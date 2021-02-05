На Украине заявили о планах перейти на ядерное топливо из США вместо российского 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Зинин Владимир



Сейчас такое топливо используется на шести реакторах украинских АЭС, сообщает



Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года.



"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас", — призвал он.



Напомним, что в 2014 году власти Украины договорились с одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019-го официальный Киев оценивал долю такого топлива в 46%, но после 2021 года они надеются превысить долю импорта из России. По данным самой Westinghouse, топливо их компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины.



К слову, ещё полгода назад на Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля". На обсуждениях в Верховной раде стало известно, что атомная энергетика находится в удручающем состоянии, а АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как власти предпочитают не замечать существующих проблем. Сейчас такое топливо используется на шести реакторах украинских АЭС, сообщает ЛАЙФ Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко в ходе обсуждения национальной экономической стратегии до 2030 года."Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас", — призвал он.Напомним, что в 2014 году власти Украины договорились с одной из ведущих электротехнических компаний США Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019-го официальный Киев оценивал долю такого топлива в 46%, но после 2021 года они надеются превысить долю импорта из России. По данным самой Westinghouse, топливо их компании в том или ином соотношении используется на шести ядерных реакторах Украины.К слову, ещё полгода назад на Украине сообщили об угрозе "второго Чернобыля". На обсуждениях в Верховной раде стало известно, что атомная энергетика находится в удручающем состоянии, а АЭС Украины выходят из строя и превращают страну в радиоактивную свалку, в то время как власти предпочитают не замечать существующих проблем. life.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: АЭС, США, топливо, аварии География: Украина — статья прочитана 72 раза Комментарии