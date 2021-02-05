Загрузка... В Турции обозначили сроки запуска туристического сезона 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Сергей Бобылев



Власти страны надеются, что к этому времени пандемия коронавируса отступит, сообщает



Первых в этом году туристов Турция ждёт уже в апреле. С таким прогнозом выступил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.



"Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Он (сезон. — Прим. ред.) начнётся со Средиземного моря и постепенно перейдёт к Эгейскому региону. В конце апреля будут праздники в России, во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков", — подчеркнул глава Минкультуры в интервью телеканалу "Хабертюрк".



Как уточнил Эрсой, прежде всего на курорты отправятся сами турецкие граждане, затем власти страны ожидают приезда иностранных туристов — в основном из России и Великобритании. Власти страны надеются, что к этому времени пандемия коронавируса отступит, сообщает ЛАЙФ Первых в этом году туристов Турция ждёт уже в апреле. С таким прогнозом выступил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой."Наша цель — начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Он (сезон. — Прим. ред.) начнётся со Средиземного моря и постепенно перейдёт к Эгейскому региону. В конце апреля будут праздники в России, во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков", — подчеркнул глава Минкультуры в интервью телеканалу "Хабертюрк".Как уточнил Эрсой, прежде всего на курорты отправятся сами турецкие граждане, затем власти страны ожидают приезда иностранных туристов — в основном из России и Великобритании. Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: Турция, сезон, пандемия, карантин, ткристы — статья прочитана 128 раз Комментарии