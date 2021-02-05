Люблинский треугольник: Польша, Литва и Украина хотят использовать Беларусь для давления на Россию

29 января состоялось второе по счету заседание «Люблинского треугольника» – платформы сотрудничества Польши, Украины и Литвы. При этом в качестве гостя в нем приняла участие белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники формата хотели бы присоединения к нему Беларуси, однако «время для этого еще не наступило». Пока же темой «длительных и теплых» переговоров сторон стало «противодействие агрессивной политике Российской Федерации в Европе». Какие цели преследует люблинская тройка, и какую роль в этих планах играет Беларусь, разобрала доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
Цели создания и исторические параллели
Люблинский треугольник – новый стратегический проект (о его создании было объявлено 28 июля 2020 г.), связанный с целью объединить усилия трех сторон (Польши, Литвы и Украины) во внешнеполитическом измерении в регионе практически по всем вопросам. Кроме того, это демонстрация лидерства в регионе Польши и Литвы, главных зачинщиков «Восточного партнерства», и их намерения примерить на себя одежды «главных демократизаторов» в отношении стран постсоветского пространства. Привлечение именно Украины к такому сотрудничеству – это желание показать ее устойчивую интеграцию со странами ЕС. При этом Польша и Литва назвали себя «гарантами» украинской территориальной целостности, призвали Россию вернуть «оккупированные территории», заявили о себе как о посредниках между Евросоюзом и Украиной и между НАТО и Украиной, поддержали полноценное членство Киева в этих структурах.
Формально данная организация заявляет о продолжении исторических традиций взаимодействия народов трех стран и является очевидной и явной отсылкой к Речи Посполитой. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что о стратегическом объединении трех стран было объявлено в Люблине, где была создана Речь Посполитая. Именно в этом городе в 1569 г. была подписана Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.
С одной стороны, это означает укрепление позиций Польши и Литвы внутри европейского проекта, особенно с учетом тенденций на формирование крупных блоков внутри ЕС, которые совместно отстаивают свою повестку внутри наднациональных институтов.
С другой стороны, наличие двух явных лидеров при третьей слабой стороне приведет к соперничеству меду Вильнюсом и Варшавой, тем более с учетом множества исторических претензий государств друг к другу в рамках Речи Посполитой (например, нельзя не отметить полонизацию шляхты на территории Литвы). Тем более, как тогда, так и сейчас Польша обладает более устойчивыми экономическими позициями, так что, вероятно, как и ранее, о равноправии сторон придется забыть. О таком равноправии также нельзя говорить с учетом положения Украины.
Однако историческая «нелюбовь» Варшавы и Вильнюса друг другу компенсируется общей позицией по отношению к России. В данном случае срабатывает опция «дружить против кого-то». Тем более, курировать это объединение будут именно внешнеполитические ведомства стран. Показательно, что и Люблинская уния в свое время была подписана именно под предлогом роста «Московской угрозы». Соответственно, можно ожидать усиления антироссийского голоса не только в регионе и во внешнеполитических мероприятиях наших ближайших соседей, но и в ЕС в целом. Так что мы просто фиксируем углубление и усиление ранее сложившейся традиции во всех бедах винить Россию.
Вовлечение Беларуси
Помимо этого, без белорусских земель «воссоздание» Речи Посполитой в новом формате невозможно. Неслучайно еще до августовских президентских выборов в Беларуси Владимир Макей получил приглашение поучаствовать в первой встрече объединения. Более того, официальные власти Беларуси вполне благосклонно смотрели на формирование этой организации до президентской кампании в августе 2020 г., что, конечно, внесло бы новую коллизию во взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства.
