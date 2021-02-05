Байден заморозит анонсированный Трампом вывод войск из Германии 🔊 Воспроизвести Фото: US Army



США заморозят передислокацию своих военных из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Сегодня он (президент Джо Байден) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», – цитирует



Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американских военных из Германии. США заморозят передислокацию своих военных из Германии до завершения рассмотрения Пентагоном нынешних позиций США в мире, сообщил на брифинге советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.«Сегодня он (президент Джо Байден) объявит, что министр (обороны Ллойд) Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии», – цитирует ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости» Салливана.Предшественник Байдена Дональд Трамп заявлял о намерении вывести американских военных из Германии. Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.



В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля экс-президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам». vz.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, нато, противостояние, Байден — статья прочитана 111 раз Комментарии