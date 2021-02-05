Вакцина от COVID-19 поставила миллионы верующих перед страшным выбором 🔊 Воспроизвести



Массовая вакцинация от коронавируса столкнулась с противодействием групп верующих. Они считают, что препараты сделаны из "запретных компонентов", будь то свиной желатин или клетки человеческого эмбриона. А духовные лидеры разных религий, напротив, демонстративно прививаются и призывают следовать их примеру. Как решают противоречие — в материале РИА Новости.



Ультраортодоксальный бунт



В Израиле полыхает: то и дело на акции протеста выходят харедим — ультраортодоксальные евреи, живущие в основном в Иерусалиме. Еще с весны их кварталы объявили красной зоной заражения. Что неудивительно, ведь семьи по десять-пятнадцать человек селятся там в довольно небольших квартирах. И, несмотря на запрет властей, совершают массовые обряды. Массовая вакцинация от коронавируса столкнулась с противодействием групп верующих. Они считают, что препараты сделаны из "запретных компонентов", будь то свиной желатин или клетки человеческого эмбриона. А духовные лидеры разных религий, напротив, демонстративно прививаются и призывают следовать их примеру. Как решают противоречие — в материале РИА Новости.Ультраортодоксальный бунтВ Израиле полыхает: то и дело на акции протеста выходят харедим — ультраортодоксальные евреи, живущие в основном в Иерусалиме. Еще с весны их кварталы объявили красной зоной заражения. Что неудивительно, ведь семьи по десять-пятнадцать человек селятся там в довольно небольших квартирах. И, несмотря на запрет властей, совершают массовые обряды.



И это на фоне очередного взлета заболеваемости COVID-19 в стране. Некоторые политики уже заявили, что подобные выходки со стороны ультраортодоксов ставят под угрозу кампанию по вакцинации. Хотя Израиль лидирует по охвату привитого населения.



"Я слышал от знакомых разные опасения, но это потому, что они ничего не знали об эффективности препаратов. Постепенно ситуация исправляется, все больше людей проинформированы. Я сам недавно привился", — говорит Глоцер.



Несмотря на это, среди верующих распространяются фейки о вакцине. На днях ультраортодоксальный раввин Даниэль Асор напугал последователей тем, что она "может превратить в гомосексуала".



И хотя ведущие иудейские лидеры, осудив Асора, официально призвали прививаться, простые верующие все равно сомневаются. Например, некоторых евреев беспокоит кошерность инъекций: вдруг в них есть запрещенные иудаизмом компоненты, прежде всего — свиной желатин, который обычно входит в состав различных вакцин.



Халяльный допуск



Аналогичные опасения звучат и со стороны мусульман. Так, в начале января под угрозой срыва оказалась поставка вакцины китайской компании Sinovac в Индонезию. Вопрос для жителей не праздный, ведь страна — первая в мире по численности последователей ислама (202 миллиона). И верующие задались вопросом, нет ли в лекарстве запретных компонентов.



Все дело в том, что в исламе продукты делятся на "халяльные" — дозволенные и "харамные" — запрещенные. Причем речь не только о пище, но и вообще обо всем, что попадает в организм, включая косметику и лекарства. Поэтому по требованию верующих духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию.



Индонезия — первая страна, где вакцине выдали сертификат халяльности. Богословы признали ее "священной для правоверных" и фактически одобрили прививочную кампанию. Хотя по закону это в компетенции местного Минздрава.



А во второй по численности мусульман стране — Индии — решили иначе. Совет улемов (знатоков ислама) при академии в Мумбаи призвал власти не покупать вакцины от COVID, в которых содержится свиной желатин. По словам богословов, прежде всего это препараты, произведенные в Китае.



Скандалом воспользовались западные производители, которые тоже хотят охватить 201-миллионное исламское население. Компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca заверили, что не используют свиные компоненты.



Возможно, это заявление стало бы для Индии решающим. Если бы не вердикт улемов из ОАЭ, на которых ориентируются мусульмане во многих странах. Те постановили: любая вакцина от COVID-19 считается халяльной независимо от состава.



"Альтернативы нет"



В России массовых обращений верующих по поводу халяльности доступных в стране вакцин — от Центра Гамалеи и "Вектора" — не было, сообщили в Духовном управлении мусульман. Однако вопрос все равно актуален для 20-миллионной общины. Так, на прошлой неделе муфтияты Татарстана и Москвы попросили разработчиков раскрыть состав компонентов "Спутника V" и "ЭпиВакКороны".



"Мы хотим помочь обществу обрести правильный продукт, ведь, как известно, халялем пользуются не только мусульмане. Если есть какие-то запрещенные компоненты, нужно собрать совет улемов, который вынесет решение о дозволенности вакцин", — объяснил Ирек Зиганшин, руководитель центра "Халяль" при Духовном управлении мусульман Татарстана.



