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В национальном масштабе начались исследования мутаций коронавируса – Минздрав Литвы



Для того, чтобы наблюдать за разнообразием обнаруживаемых в Литве штаммов коронавируса, их распространением и изменениями их генома, начинаются национальные исследования по отслеживанию генома, сообщило в четверг Министерство здравоохранения Литвы (Минздрав).

Организация и координация данного процесса поручена Национальной лаборатории по охране общественного здоровья (НЛООЗ).

Она должна будет обеспечить, чтобы в неделю исследовался процент от всех положительных случаев, однако выполнялось бы не менее 200 исследований.

Кроме того, Национальная лаборатория заключит договоры с клиниками в Вильнюсе и Каунасе, с Вильнюсским университетом и Литовским медуниверситетом о проведении исследований.

К проекту по отслеживанию геномов коронавируса планируется подключить и Национальный институт по оценке риска в области пищевых продуктов и ветеринарии.

Данное исследование будет финансироваться государством. Также за помощью будет обращение в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе правительство поручило Министерству здравоохранения организовать и координировать отслеживание генома, чтобы установить мутации вируса.
BNS
Категории: общество, здоровье, образование
Ключевые слова: исследование, контроль, карантин, распространение, коронавирус, штаммы
География: Литва
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добавлена сегодня, 4 февраля, 19:30

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