Первая задача (формирование устойчивого регионального блока) ориентирована на многолетний цикл, вторая (предотвращение конфликтов межу участниками) пока не требует внимания. А вот третью задачу по привлечению Беларуси, по мнению идеологов Люблинского треугольника, сейчас так или иначе можно решать, невзирая на то, что привлечь официальные власти Беларуси к сотрудничеству в таком формате уже не представляется возможным, тем более с учетом личных выпадов против президента республики. Ставка в диалоге Польши, Литвы и Украины с Беларусью сделана на фигуру Светланы Тихановской как оппозиционного лидера. Притом по большому счету, в сложившихся условиях все равно, какая фигура выполняет эту роль.
Здесь важен не человек, а функция, которую он выполняет. Поэтому Тихановская признается официальным лидером Беларуси: она нужна как символ, как инструмент, подтверждающий обозначенные внешнеполитические устремления государств.
Таким образом, и с точки зрения исторических ассоциаций, и с точки зрения стратегии, Люблинский треугольник – это явно антироссийский проект. Будет интересно посмотреть, кого теперь будут приглашать на встречи глав внешнеполитических ведомств в рамках Восточного партнерства.
Текущая повестка Люблинского треугольника
Второе заседание Люблинского треугольника состоялось 29 января 2021 г. (первое прошло в формате видеоконференции 17 сентября 2020 г.). В нем участвовали главы МИД трех стран: Збигнев Рау (Польша), Габриелюс Ландсбергис (Литва), Дмитрий Кулеба (Украина), к которым присоединилась Тихановская.
Повестка заседания подтвердила объединение названных сил на антироссийской основе. Главный вопрос дискуссии был связан с безопасностью в Центральной Европе и выработкой приоритетных направлений сотрудничества стран в наступившем году. Безопасность в контексте обсуждения угроз была связана с Россией, поэтому стороны затронули вопросы «гибридной войны», информационных атак, кибербезопасности. Страны договорились создать общий аналитический центр Польши, Украины и стран Балтии.
Также стало очевидно, что данный проект является не столько инициативой конкретных стран, сколько продвижением приоритетов США на данном направлении.
Примечательно, что именно представителю Украины на пресс-конференции доверили сообщить о том, что Люблинский треугольник является платформой для укрепления и распространения влияния США в регионе. Более того, обозначенные задачи безопасности могут быть реализованы только при поддержке США. Именно участие США названо условием «стабилизации, процветания и укрепления демократии» в регионе.
Другое решение связано с задачей расширения круга участников вплоть до экспертов и ученых стран, прежде всего, молодежи, так как совокупно это позволяет доносить повестку Люблинского треугольника до общественности и развивать «народную дипломатию». Затронули на мероприятии и вопросы защиты прав меньшинств, причем снова в антироссийском ключе, так как обсуждали положение крымско-татарского населения Крыма, в том числе, в контексте реализации «Крымской платформы», которая была создана украинским президентом Владимиром Зеленским для разработки механизма возвращения Украине так называемых «временно оккупированных территорий».
В отношении Беларуси была подтверждена не только готовность, но необходимость ее присоединения к Люблинскому сообществу, правда, только в «демократическом формате». Несмотря на то, что «офис Тихановской» сейчас символически обозначает присутствие Беларуси, представители Украины уже заявили о готовности начать диалог с Александром Лукашенко.
Примечательно, что и после выборов в Беларуси пресс-служба Люблинского треугольника опубликовала следующее сообщение: «Министры иностранных дел государств Люблинского треугольника глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных…. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство закона, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, что мы полностью поддерживаем... В случае необходимости мы открыты для любой помощи или добрых услуг». Так что, одновременно и поругали власти Беларуси, но и дали шанс на восстановление взаимодействия. И в этом отношении Тихановская не может быть уверена в стабильных позициях. При этом на встрече Люблинского треугольника было заявлено о продолжении давления на Лукашенко.
Выводы
На наш взгляд, следует пристальное внимание обратить на задачу формирования общей политики исторической памяти. Ведь это направление жестко связано с антироссийской позицией, направлено не только на внешнее измерение, но и на внутреннее. Поэтому антироссийская деятельность общественных организаций и СМИ стран Люблинского партнерства только усилится.
