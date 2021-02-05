Загрузка... Люблинский треугольник: Польша, Литва и Украина хотят использовать Беларусь для давления на Россию 🔊 Воспроизвести Фото: baltnews.lt



29 января состоялось второе по счету заседание «Люблинского треугольника» – платформы сотрудничества Польши, Украины и Литвы. При этом в качестве гостя в нем приняла участие белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники формата хотели бы присоединения к нему Беларуси, однако «время для этого еще не наступило». Пока же темой «длительных и теплых» переговоров сторон стало «противодействие агрессивной политике Российской Федерации в Европе». Какие цели преследует люблинская тройка, и какую роль в этих планах играет Беларусь, разобрала доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.



Цели создания и исторические параллели 29 января состоялось второе по счету заседание «Люблинского треугольника» – платформы сотрудничества Польши, Украины и Литвы. При этом в качестве гостя в нем приняла участие белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, участники формата хотели бы присоединения к нему Беларуси, однако «время для этого еще не наступило». Пока же темой «длительных и теплых» переговоров сторон стало «противодействие агрессивной политике Российской Федерации в Европе». Какие цели преследует люблинская тройка, и какую роль в этих планах играет Беларусь, разобрала доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.



Формально данная организация заявляет о продолжении исторических традиций взаимодействия народов трех стран и является очевидной и явной отсылкой к Речи Посполитой. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что о стратегическом объединении трех стран было объявлено в Люблине, где была создана Речь Посполитая. Именно в этом городе в 1569 г. была подписана Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.



С одной стороны, это означает укрепление позиций Польши и Литвы внутри европейского проекта, особенно с учетом тенденций на формирование крупных блоков внутри ЕС, которые совместно отстаивают свою повестку внутри наднациональных институтов.



С другой стороны, наличие двух явных лидеров при третьей слабой стороне приведет к соперничеству меду Вильнюсом и Варшавой, тем более с учетом множества исторических претензий государств друг к другу в рамках Речи Посполитой (например, нельзя не отметить полонизацию шляхты на территории Литвы). Тем более, как тогда, так и сейчас Польша обладает более устойчивыми экономическими позициями, так что, вероятно, как и ранее, о равноправии сторон придется забыть. О таком равноправии также нельзя говорить с учетом положения Украины.



Однако историческая «нелюбовь» Варшавы и Вильнюса друг другу компенсируется общей позицией по отношению к России. В данном случае срабатывает опция «дружить против кого-то». Тем более, курировать это объединение будут именно внешнеполитические ведомства стран. Показательно, что и Люблинская уния в свое время была подписана именно под предлогом роста «Московской угрозы». Соответственно, можно ожидать усиления антироссийского голоса не только в регионе и во внешнеполитических мероприятиях наших ближайших соседей, но и в ЕС в целом. Так что мы просто фиксируем углубление и усиление ранее сложившейся традиции во всех бедах винить Россию.



Вовлечение Беларуси



Помимо этого, без белорусских земель «воссоздание» Речи Посполитой в новом формате невозможно. Неслучайно еще до августовских президентских выборов в Беларуси Владимир Макей получил приглашение поучаствовать в первой встрече объединения. Более того, официальные власти Беларуси вполне благосклонно смотрели на формирование этой организации до президентской кампании в августе 2020 г., что, конечно, внесло бы новую коллизию во взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства.



Первая задача (формирование устойчивого регионального блока) ориентирована на многолетний цикл, вторая (предотвращение конфликтов межу участниками) пока не требует внимания. А вот третью задачу по привлечению Беларуси, по мнению идеологов Люблинского треугольника, сейчас так или иначе можно решать, невзирая на то, что привлечь официальные власти Беларуси к сотрудничеству в таком формате уже не представляется возможным, тем более с учетом личных выпадов против президента республики. Ставка в диалоге Польши, Литвы и Украины с Беларусью сделана на фигуру Светланы Тихановской как оппозиционного лидера. Притом по большому счету, в сложившихся условиях все равно, какая фигура выполняет эту роль.



