Анатолий Вассерман: Лукашенко взвалил на себя слишком много обязанностей 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Александр Натрускин



Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов поделиться своими полномочиями, которые взял на себя в тяжелые для страны времена, считает публицист Анатолий Вассерман



Об этом он рассказал в интервью изданию



В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов поделиться своими полномочиями, которые взял на себя в тяжелые для страны времена, считает публицист Анатолий ВассерманОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру В Минске 11 и 12 февраля состоится VI Всебелорусское народное собрание. На нем, как заявил президент республики Александр Лукашенко, будет обсуждаться Программа социально-экономического развития на 2021-2025 годы, механизмы экономического роста и сохранения модели социального государства. При этом никаких обещанных ранее изменений в Конституцию по его результатам вноситься не будет. - Анатолий Александрович, как вы считаете, насколько легитимным будет это собрание?



— Для начала не будем путать легитимность и легальность. Легальный — это соответствующий действующему закону. Легитимный — это то, чему большая часть народа согласна подчиняться, независимо от того, как это связано с законом.



И сам Александр Григорьевич Лукашенко, и все, что он предлагает, в Белоруссии, несомненно, легитимно. Народ это, так или иначе, одобряет и с этим согласен. В том числе это относится к Всебелорусскому народному собранию. Оно, несомненно, в той или иной мере устраивает громадное большинство народа Белоруссии.



А в какой мере это легально, в какой мере соответствует белорусскому законодательству, я, к сожалению, не знаю. Но думаю, что у Лукашенко достаточно серьезная команда министров, и они найдут формулировки, соответствующие законам Белоруссии, и с этим проблем тоже не будет.



Впрочем, законы пишут люди, законы переписывают при необходимости тоже люди. Даже если это собрание в чем-то не соответствует закону, это только означает, что для его созыва придется принять новый закон. Ничего сверхъестественного в этом нет, новые законы во всем мире, в том числе и в Белоруссии, принимаются в товарных количествах. И если народу Белоруссии нужно это собрание, то оформить его законами — вопрос чисто технический.



А то, что это собрание нужно, видно хотя бы из того, что, как признал сам Александр Григорьевич, объем его полномочий сейчас настолько велик, что ему самому трудно справляться со всеми задачами, в свое время взваленными на свои плечи. Понятно, что он это делал не из властолюбия, а потому, что в стране была очень сложная обстановка. А чем сложнее обстановка, тем чаще требуется единоличное решение.



Напомню, что в Риме, где очень гордились своими республиканскими традициями и даже на каждую выборную должность выбирали двух человек, чтобы они друг друга контролировали, в чрезвычайных обстоятельствах выбирали единоличного диктатора и вручали ему всю полноту власти на то время, которое понадобится для решения этой задачи.



Лукашенко взвалил на себя все эти обязанности от того, что страна была в чрезвычайном положении, а сейчас, когда во многом благодаря его усилиям страна из этого положения выходит, он, естественно, готов частью своих полномочий поделиться с другими.



Так что я полагаю, что Александру Григорьевичу хочется поделиться полномочиями, ну, конечно, адекватным образом, чтобы не допустить перетягивания каната между разными властными структурами.



- Белорусская оппозиция фактически отказалась принимать участие в будущем собрании. Как вы оцениваете эту позицию?



— Во-первых, чтобы была оппозиция, у оппозиции должна быть позиция. Оппозиция — это не те, кто выходит на улицу с криками «Долой, да здравствует», а люди, способные предложить свои варианты решения задач, стоящих перед страной. И, если у оппозиции такие решения есть, она их публикует, и на выборах народ решает, чьи предложения представляются в данный момент наилучшими.



Народ, конечно, не всегда решает правильно, но если народ ошибся, действует старинное правило: «Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте». В любом случае решает народ, и все предложения выносятся на обсуждение народа. А если у людей нет за душой ничего, кроме крика «Долой, да здравствует», то это не оппозиция в классическом смысле слова, а смутьяны.



Если те, кто в Белоруссии называет себя оппозицией, отказываются участвовать во Всебелорусском собрании, это как раз и значит, что они смутьяны, что им нечего предложить народу и что они не рассчитывают на победу своих предложений в открытом споре.



Я полагаю, что народ Белоруссии отнесется к этим глубокоуважаемым самими собою людям соответственно.



- Каков ваш прогноз на политическое будущее Белоруссии на 2021 год?



— Ну, прогноз в целом оптимистичный. Белоруссия выдержала натиск смуты. Это, конечно, не значит, что она немедленно прекратится, но это значит, что будут искать какие-то новые рецепты давления на мозги. Но это требует времени. Но вот этим временем, я думаю, руководство Белоруссии распорядится грамотно.



ukraina.ru Категории: политика, общество, в Беларуси Ключевые слова: выборы, ЕС, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 114 раз Комментарии