Как стало известно РИА Новости, ответ от российских разработчиков уже пришел. По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в препаратах не используют свиные компоненты.



"Человеческих (речь идет о клеточных линиях. — Прим. ред.) тоже нет в составе препаратов, — добавляет он. — Мы зададим еще несколько уточняющих вопросов и подготовим соответствующую фетву о вакцинах".



При этом в умме подчеркивают: жизнь — превыше всего. Поэтому если то или иное лекарство признали безальтернативным, то исламская религия позволяет его применять.



"При таком условии можно, например, использовать спиртосодержащие лекарства. И с вакциной от коронавируса та же история: мы пока не услышали о другом способе остановить пандемию", — обращает внимание первый зампред Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов.



Так же рассуждают и в еврейской общине. Председатель Совета раввинов Европы главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отмечает: ради спасения жизни человек "может нарушить практически все законы Торы", не то что пищевые запреты.



У буддистов, а их в России более двух миллионов, особых ограничений относительно продуктов нет. То же касается и вакцин.



"Если вакцина безопасна, я лично рекомендую сделать прививку, потому что считаю чрезвычайно важным предотвратить смерти и остановить глобальный кризис в области здравоохранения, который сейчас охватил планету", — сказал верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.



"Аморальная" клетка



Пищевых ограничений практически нет и в христианстве. Однако именно последователей Христа по всему миру больше всего встревожило появление вакцин от коронавируса.



Еще весной в США прошли акции протеста. Верующие выступают против использования при изготовлении вакцин клеточной линии HEK 293: ее извлекли в 1973 году из абортированного эмбриона. В итоге — этическая дилемма: можно ли прививаться лекарством, полученным ценой человеческой жизни. А она, согласно вероучению, образуется с момента зачатия. Именно поэтому христиане в целом не принимают абортов и ЭКО.



Эту тему в последние десятилетия обсуждали неоднократно. И всегда стороны оставались при своих мнениях. В конце прошлого года Ватикан попытался примирить верующих.



"Если у граждан нет выбора вакцины, кроме той, что получена безнравственным путем, это допустимо с точки зрения морали", — говорилось в обращении к пастве Римско-католической церкви.



Не помогло: документ лишь добавил аргументов противникам папы римского Франциска, которые и раньше критиковали его за "слишком либеральный" подход к вере и нарушение догматов. Слухи об "использовании человечины" в прививках все равно распространяются.



Не остались в стороне и православные россияне. Опасения по поводу использования HEK 293 звучат на разных ресурсах, в том числе и профильных телеканалах.



На момент публикации материала в Центре Гамалеи не ответили на запрос агентства о том, применялась ли клеточная линия HEK 293. Однако в описании к патенту вакцины эта информация есть: ее использовали в процессе создания "Спутника V", но в самом препарате ее нет. В свою очередь, разработчики "ЭпиВакКороны" заверили РИА Новости, "что клеточные линии не использовались и не будут использоваться".



Сложное противоречие



Запрет на препараты, полученные "безнравственным путем", прописан в главном постановлении РПЦ по теме современных технологий — "Основах социальной концепции".



"Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья", — гласит документ.



Тем не менее видные представители РПЦ, напротив, говорят о необходимости вакцинации. Например, об этом заявлял глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, который сам привился. На вопрос РИА Новости, есть ли тут противоречие между моралью и медицинской необходимостью, он не ответил. Ничего не сказали на момент публикации материала и в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.



Компромисс возможен?



Для Церкви вопрос действительно очень сложный, признает священник Роман Тарабрин, который участвует в разработке церковных документов по вопросу использования биотехнологий. В самой РПЦ нет единого мнения, как и официальных документов.



Но это, по его словам, не значит, что верующим нельзя прививаться. Напротив, прецедент есть: в 2009-м на волне споров о вакцине от кори официальный сайт Московской патриархии опубликовал заявление Общества православных врачей. Они, с одной стороны, признавали "трагичность и противоречивость создавшейся ситуации". А с другой — допускали вакцинацию препаратами с HEK 293. По одной причине.



"Греховные действия, в результате которых были получены диплоидные клетки человека, использующиеся сейчас для изготовления вакцин, были совершены несколько десятков лет назад и не носят повторяющегося систематического характера. При этом надо учесть также, что не было совершено преднамеренного умерщвления плода с целью получения диплоидных клеток. Использование вакцин, изготовленных на основе диплоидных клеток, спасло жизни и предотвратило тяжелые пороки развития (уродства) у многих тысяч людей", — подчеркивали авторы заявления.



По словам Тарабрина, такой подход делает проблему "гораздо меньшей" для верующих. Хотя все равно приходится "выбирать из двух зол".