Здесь важен не человек, а функция, которую он выполняет. Поэтому Тихановская признается официальным лидером Беларуси: она нужна как символ, как инструмент, подтверждающий обозначенные внешнеполитические устремления государств.



Таким образом, и с точки зрения исторических ассоциаций, и с точки зрения стратегии, Люблинский треугольник – это явно антироссийский проект. Будет интересно посмотреть, кого теперь будут приглашать на встречи глав внешнеполитических ведомств в рамках Восточного партнерства.



Текущая повестка Люблинского треугольника



Второе заседание Люблинского треугольника состоялось 29 января 2021 г. (первое прошло в формате видеоконференции 17 сентября 2020 г.). В нем участвовали главы МИД трех стран: Збигнев Рау (Польша), Габриелюс Ландсбергис (Литва), Дмитрий Кулеба (Украина), к которым присоединилась Тихановская.



Повестка заседания подтвердила объединение названных сил на антироссийской основе. Главный вопрос дискуссии был связан с безопасностью в Центральной Европе и выработкой приоритетных направлений сотрудничества стран в наступившем году. Безопасность в контексте обсуждения угроз была связана с Россией, поэтому стороны затронули вопросы «гибридной войны», информационных атак, кибербезопасности. Страны договорились создать общий аналитический центр Польши, Украины и стран Балтии.



Также стало очевидно, что данный проект является не столько инициативой конкретных стран, сколько продвижением приоритетов США на данном направлении.



Примечательно, что именно представителю Украины на пресс-конференции доверили сообщить о том, что Люблинский треугольник является платформой для укрепления и распространения влияния США в регионе. Более того, обозначенные задачи безопасности могут быть реализованы только при поддержке США. Именно участие США названо условием «стабилизации, процветания и укрепления демократии» в регионе.



Другое решение связано с задачей расширения круга участников вплоть до экспертов и ученых стран, прежде всего, молодежи, так как совокупно это позволяет доносить повестку Люблинского треугольника до общественности и развивать «народную дипломатию». Затронули на мероприятии и вопросы защиты прав меньшинств, причем снова в антироссийском ключе, так как обсуждали положение крымско-татарского населения Крыма, в том числе, в контексте реализации «Крымской платформы», которая была создана украинским президентом Владимиром Зеленским для разработки механизма возвращения Украине так называемых «временно оккупированных территорий».



В отношении Беларуси была подтверждена не только готовность, но необходимость ее присоединения к Люблинскому сообществу, правда, только в «демократическом формате». Несмотря на то, что «офис Тихановской» сейчас символически обозначает присутствие Беларуси, представители Украины уже заявили о готовности начать диалог с Александром Лукашенко.



Примечательно, что и после выборов в Беларуси пресс-служба Люблинского треугольника опубликовала следующее сообщение: «Министры иностранных дел государств Люблинского треугольника глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных…. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство закона, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, что мы полностью поддерживаем... В случае необходимости мы открыты для любой помощи или добрых услуг». Так что, одновременно и поругали власти Беларуси, но и дали шанс на восстановление взаимодействия. И в этом отношении Тихановская не может быть уверена в стабильных позициях. При этом на встрече Люблинского треугольника было заявлено о продолжении давления на Лукашенко.



Выводы



На наш взгляд, следует пристальное внимание обратить на задачу формирования общей политики исторической памяти. Ведь это направление жестко связано с антироссийской позицией, направлено не только на внешнее измерение, но и на внутреннее. Поэтому антироссийская деятельность общественных организаций и СМИ стран Люблинского партнерства только усилится.



Также очевидно, что многие вопросы по отношению к России будут вынесены совместно на уровень ЕС и на уровень НАТО, что, по всей видимости, и есть главная задача этой организации. Можно предположить и то, что число участников Люблинского сообщества будет расти. Но как в отношении действий Крымской платформы, инициированной Украиной, так и в отношении мероприятий Люблинского треугольника Россия придерживается одной позиции – для нее решения этих структур не имеют юридической силы и политического значения. В этих условиях для России и Беларуси углубление взаимодействия в рамках Союзного государства должно стать приоритетным.