Также очевидно, что многие вопросы по отношению к России будут вынесены совместно на уровень ЕС и на уровень НАТО, что, по всей видимости, и есть главная задача этой организации. Можно предположить и то, что число участников Люблинского сообщества будет расти. Но как в отношении действий Крымской платформы, инициированной Украиной, так и в отношении мероприятий Люблинского треугольника Россия придерживается одной позиции – для нее решения этих структур не имеют юридической силы и политического значения. В этих условиях для России и Беларуси углубление взаимодействия в рамках Союзного государства должно стать приоритетным.
Автор: Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ для ЕВРАЗИЯ-ЭКСПЕРТ
Формально данная организация заявляет о продолжении исторических традиций взаимодействия народов трех стран и является очевидной и явной отсылкой к Речи Посполитой. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что о стратегическом объединении трех стран было объявлено в Люблине, где была создана Речь Посполитая. Именно в этом городе в 1569 г. была подписана Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.
С одной стороны, это означает укрепление позиций Польши и Литвы внутри европейского проекта, особенно с учетом тенденций на формирование крупных блоков внутри ЕС, которые совместно отстаивают свою повестку внутри наднациональных институтов.
С другой стороны, наличие двух явных лидеров при третьей слабой стороне приведет к соперничеству меду Вильнюсом и Варшавой, тем более с учетом множества исторических претензий государств друг к другу в рамках Речи Посполитой (например, нельзя не отметить полонизацию шляхты на территории Литвы). Тем более, как тогда, так и сейчас Польша обладает более устойчивыми экономическими позициями, так что, вероятно, как и ранее, о равноправии сторон придется забыть. О таком равноправии также нельзя говорить с учетом положения Украины.
Однако историческая «нелюбовь» Варшавы и Вильнюса друг другу компенсируется общей позицией по отношению к России. В данном случае срабатывает опция «дружить против кого-то». Тем более, курировать это объединение будут именно внешнеполитические ведомства стран. Показательно, что и Люблинская уния в свое время была подписана именно под предлогом роста «Московской угрозы». Соответственно, можно ожидать усиления антироссийского голоса не только в регионе и во внешнеполитических мероприятиях наших ближайших соседей, но и в ЕС в целом. Так что мы просто фиксируем углубление и усиление ранее сложившейся традиции во всех бедах винить Россию.
Вовлечение Беларуси
Помимо этого, без белорусских земель «воссоздание» Речи Посполитой в новом формате невозможно. Неслучайно еще до августовских президентских выборов в Беларуси Владимир Макей получил приглашение поучаствовать в первой встрече объединения. Более того, официальные власти Беларуси вполне благосклонно смотрели на формирование этой организации до президентской кампании в августе 2020 г., что, конечно, внесло бы новую коллизию во взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства.
Первая задача (формирование устойчивого регионального блока) ориентирована на многолетний цикл, вторая (предотвращение конфликтов межу участниками) пока не требует внимания. А вот третью задачу по привлечению Беларуси, по мнению идеологов Люблинского треугольника, сейчас так или иначе можно решать, невзирая на то, что привлечь официальные власти Беларуси к сотрудничеству в таком формате уже не представляется возможным, тем более с учетом личных выпадов против президента республики. Ставка в диалоге Польши, Литвы и Украины с Беларусью сделана на фигуру Светланы Тихановской как оппозиционного лидера. Притом по большому счету, в сложившихся условиях все равно, какая фигура выполняет эту роль.
Здесь важен не человек, а функция, которую он выполняет. Поэтому Тихановская признается официальным лидером Беларуси: она нужна как символ, как инструмент, подтверждающий обозначенные внешнеполитические устремления государств.
