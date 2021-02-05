В Литве педагогам грозит отстранение за отказ от вакцинации или сдачи теста 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / DGLimages



Работодатель будет иметь право отстранить от работы, не платить зарплату до тех пор, пока сотрудник не будет проверен на инфекционное заболевание, или перевести на другую работу на том же месте службы в соответствии с законом. Министерство образования, науки и спорта Литвы подчеркнуло, что вакцинация от коронавируса учителей не является обязательной, а отказавшихся от нее увольнять нельзя, сообщает



Однако тем, кто не будет прививаться, придется проходить профилактическое тестирование на COVID-19 каждые десять дней. Работодатель будет иметь право отстранить от работы, не платить зарплату до тех пор, пока сотрудник не будет проверен на инфекционное заболевание, или перевести на другую работу на том же месте службы в соответствии с законом. Министерство образования, науки и спорта Литвы подчеркнуло, что вакцинация от коронавируса учителей не является обязательной, а отказавшихся от нее увольнять нельзя, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-служба ведомства.Однако тем, кто не будет прививаться, придется проходить профилактическое тестирование на COVID-19 каждые десять дней. В министерстве выразили надежду, что педагоги не будут отказываться от вакцинации, ведь чем больше учителей и воспитателей будут привиты от инфекции, тем быстрее дети смогут вернуться в детские сады и школы.



Если педагог не прошел вакцинацию и не прошел тестирование, работодатель будет иметь право отстранить его от работы, не платить ему до тех пор, пока он не будет проверен на инфекционное заболевание, или перевести его на другую работу на том же месте службы в соответствии с законом о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека. Руководители учреждений должны соблюдать этот закон в случае любого инфекционного заболевания, поскольку они несут ответственность за безопасную рабочую среду в учреждении.



Профилактически тестировать не будут тех, у кого коронавирусная инфекция была подтверждена с помощью ПЦР в реальном времени или теста на антигены SARS-CoV-2 или кто были вакцинированы в соответствии с графиком вакцинации в течение менее 90 дней, а также лиц с положительным результатом на серологические антитела.



Учителя и воспитатели в настоящее время проходят вакцинацию в приоритетном порядке.



Минобразования не может назвать точное количество вакцинированных педагогов. По данным Министерства здравоохранения, их может быть около 1200 по всей Литве.



В общеобразовательных школах работает 27,2 тысячи учителей. Всего в системе дошкольного и общего образования работает около 55 тысяч педагогов.



В Литве вакцинация от коронавируса началась 27 декабря. На данный момент двумя дозами привиты более 30 тысяч человек.



Всего в стране зарегистрировано более 184 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 133 тысяч человек, а умерли 2885.



В республике с 7 ноября действует карантин. Последний раз власти продлили его до конца февраля.















Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20210204/14388921/V-Litve-pedagogam-grozit-otstranenie-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-ili-sdachi-testa.html











Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20210204/14388921/V-Litve-pedagogam-grozit-otstranenie-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-ili-sdachi-testa.html











Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20210204/14388921/V-Litve-pedagogam-grozit-otstranenie-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-ili-sdachi-testa.html











Читать далее: https://lt.sputniknews.ru/society/20210204/14388921/V-Litve-pedagogam-grozit-otstranenie-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-ili-sdachi-testa.html lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: учителя, вакцинация, минобразование География: Литва — статья прочитана 520 раз Комментарии