В свою очередь, источник в Московской патриархии на условиях анонимности пояснил, что все мнения по этому поводу — частные. Пока что РПЦ опирается на "Основы социальной концепции".



"Любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения, — утверждает он. — Тем же, кто называет это донорством, нужно напомнить: донорство, как и всякая жертва, в нравственно здоровом обществе носит добровольный характер".



Да и в вопросах вакцинации, как отмечают представители РПЦ, у верующих всегда должен быть выбор. В Церкви предостерегают от дискриминации тех, кто не привился по личным соображениям.



Автор: Антон Скрипунов для "На днях хоронили известного раввина, пришли тысячи людей. Полиция не стала их разгонять, потому что опасалась вспышки насилия и негодования", — рассказывает житель Иерусалима Андрей Глоцер.И это на фоне очередного взлета заболеваемости COVID-19 в стране. Некоторые политики уже заявили, что подобные выходки со стороны ультраортодоксов ставят под угрозу кампанию по вакцинации. Хотя Израиль лидирует по охвату привитого населения."Я слышал от знакомых разные опасения, но это потому, что они ничего не знали об эффективности препаратов. Постепенно ситуация исправляется, все больше людей проинформированы. Я сам недавно привился", — говорит Глоцер.Несмотря на это, среди верующих распространяются фейки о вакцине. На днях ультраортодоксальный раввин Даниэль Асор напугал последователей тем, что она "может превратить в гомосексуала".И хотя ведущие иудейские лидеры, осудив Асора, официально призвали прививаться, простые верующие все равно сомневаются. Например, некоторых евреев беспокоит кошерность инъекций: вдруг в них есть запрещенные иудаизмом компоненты, прежде всего — свиной желатин, который обычно входит в состав различных вакцин.Халяльный допускАналогичные опасения звучат и со стороны мусульман. Так, в начале января под угрозой срыва оказалась поставка вакцины китайской компании Sinovac в Индонезию. Вопрос для жителей не праздный, ведь страна — первая в мире по численности последователей ислама (202 миллиона). И верующие задались вопросом, нет ли в лекарстве запретных компонентов.Все дело в том, что в исламе продукты делятся на "халяльные" — дозволенные и "харамные" — запрещенные. Причем речь не только о пище, но и вообще обо всем, что попадает в организм, включая косметику и лекарства. Поэтому по требованию верующих духовенство во всем мире маркирует разрешенную религией продукцию.Индонезия — первая страна, где вакцине выдали сертификат халяльности. Богословы признали ее "священной для правоверных" и фактически одобрили прививочную кампанию. Хотя по закону это в компетенции местного Минздрава.А во второй по численности мусульман стране — Индии — решили иначе. Совет улемов (знатоков ислама) при академии в Мумбаи призвал власти не покупать вакцины от COVID, в которых содержится свиной желатин. По словам богословов, прежде всего это препараты, произведенные в Китае.Скандалом воспользовались западные производители, которые тоже хотят охватить 201-миллионное исламское население. Компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca заверили, что не используют свиные компоненты.Возможно, это заявление стало бы для Индии решающим. Если бы не вердикт улемов из ОАЭ, на которых ориентируются мусульмане во многих странах. Те постановили: любая вакцина от COVID-19 считается халяльной независимо от состава."Альтернативы нет"В России массовых обращений верующих по поводу халяльности доступных в стране вакцин — от Центра Гамалеи и "Вектора" — не было, сообщили в Духовном управлении мусульман. Однако вопрос все равно актуален для 20-миллионной общины. Так, на прошлой неделе муфтияты Татарстана и Москвы попросили разработчиков раскрыть состав компонентов "Спутника V" и "ЭпиВакКороны"."Мы хотим помочь обществу обрести правильный продукт, ведь, как известно, халялем пользуются не только мусульмане. Если есть какие-то запрещенные компоненты, нужно собрать совет улемов, который вынесет решение о дозволенности вакцин", — объяснил Ирек Зиганшин, руководитель центра "Халяль" при Духовном управлении мусульман Татарстана.Как стало известно РИА Новости, ответ от российских разработчиков уже пришел. По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в препаратах не используют свиные компоненты."Человеческих (речь идет о клеточных линиях. — Прим. ред.) тоже нет в составе препаратов, — добавляет он. — Мы зададим еще несколько уточняющих вопросов и подготовим соответствующую фетву о вакцинах".При этом в умме подчеркивают: жизнь — превыше всего. Поэтому если то или иное лекарство признали безальтернативным, то исламская религия позволяет его применять."При таком условии можно, например, использовать спиртосодержащие лекарства. И с вакциной от коронавируса та же история: мы пока не услышали о другом способе остановить пандемию", — обращает внимание первый зампред Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов.Так же рассуждают и в еврейской общине. Председатель Совета раввинов Европы главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт отмечает: ради спасения жизни человек "может нарушить практически все законы Торы", не то что пищевые запреты.