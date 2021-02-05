Суд отклонил жалобу о возмещении ущерба из-за введенного правительством карантина 🔊 Воспроизвести фото: lrt.lt



В четверг Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу клиники "Аукштайтийская клиника имплантологии" к Литве о возмещении предполагаемого нанесенного ущерба, появившегося в прошлом году с введением карантина.



Это первое известное дело об условиях введенного прошлой весной карантина.



По мнению суда, правительство Саулюса Сквернялиса не превысило своих полномочий объявляя экстремальную ситуацию в стране, поэтому решение кабинета министров не противоречило Конституции.



Клиника планирует обжаловать такое решение.



Представители клиники утверждают, что у правительства не было полномочий ограничивать хозяйственную деятельность, а установленные ограничения были непропорциональными. Они просили присудить 34 тыс. евро понесенного ущерба из-за недополученных доходов, также просили обратиться в Конституционный суд за разъяснением конституционности постановления правительства. В четверг Вильнюсский окружной административный суд отклонил жалобу клиники "Аукштайтийская клиника имплантологии" к Литве о возмещении предполагаемого нанесенного ущерба, появившегося в прошлом году с введением карантина.Это первое известное дело об условиях введенного прошлой весной карантина.По мнению суда, правительство Саулюса Сквернялиса не превысило своих полномочий объявляя экстремальную ситуацию в стране, поэтому решение кабинета министров не противоречило Конституции.Клиника планирует обжаловать такое решение.Представители клиники утверждают, что у правительства не было полномочий ограничивать хозяйственную деятельность, а установленные ограничения были непропорциональными. Они просили присудить 34 тыс. евро понесенного ущерба из-за недополученных доходов, также просили обратиться в Конституционный суд за разъяснением конституционности постановления правительства. Суд констатировал, что в законе были предусмотрены полномочия правительства устанавливать ограничения хозяйственной деятельности из-за введения карантина.



"Правительство предпринимало пропорциональные меры - в этом случае общество столкнулось с распространением беспрецедентной болезни, создающей смертельную опасность и с создавшейся экстремальной ситуацией", - говорится в пресс-релизе суда.



По мнению суда, правительство применяло известные на тот момент и применяемые во всем мире меры - изоляцию и ограничение контактов, особенно в закрытых помещениях.



К клинике была применена приостановка деятельности почти на два месяца, а также меры по поддержке бизнеса, что, по оценке суда, отвечает критерию пропорциональности.



Адвокат клиники Нериюс Залецкас заявил BNS, что будет обжаловать это решение в Верховном административном суде Литвы. По его мнению, окружной суд необоснованно не рассматривал ходатайство об обращении в Конституционный суд.



"Будем обжаловать сто процентов. Мы еще в августе подали ходатайство об обращении в Конституционный суд, и суд данное ходатайство так и не удовлетворил", - заявил адвокат.



Он также заявил о несогласии с оценкой судом трактовки введенных правительством ограничений. BNS Категории: политика, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: суд, компенсация, контроль, клиника, карантин, распространение, коронавирус, "Аукштайтийская клиника имплантологии" География: Литва — статья прочитана 168 раз Комментарии