|
В национальном масштабе начались исследования мутаций коронавируса – Минздрав Литвы
Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).
Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).
Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.
Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.
К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.
Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.
На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: исследование, контроль, карантин, распространение, коронавирус, штаммы
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|