Таким образом, и с точки зрения исторических ассоциаций, и с точки зрения стратегии, Люблинский треугольник – это явно антироссийский проект. Будет интересно посмотреть, кого теперь будут приглашать на встречи глав внешнеполитических ведомств в рамках Восточного партнерства.
Текущая повестка Люблинского треугольника
Второе заседание Люблинского треугольника состоялось 29 января 2021 г. (первое прошло в формате видеоконференции 17 сентября 2020 г.). В нем участвовали главы МИД трех стран: Збигнев Рау (Польша), Габриелюс Ландсбергис (Литва), Дмитрий Кулеба (Украина), к которым присоединилась Тихановская.
Повестка заседания подтвердила объединение названных сил на антироссийской основе. Главный вопрос дискуссии был связан с безопасностью в Центральной Европе и выработкой приоритетных направлений сотрудничества стран в наступившем году. Безопасность в контексте обсуждения угроз была связана с Россией, поэтому стороны затронули вопросы «гибридной войны», информационных атак, кибербезопасности. Страны договорились создать общий аналитический центр Польши, Украины и стран Балтии.
Также стало очевидно, что данный проект является не столько инициативой конкретных стран, сколько продвижением приоритетов США на данном направлении.
Примечательно, что именно представителю Украины на пресс-конференции доверили сообщить о том, что Люблинский треугольник является платформой для укрепления и распространения влияния США в регионе. Более того, обозначенные задачи безопасности могут быть реализованы только при поддержке США. Именно участие США названо условием «стабилизации, процветания и укрепления демократии» в регионе.
Другое решение связано с задачей расширения круга участников вплоть до экспертов и ученых стран, прежде всего, молодежи, так как совокупно это позволяет доносить повестку Люблинского треугольника до общественности и развивать «народную дипломатию». Затронули на мероприятии и вопросы защиты прав меньшинств, причем снова в антироссийском ключе, так как обсуждали положение крымско-татарского населения Крыма, в том числе, в контексте реализации «Крымской платформы», которая была создана украинским президентом Владимиром Зеленским для разработки механизма возвращения Украине так называемых «временно оккупированных территорий».
В отношении Беларуси была подтверждена не только готовность, но необходимость ее присоединения к Люблинскому сообществу, правда, только в «демократическом формате». Несмотря на то, что «офис Тихановской» сейчас символически обозначает присутствие Беларуси, представители Украины уже заявили о готовности начать диалог с Александром Лукашенко.
Примечательно, что и после выборов в Беларуси пресс-служба Люблинского треугольника опубликовала следующее сообщение: «Министры иностранных дел государств Люблинского треугольника глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных…. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство закона, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, что мы полностью поддерживаем... В случае необходимости мы открыты для любой помощи или добрых услуг». Так что, одновременно и поругали власти Беларуси, но и дали шанс на восстановление взаимодействия. И в этом отношении Тихановская не может быть уверена в стабильных позициях. При этом на встрече Люблинского треугольника было заявлено о продолжении давления на Лукашенко.
Выводы
На наш взгляд, следует пристальное внимание обратить на задачу формирования общей политики исторической памяти. Ведь это направление жестко связано с антироссийской позицией, направлено не только на внешнее измерение, но и на внутреннее. Поэтому антироссийская деятельность общественных организаций и СМИ стран Люблинского партнерства только усилится.
Также очевидно, что многие вопросы по отношению к России будут вынесены совместно на уровень ЕС и на уровень НАТО, что, по всей видимости, и есть главная задача этой организации. Можно предположить и то, что число участников Люблинского сообщества будет расти. Но как в отношении действий Крымской платформы, инициированной Украиной, так и в отношении мероприятий Люблинского треугольника Россия придерживается одной позиции – для нее решения этих структур не имеют юридической силы и политического значения. В этих условиях для России и Беларуси углубление взаимодействия в рамках Союзного государства должно стать приоритетным.
Автор: Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ для ЕВРАЗИЯ-ЭКСПЕРТ