Меркель приходится нелегко: немецкий политолог обратился к россиянам 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Markus Schreiber



Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2", сообщает



"Северный поток — 2" будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — сказал Рар. Немецкий политолог, научный директор "Германо-российского форума" Александр Рар в беседе с МК рассказал о борьбе канцлера Ангелы Меркель за завершение строительства "Северного потока — 2", сообщает РИА Новости "Северный поток — 2" будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди нас ждут новые испытания и баталии. Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности", — сказал Рар. По мнению политолога, при отмене российского проекта Германия бы сильно пострадала.



"Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано. Немецкий бизнес понесет потери. Нам это абсолютно не нужно", — объяснил Рар.



Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода.



"Но в заключение хочется донести и до россиян: Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет за "Северный поток — 2", — заявил Рар.



"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Германия, США, санкции, Меркель, СП-2 — статья прочитана 179 раз Комментарии