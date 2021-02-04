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ЕСПЧ разрешил швейцарским нищим просить подаяния

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В Швейцарии временно приостановили действие запрета на попрошайничество. Соответствующее решение было принято в стране на фоне вынесения вердикта Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), рассмотревшим дело о тюремном заключении одной из женевских попрошаек. Об этом сообщает L24 со ссылкой на издание Blick.

Сообщается, что в связи с решением суда правоохранительные органы Швейцарии перестанут возбуждать дела в отношении просящих милостыню граждан.

"Швейцарские власти обязаны выплатить компенсацию женщине из Румынии, которая занималась попрошайничеством на одном из шоссе в Женеве и была за это оштрафована на 500 франков - примерно 466 евро. Поскольку у нее не было работы и она не получала социальной помощи, платить ей было нечем, и за неуплату штрафа ее поместили на пять дней в следственный изолятор", - рассказывает издание.
История получила продолжение. Спустя семь лет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пришел к выводу, что наказание не соответствовало целям борьбы с организованной преступностью или защиты прав местных жителей. Более того, политика властей Швейцарии противоречит статье о праве на уважение частной и семейной жизни Европейской конвенции по правам человека.

В сообщении суда говорится, что пострадавшая не имела средств к существованию и, "находясь в крайне уязвимой ситуации, имела право на сохранение человеческого достоинства, на возможность выразить свое горе и попытаться исправить свое положение просьбами о помощи". Теперь кантон Женева должен будет выплатить ей 922 евро в качестве компенсации морального ущерба.

На фоне постановления ЕСПЧ прокуратура Женевы призвала власти страны изменить действующий с 2008 года закон, запрещающий просить милостыню. Так, ведомство предложило наказывать попрошаек только в тех случаях, когда они ведут себя агрессивно, а также попрошайничают с детьми или делают это вблизи банкоматов.
l24.lt
Категории: экономика, общество, в Европе, дом и быт
Ключевые слова: закон, ЕСПЧ, подаяние, нищие, Швейцария
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добавлена сегодня, 4 февраля, 19:00

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