У буддистов, а их в России более двух миллионов, особых ограничений относительно продуктов нет. То же касается и вакцин."Если вакцина безопасна, я лично рекомендую сделать прививку, потому что считаю чрезвычайно важным предотвратить смерти и остановить глобальный кризис в области здравоохранения, который сейчас охватил планету", — сказал верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Аморальная" клеткаПищевых ограничений практически нет и в христианстве. Однако именно последователей Христа по всему миру больше всего встревожило появление вакцин от коронавируса.Еще весной в США прошли акции протеста. Верующие выступают против использования при изготовлении вакцин клеточной линии HEK 293: ее извлекли в 1973 году из абортированного эмбриона. В итоге — этическая дилемма: можно ли прививаться лекарством, полученным ценой человеческой жизни. А она, согласно вероучению, образуется с момента зачатия. Именно поэтому христиане в целом не принимают абортов и ЭКО.Эту тему в последние десятилетия обсуждали неоднократно. И всегда стороны оставались при своих мнениях. В конце прошлого года Ватикан попытался примирить верующих."Если у граждан нет выбора вакцины, кроме той, что получена безнравственным путем, это допустимо с точки зрения морали", — говорилось в обращении к пастве Римско-католической церкви.Не помогло: документ лишь добавил аргументов противникам папы римского Франциска, которые и раньше критиковали его за "слишком либеральный" подход к вере и нарушение догматов. Слухи об "использовании человечины" в прививках все равно распространяются.Не остались в стороне и православные россияне. Опасения по поводу использования HEK 293 звучат на разных ресурсах, в том числе и профильных телеканалах.На момент публикации материала в Центре Гамалеи не ответили на запрос агентства о том, применялась ли клеточная линия HEK 293. Однако в описании к патенту вакцины эта информация есть: ее использовали в процессе создания "Спутника V", но в самом препарате ее нет. В свою очередь, разработчики "ЭпиВакКороны" заверили РИА Новости, "что клеточные линии не использовались и не будут использоваться".Сложное противоречиеЗапрет на препараты, полученные "безнравственным путем", прописан в главном постановлении РПЦ по теме современных технологий — "Основах социальной концепции"."Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья", — гласит документ.Тем не менее видные представители РПЦ, напротив, говорят о необходимости вакцинации. Например, об этом заявлял глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, который сам привился. На вопрос РИА Новости, есть ли тут противоречие между моралью и медицинской необходимостью, он не ответил. Ничего не сказали на момент публикации материала и в Синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Компромисс возможен?Для Церкви вопрос действительно очень сложный, признает священник Роман Тарабрин, который участвует в разработке церковных документов по вопросу использования биотехнологий. В самой РПЦ нет единого мнения, как и официальных документов.Но это, по его словам, не значит, что верующим нельзя прививаться. Напротив, прецедент есть: в 2009-м на волне споров о вакцине от кори официальный сайт Московской патриархии опубликовал заявление Общества православных врачей. Они, с одной стороны, признавали "трагичность и противоречивость создавшейся ситуации". А с другой — допускали вакцинацию препаратами с HEK 293. По одной причине."Греховные действия, в результате которых были получены диплоидные клетки человека, использующиеся сейчас для изготовления вакцин, были совершены несколько десятков лет назад и не носят повторяющегося систематического характера. При этом надо учесть также, что не было совершено преднамеренного умерщвления плода с целью получения диплоидных клеток. Использование вакцин, изготовленных на основе диплоидных клеток, спасло жизни и предотвратило тяжелые пороки развития (уродства) у многих тысяч людей", — подчеркивали авторы заявления.По словам Тарабрина, такой подход делает проблему "гораздо меньшей" для верующих. Хотя все равно приходится "выбирать из двух зол".В свою очередь, источник в Московской патриархии на условиях анонимности пояснил, что все мнения по этому поводу — частные. Пока что РПЦ опирается на "Основы социальной концепции"."Любое использование абортивных тканей, в том числе и для производства прививок, не может быть оправдано с нравственной точки зрения, — утверждает он. — Тем же, кто называет это донорством, нужно напомнить: донорство, как и всякая жертва, в нравственно здоровом обществе носит добровольный характер".Да и в вопросах вакцинации, как отмечают представители РПЦ, у верующих всегда должен быть выбор. В Церкви предостерегают от дискриминации тех, кто не привился по личным соображениям.Автор: Антон Скрипунов для РИА Новости РИА Новости Категории: общество, культура, здоровье Ключевые слова: отрицание, вакцинация, верующие — статья прочитана 187 раз Комментарии