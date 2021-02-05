Le Figaro Франция : «Спутник V» — политическая вакцина 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Валерий Мельников



Высокая эффективность российской вакцины поставила Евросоюз перед сложным выбором — принимать или отвергать «Спутник V». Европа стремилась удержать за собой этот очень важный рынок. Теперь же ситуация изменилась — у ЕС недостаточно препаратов для вакцинирования населения.



Увакцин против covid-19 нет паспорта, а интерес к ним не должен зависеть от идеологических соображений. Особенно в ситуации, когда европейская кампания вакцинации оборачивается фиаско… Таков ответ Европы на внезапное появление «Спутник V», новичка на фармацевтической сцене, чья эффективность (91,6%) была недавно признана научным журналом The Lancet.



Ангела Меркель первой открыла дверь перед российским аутсайдером. В Германии с радостью примут «все одобренные вакцины», отметила канцлер, которая даже помогла Москве в подаче заявки. Кроме того, разработавший вакцину «Спутник V» Институт Гамалеи установил в среду контакты с немецкой лабораторией IDT. Увакцин против covid-19 нет паспорта, а интерес к ним не должен зависеть от идеологических соображений. Особенно в ситуации, когда европейская кампания вакцинации оборачивается фиаско… Таков ответ Европы на внезапное появление «Спутник V», новичка на фармацевтической сцене, чья эффективность (91,6%) была недавно признана научным журналом The Lancet.Ангела Меркель первой открыла дверь перед российским аутсайдером. В Германии с радостью примут «все одобренные вакцины», отметила канцлер, которая даже помогла Москве в подаче заявки. Кроме того, разработавший вакцину «Спутник V» Институт Гамалеи установил в среду контакты с немецкой лабораторией IDT.



В гонке вакцин российскую «Спутник V» долгое время не принимали всерьез, потому что ее запуск состоялся до завершения массовых клинических испытаний. Сейчас же она берет реванш и даже обходит признанный куда менее эффективным (50%) китайский аналог.



Реванш над США и западными демократиями



«Это не политическое, а научное решение», — заверил Эммануэль Макрон. Для Франции, Германии и европейских ведомств это, наверное, действительно так. Но не для России, которая рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие. Само ее название представляет собой отсылку к одной из главных побед СССР над Америкой в период холодной войны — выводу на орбиту первого спутника в 1957 году. Это технологическое достижение Советского Союза застало врасплох американцев.



После прихода к власти Владимир Путин непрестанно стремится вернуть Россию на международную арену. Как отмечает газета «Коммерсант», вакцина, которая в августе оказалась первой на финишной черте, хотя еще не была завершена, способствует росту «авторитета» страны. Она рассматривается как реванш над победившими в холодной войне США и западными демократиями, которые любят читать нотации авторитарным режимам. V — это символ победы. Направив научные силы страны на достижение поставленной цели, Владимир Путин без конца повторял, что «Спутник V» — лучшая в мире вакцина.



В любом случае, вакцина в очередной раз подтвердила, что Россия вернулась в число грандов, даже в сфере научных исследований, которая развалилась после холодной войны из-за экономических кризисов и коррупции. Прекрасная месть для власти, которая даже не скрывает удовольствия. «Россия была права с самого начала», — утверждает директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он осуждает «кампанию дискредитации вакцины» и считает, что последние международные результаты поставили «шах и мат» всем критикам.



Политический характер российской вакцины находит отражение и в ее географическом распределении. В первую очередь она охватила зоны влияния Кремля, сохранившие близость к Москве постсоветские республики, такие как Белоруссия и Казахстан. Далее идут зоны геополитического влияния России, дружественные государства вроде Ирана, Венесуэлы, Алжира и Сербии. В ЕС только одна страна нарушила европейскую солидарность до подтверждения эффективности вакцины: Венгрия Виктора Орбана. Стоит также отметить, что российская вакцина ощутимо доступнее аналогов при цене менее 10 долларов за дозу.



Сегодня Кремль пользуется ею для расширения своего влияния в мире. Повторяя методы Китая в международных инстанциях, Россия пытается обусловить доступ к вакцине поддержкой ее позиций по главным международным вопросам. Еще одним политическим символом стала поставка «Спутник V» в сепаратистские Донецкую и Луганскую области Украины.



Прорыв российской вакцины на международной арене произошел в разгар дела Навального, в связи с которым европейцы рассматривают новые санкции против Кремля. «В таких условиях, когда европейские страны остро нуждаются в вакцинах, сложно представить себе, что Париж, Берлин и Брюссель смогут долго придерживаться жестких позиций по делу Навального», — отмечает европейский дипломат.