Автор: Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ для Люблинский треугольник – новый стратегический проект (о его создании было объявлено 28 июля 2020 г.), связанный с целью объединить усилия трех сторон (Польши, Литвы и Украины) во внешнеполитическом измерении в регионе практически по всем вопросам. Кроме того, это демонстрация лидерства в регионе Польши и Литвы, главных зачинщиков «Восточного партнерства», и их намерения примерить на себя одежды «главных демократизаторов» в отношении стран постсоветского пространства. Привлечение именно Украины к такому сотрудничеству – это желание показать ее устойчивую интеграцию со странами ЕС. При этом Польша и Литва назвали себя «гарантами» украинской территориальной целостности, призвали Россию вернуть «оккупированные территории», заявили о себе как о посредниках между Евросоюзом и Украиной и между НАТО и Украиной, поддержали полноценное членство Киева в этих структурах.Формально данная организация заявляет о продолжении исторических традиций взаимодействия народов трех стран и является очевидной и явной отсылкой к Речи Посполитой. Более того, обращает на себя внимание тот факт, что о стратегическом объединении трех стран было объявлено в Люблине, где была создана Речь Посполитая. Именно в этом городе в 1569 г. была подписана Люблинская уния между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским.С одной стороны, это означает укрепление позиций Польши и Литвы внутри европейского проекта, особенно с учетом тенденций на формирование крупных блоков внутри ЕС, которые совместно отстаивают свою повестку внутри наднациональных институтов.С другой стороны, наличие двух явных лидеров при третьей слабой стороне приведет к соперничеству меду Вильнюсом и Варшавой, тем более с учетом множества исторических претензий государств друг к другу в рамках Речи Посполитой (например, нельзя не отметить полонизацию шляхты на территории Литвы). Тем более, как тогда, так и сейчас Польша обладает более устойчивыми экономическими позициями, так что, вероятно, как и ранее, о равноправии сторон придется забыть. О таком равноправии также нельзя говорить с учетом положения Украины.Однако историческая «нелюбовь» Варшавы и Вильнюса друг другу компенсируется общей позицией по отношению к России. В данном случае срабатывает опция «дружить против кого-то». Тем более, курировать это объединение будут именно внешнеполитические ведомства стран. Показательно, что и Люблинская уния в свое время была подписана именно под предлогом роста «Московской угрозы». Соответственно, можно ожидать усиления антироссийского голоса не только в регионе и во внешнеполитических мероприятиях наших ближайших соседей, но и в ЕС в целом. Так что мы просто фиксируем углубление и усиление ранее сложившейся традиции во всех бедах винить Россию.Помимо этого, без белорусских земель «воссоздание» Речи Посполитой в новом формате невозможно. Неслучайно еще до августовских президентских выборов в Беларуси Владимир Макей получил приглашение поучаствовать в первой встрече объединения. Более того, официальные власти Беларуси вполне благосклонно смотрели на формирование этой организации до президентской кампании в августе 2020 г., что, конечно, внесло бы новую коллизию во взаимодействия России и Беларуси в рамках Союзного государства.Первая задача (формирование устойчивого регионального блока) ориентирована на многолетний цикл, вторая (предотвращение конфликтов межу участниками) пока не требует внимания. А вот третью задачу по привлечению Беларуси, по мнению идеологов Люблинского треугольника, сейчас так или иначе можно решать, невзирая на то, что привлечь официальные власти Беларуси к сотрудничеству в таком формате уже не представляется возможным, тем более с учетом личных выпадов против президента республики. Ставка в диалоге Польши, Литвы и Украины с Беларусью сделана на фигуру Светланы Тихановской как оппозиционного лидера. Притом по большому счету, в сложившихся условиях все равно, какая фигура выполняет эту роль.Здесь важен не человек, а функция, которую он выполняет. Поэтому Тихановская признается официальным лидером Беларуси: она нужна как символ, как инструмент, подтверждающий обозначенные внешнеполитические устремления государств.Таким образом, и с точки зрения исторических ассоциаций, и с точки зрения стратегии, Люблинский треугольник – это явно антироссийский проект. Будет интересно посмотреть, кого теперь будут приглашать на встречи глав внешнеполитических ведомств в рамках Восточного партнерства.