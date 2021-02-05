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На Украине заявили о планах перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Фото © ТАСС / Зинин Владимир


Сейчас такое топливо используется на шести реакторах украинских АЭС, сообщает ЛАЙФ.

Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас", — призвал он.

Напомним, что в 2014 году власти Украины договорились с одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019-го официальный Киев оценивал долю такого топлива в 46%, но после 2021 года они надеются превысить долю импорта из России. По данным самой Westinghouse, топливо их компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины.

К слову, ещё полгода назад на Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля". На обсуждениях в Верховной раде стало известно, что атомная энергетика находится в удручающем состоянии, а АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как власти предпочитают не замечать существующих проблем.
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире, технологии
Ключевые слова: АЭС, США, топливо, аварии
География: Украина
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добавлена сегодня, 5 февраля, 13:00

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