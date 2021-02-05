В Германии власти выделяют миллиарды на помощь экономике 🔊 Воспроизвести Заскиа Эскен и Норберт Вальтер-Борьянс



Единоразовые выплаты в 150 евро получающим социальную помощь и родителям. Налоговые льготы для пострадавшего бизнеса. Дополнительный миллиард на культуру. Таков результат переговоров "большой коалиции", сообщает



Правящая в Германии "большая коалиция", состоящая из блока ХДС/ХСС и социал-демократов, в ночь на четверг, 4 февраля, объявила о том, что ей удалось договориться о новом масштабном пакете помощи пострадавшей от пандемии немецкой экономике.



Сопредседатели СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) оценили его размер в по меньшей мере 7,5 миллиарда евро. От партии ХДС в переговорах впервые принимал участие ее новый председатель Армин Лашет (Armin Laschet). Единоразовые выплаты в 150 евро получающим социальную помощь и родителям. Налоговые льготы для пострадавшего бизнеса. Дополнительный миллиард на культуру. Таков результат переговоров "большой коалиции", сообщает DW Правящая в Германии "большая коалиция", состоящая из блока ХДС/ХСС и социал-демократов, в ночь на четверг, 4 февраля, объявила о том, что ей удалось договориться о новом масштабном пакете помощи пострадавшей от пандемии немецкой экономике.Сопредседатели СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) оценили его размер в по меньшей мере 7,5 миллиарда евро. От партии ХДС в переговорах впервые принимал участие ее новый председатель Армин Лашет (Armin Laschet). "Коалиция до самого конца демонстрирует свою способность к действиям", - прокомментировал результаты переговоров глава фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). Он высоко оценил работу Лашета, который до этого возглавлял Северный Рейн - Вестфалию. Лашет "отлично вписался" в переговоры и "как будто был здесь всегда", заметил Бринкхаус.



Пакет помощи предусматривает разовые выплаты по 150 евро получающим социальную помощь и родителям за каждого из детей. Гастрономическому бизнесу продлят налоговые льготы, дополнительный миллиард евро выделят на помощь культуре, пострадавший от пандемии бизнес также получит налоговые послабления.



Падение ВВП на 5 процентов



ВВП Германии снизился в 2020 году, по предварительным данным, на 5%, сообщило 14 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напомнило, что в 2009 году, во время финансово-экономического кризиса, падение составило 5,7%. В прошедшие месяцы многие прогнозировали и опасались, что итоги года будут значительно хуже. "В международном сравнении немецкая экономика прошла кризис 2020 года, похоже, существенно лучше, чем большинство других европейских стран", - подчеркнул в ходе пресс-конференции, состоявшейся онлайн, глава ведомства Георг Тиль (Georg Thiel). dw.com Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: экономика, граница, рецессия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 149 раз Комментарии