Второе заседание Люблинского треугольника состоялось 29 января 2021 г. (первое прошло в формате видеоконференции 17 сентября 2020 г.). В нем участвовали главы МИД трех стран: Збигнев Рау (Польша), Габриелюс Ландсбергис (Литва), Дмитрий Кулеба (Украина), к которым присоединилась Тихановская.Повестка заседания подтвердила объединение названных сил на антироссийской основе. Главный вопрос дискуссии был связан с безопасностью в Центральной Европе и выработкой приоритетных направлений сотрудничества стран в наступившем году. Безопасность в контексте обсуждения угроз была связана с Россией, поэтому стороны затронули вопросы «гибридной войны», информационных атак, кибербезопасности. Страны договорились создать общий аналитический центр Польши, Украины и стран Балтии.Также стало очевидно, что данный проект является не столько инициативой конкретных стран, сколько продвижением приоритетов США на данном направлении.Примечательно, что именно представителю Украины на пресс-конференции доверили сообщить о том, что Люблинский треугольник является платформой для укрепления и распространения влияния США в регионе. Более того, обозначенные задачи безопасности могут быть реализованы только при поддержке США. Именно участие США названо условием «стабилизации, процветания и укрепления демократии» в регионе.Другое решение связано с задачей расширения круга участников вплоть до экспертов и ученых стран, прежде всего, молодежи, так как совокупно это позволяет доносить повестку Люблинского треугольника до общественности и развивать «народную дипломатию». Затронули на мероприятии и вопросы защиты прав меньшинств, причем снова в антироссийском ключе, так как обсуждали положение крымско-татарского населения Крыма, в том числе, в контексте реализации «Крымской платформы», которая была создана украинским президентом Владимиром Зеленским для разработки механизма возвращения Украине так называемых «временно оккупированных территорий».В отношении Беларуси была подтверждена не только готовность, но необходимость ее присоединения к Люблинскому сообществу, правда, только в «демократическом формате». Несмотря на то, что «офис Тихановской» сейчас символически обозначает присутствие Беларуси, представители Украины уже заявили о готовности начать диалог с Александром Лукашенко.Примечательно, что и после выборов в Беларуси пресс-служба Люблинского треугольника опубликовала следующее сообщение: «Министры иностранных дел государств Люблинского треугольника глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных…. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство закона, необходимо для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, что мы полностью поддерживаем... В случае необходимости мы открыты для любой помощи или добрых услуг». Так что, одновременно и поругали власти Беларуси, но и дали шанс на восстановление взаимодействия. И в этом отношении Тихановская не может быть уверена в стабильных позициях. При этом на встрече Люблинского треугольника было заявлено о продолжении давления на Лукашенко.На наш взгляд, следует пристальное внимание обратить на задачу формирования общей политики исторической памяти. Ведь это направление жестко связано с антироссийской позицией, направлено не только на внешнее измерение, но и на внутреннее. Поэтому антироссийская деятельность общественных организаций и СМИ стран Люблинского партнерства только усилится.Также очевидно, что многие вопросы по отношению к России будут вынесены совместно на уровень ЕС и на уровень НАТО, что, по всей видимости, и есть главная задача этой организации. Можно предположить и то, что число участников Люблинского сообщества будет расти. Но как в отношении действий Крымской платформы, инициированной Украиной, так и в отношении мероприятий Люблинского треугольника Россия придерживается одной позиции – для нее решения этих структур не имеют юридической силы и политического значения. В этих условиях для России и Беларуси углубление взаимодействия в рамках Союзного государства должно стать приоритетным.Автор: Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ для ЕВРАЗИЯ-ЭКСПЕРТ Загрузка... eurasia.expert Категории: политика, в Европе Ключевые слова: МИД, Альянс, Люблин — статья прочитана 173 раза Комментарии