Венгрию семь МВт/ч. Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Беларусь 1".Объем составит 500 мегаватт. Запрос на предоставление электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС (здесь аварии сопутствовал пожар на подстанции).Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, потребители в центральной части Украины столкнулись с дефицитом электроэнергии.В минувшем январе Минск уже поставлял Киеву электричество в экстренном порядке. Тогда это было связано с ростом потребления на фоне аномальных холодов.С начала февраля Украина также возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Помимо этого, страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч — из Словакии, при этом экспортирует в Румынию три МВт/ч и Венгрию семь МВт/ч. РИА Новости Категории: экономика, политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: помощь, авария, ТЭС География: Украина — статья прочитана 225 раз Комментарии