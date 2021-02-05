Загрузка... Работники санатория Belorus потребуют извинений от главы МИД Литвы в суде 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija



Сотрудники учреждения считают, что были оскорблены официальным должностным лицом. Ранее они обратились в Вильнюсский участковый суд с требованием разблокировать счета санатория. Коллектив санатория "Беларусь" (Belorus) в Друскининкай вызовет в суд ответчиком главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом сообщает ТАСС и



По словам юриста, сотрудники санатория требуют, чтобы литовский министр извинился перед ними и отозвал свои заявления. Сотрудники учреждения считают, что были оскорблены официальным должностным лицом. Ранее они обратились в Вильнюсский участковый суд с требованием разблокировать счета санатория. Коллектив санатория "Беларусь" (Belorus) в Друскининкай вызовет в суд ответчиком главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Об этом сообщает ТАСС и Sputnik Литва со ссылкой на адвоката Андрюса Криштапавичюса, который представляет интересы учреждения.По словам юриста, сотрудники санатория требуют, чтобы литовский министр извинился перед ними и отозвал свои заявления. Как сообщает агентство, в ходе обсуждения ситуации вокруг санатория Ландсбергис заявил, что это учреждение своей работой "приносит доход и деньги этим преступникам", под которыми он подразумевал "ближайших подручных [президента Александра] Лукашенко и лиц, принимающих решения о действиях против оппозиции". Адвокат заявил, что работники санатория шокированы этими заявлениями.



"Люди считают, что были оскорблены официальным должностным лицом, так как работают в зарегистрированном Литвой публичном учреждении, предоставляя оздоровительные услуги нуждающимся в них белорусским детям", - заявил Криштапавичюс.



Ранее коллектив санатория обратился в Вильнюсский участковый суд с требованием разблокировать счета учреждения.



Ситуация с санаторием Belorus



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции.



Ранее Swedbank заморозил счета санатория Belorus в Друскининкай из-за вступления в силу третьего пакета санкций ЕС против белорусских властей, в результате чего сотрудники остались без зарплаты. Многие из них лишились единственного источника доходов.



Сейм Литвы постановил, что литовским компаниям, подпадающим под санкции ЕС, субсидии за простой не выплачиваются. При этом увольняющиеся сотрудники организации могут получить единовременную целевую выплату. Служба занятости также объявила о прекращении государственной финансовой поддержки, оказываемой в период карантина и экстремальной ситуации санаторию Belorus.



Работники учреждения провели несколько акций протеста и обратились в суд.



Ранее мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас представил отрывок из официального письма Министерства юстиции и Госкомимущества Белоруссии о том, что учредителем санатория Belorus ("Беларусь") в Литве является не то учреждение, к которому применяются санкции. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: суд, санкции, МИД, санаторий, банк, Swedbank География: Литва — статья прочитана 275 раз Комментарии