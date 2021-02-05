На литовско-белорусской границе задержали черепаху 🔊 Воспроизвести © PHOTO : LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ Литовские таможенники изъяли на границе черепаху



Несмотря на то что у перевозившего ее молодого человека был ветеринарный документ, у него не было разрешения на перевозку. В Литве пресекли попытку перевозки черепахи из Белоруссии с нарушением требований, сообщает



Молодой человек пытался пересечь границу вечером в среду. Он представил сотрудникам таможни ветеринарный документ, который подтверждал, что животное здорово. Однако черепаху задержали, поскольку перевозивший ее человек не имел необходимого документа на перевозку животного через границу.



Животное идентифицировано как наземная черепаха, включенная в Приложение I/II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).



Для перевозки таких животных требуется специальное разрешение на ввоз, которое в Литве выдает Агентство по охране окружающей среды.



В настоящее время за черепахой ухаживают сотрудники ветеринарной службы поста "Мядининкай". Несмотря на то что у перевозившего ее молодого человека был ветеринарный документ, у него не было разрешения на перевозку. В Литве пресекли попытку перевозки черепахи из Белоруссии с нарушением требований, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Таможенной службы республики.Молодой человек пытался пересечь границу вечером в среду. Он представил сотрудникам таможни ветеринарный документ, который подтверждал, что животное здорово. Однако черепаху задержали, поскольку перевозивший ее человек не имел необходимого документа на перевозку животного через границу.Животное идентифицировано как наземная черепаха, включенная в Приложение I/II к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).Для перевозки таких животных требуется специальное разрешение на ввоз, которое в Литве выдает Агентство по охране окружающей среды.В настоящее время за черепахой ухаживают сотрудники ветеринарной службы поста "Мядининкай". lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: таможня, контрабанда, задержание, черепаха География: Литва — статья прочитана 91 раз Комментарии