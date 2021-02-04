В национальном масштабе начались исследования мутаций коронавируса – Минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести



Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).



Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).



Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.



Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.



К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.



Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.



На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса. Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса. BNS Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: исследование, контроль, карантин, распространение, коронавирус, штаммы География: Литва — статья прочитана 70 раз Комментарии