Die Welt Германия : мы готовы растолкать по сторонам поляков и эстонцев? 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Stefan Sauer/dpa



Если Берлин выполнит «некоторые условия», то США не будут препятствовать строительству «Северного потока — 2». Но Die Welt видит в этом выгоды исключительно для России. По мнению издания, Германия, продолжая вместе с Россией «спокойно работать» над проектом и при этом осуждая ее за «покушение» на Навального, выставляет себя на посмешище.



Похоже, что США прекратили чинить препятствия «Северному потоку – 2». Но не выставит ли себя Берлин на посмешище, если, осудив покушение на Алексея Навального, будет спокойно продолжать сотрудничество с Москвой в этом проекте?



Впользу нового американского правительства говорит тот факт, чтобы оно ищет пути наладить германо-американские отношения. Если верить первым сообщениям прессы, то Белый дом больше не намерен препятствовать строительству «Северного потока — 2», если Берлин выполнит некоторые условия. То есть, немцы и русские смогут достроить свое детище. Впользу нового американского правительства говорит тот факт, чтобы оно ищет пути наладить германо-американские отношения. Если верить первым сообщениям прессы, то Белый дом больше не намерен препятствовать строительству «Северного потока — 2», если Берлин выполнит некоторые условия. То есть, немцы и русские смогут достроить свое детище.



Как можно превозносить идеалы мультилатерализма, требовать их соблюдения от других государств и в то же время эгоистично добиваться реализации своих собственных интересов? Разве до нас так и не дошло, чтобы особый германский путь может привести нас только в тупик?



А что происходит в отношениях с Россией? Не выставляет ли себя Берлин на посмешище, когда, осудив покушение на Алексея Навального, вместе с Москвой спокойно продолжает работать над проектом, который принесет русским значительную финансовую прибыль?



Разоблачения Навального, связанные с «дворцом Путина», показывают, что путинская камарилья состоит из трех групп: моральных кретинов, улыбающихся рабов и циничных олигархов. Мы намерены и дальше участвовать в их финансировании? Как Кремль может серьезно относиться к Европе как к самостоятельной политической силе, если Германия — одна из главных стран Европейского союза — сметает со стола все дипломатические инструменты с оглядкой на сомнительную газовую сделку?



Федеральное правительство молчит в ответ на многие из этих вопросов. Но политику можно определить и по несказанным словам. И устыдиться.



Автор: Жак Шустер (Jacques Schuster) для Die Welt, Германия, перевод Остается вопрос, какое отношение имеют американцы к достраиванию спорного газопровода. Разве возражения других стран не так же важны? Нас не волнует, что даже наши ближайшие союзники, французы, выступают против проекта? Действительно ли мы готовы растолкать по сторонам поляков, латышей, литовцев и эстонцев, чтобы завершить строительство, которое имеет с европейской идеей столько же общего, сколько Дональд Трамп с движением Black Lives Matter?Как можно превозносить идеалы мультилатерализма, требовать их соблюдения от других государств и в то же время эгоистично добиваться реализации своих собственных интересов? Разве до нас так и не дошло, чтобы особый германский путь может привести нас только в тупик?А что происходит в отношениях с Россией? Не выставляет ли себя Берлин на посмешище, когда, осудив покушение на Алексея Навального, вместе с Москвой спокойно продолжает работать над проектом, который принесет русским значительную финансовую прибыль?Разоблачения Навального, связанные с «дворцом Путина», показывают, что путинская камарилья состоит из трех групп: моральных кретинов, улыбающихся рабов и циничных олигархов. Мы намерены и дальше участвовать в их финансировании? Как Кремль может серьезно относиться к Европе как к самостоятельной политической силе, если Германия — одна из главных стран Европейского союза — сметает со стола все дипломатические инструменты с оглядкой на сомнительную газовую сделку?Федеральное правительство молчит в ответ на многие из этих вопросов. Но политику можно определить и по несказанным словам. И устыдиться.Автор: Жак Шустер (Jacques Schuster) для Die Welt, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2 — статья прочитана 175 раз Комментарии