Ранние поставки вакцины в Венгрию стали для России легким способом вбить клин между членами ЕС, а нынешний успех «Спутник V» усиливает внутренний раскол в европейских странах. В частности, это касается Франции, где ультраправые в лице Марин Ле Пен и ультралевые в лице Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер российской вакцины, встав на ее защиту. Как бы то ни было, вакцинация — действительно экстренный вопрос. И цвет иглы имеет здесь мало значения.



Автор: Изебель Лассер (Isabelle Lasserre) для Le Figaro, Франция, перевод То же самое касается и Франции, где министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и президент Эммануэль Макрон проявили интерес к российскому решению при условии одобрения Европейским агентством лекарственных средств. «У вакцин нет национальности. Главное — это эффективный препарат», — подчеркнул глава французской дипломатии. «Энтузиазм» был озвучен и со стороны испанского правительства. Европейский союз приоткрыл двери. «Если российские и китайские производители откроют свои материалы, продемонстрируют прозрачность и предоставят все данные, (…) тогда они смогут получить разрешение на выход на рынок, как и другие», — подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.В гонке вакцин российскую «Спутник V» долгое время не принимали всерьез, потому что ее запуск состоялся до завершения массовых клинических испытаний. Сейчас же она берет реванш и даже обходит признанный куда менее эффективным (50%) китайский аналог.«Это не политическое, а научное решение», — заверил Эммануэль Макрон. Для Франции, Германии и европейских ведомств это, наверное, действительно так. Но не для России, которая рассматривает свою вакцину как инструмент политического влияния и идеологическое оружие. Само ее название представляет собой отсылку к одной из главных побед СССР над Америкой в период холодной войны — выводу на орбиту первого спутника в 1957 году. Это технологическое достижение Советского Союза застало врасплох американцев.После прихода к власти Владимир Путин непрестанно стремится вернуть Россию на международную арену. Как отмечает газета «Коммерсант», вакцина, которая в августе оказалась первой на финишной черте, хотя еще не была завершена, способствует росту «авторитета» страны. Она рассматривается как реванш над победившими в холодной войне США и западными демократиями, которые любят читать нотации авторитарным режимам. V — это символ победы. Направив научные силы страны на достижение поставленной цели, Владимир Путин без конца повторял, что «Спутник V» — лучшая в мире вакцина.В любом случае, вакцина в очередной раз подтвердила, что Россия вернулась в число грандов, даже в сфере научных исследований, которая развалилась после холодной войны из-за экономических кризисов и коррупции. Прекрасная месть для власти, которая даже не скрывает удовольствия. «Россия была права с самого начала», — утверждает директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он осуждает «кампанию дискредитации вакцины» и считает, что последние международные результаты поставили «шах и мат» всем критикам.Политический характер российской вакцины находит отражение и в ее географическом распределении. В первую очередь она охватила зоны влияния Кремля, сохранившие близость к Москве постсоветские республики, такие как Белоруссия и Казахстан. Далее идут зоны геополитического влияния России, дружественные государства вроде Ирана, Венесуэлы, Алжира и Сербии. В ЕС только одна страна нарушила европейскую солидарность до подтверждения эффективности вакцины: Венгрия Виктора Орбана. Стоит также отметить, что российская вакцина ощутимо доступнее аналогов при цене менее 10 долларов за дозу.Сегодня Кремль пользуется ею для расширения своего влияния в мире. Повторяя методы Китая в международных инстанциях, Россия пытается обусловить доступ к вакцине поддержкой ее позиций по главным международным вопросам. Еще одним политическим символом стала поставка «Спутник V» в сепаратистские Донецкую и Луганскую области Украины.Прорыв российской вакцины на международной арене произошел в разгар дела Навального, в связи с которым европейцы рассматривают новые санкции против Кремля. «В таких условиях, когда европейские страны остро нуждаются в вакцинах, сложно представить себе, что Париж, Берлин и Брюссель смогут долго придерживаться жестких позиций по делу Навального», — отмечает европейский дипломат.Ранние поставки вакцины в Венгрию стали для России легким способом вбить клин между членами ЕС, а нынешний успех «Спутник V» усиливает внутренний раскол в европейских странах. В частности, это касается Франции, где ультраправые в лице Марин Ле Пен и ультралевые в лице Жана-Люка Меланшона подтвердили политический характер российской вакцины, встав на ее защиту. Как бы то ни было, вакцинация — действительно экстренный вопрос. И цвет иглы имеет здесь мало значения.Автор: Изебель Лассер (Isabelle Lasserre) для Le Figaro, Франция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус — статья прочитана 197 раз Комментарии