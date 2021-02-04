Всего получено 311 сообщений о нежелательных реакциях на вакцину от COVID-19 🔊 Воспроизвести



За первый месяц вакцинации Государственная служба контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Литвы получила 311 сообщений о предполагаемых нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19.



Как в четверг на пресс-конференции заявил глава Государственной службы контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис, с 27 декабря по 28 января получено 297 сообщений о реакции на вакцину компаний Pfizer и BioNTech, а о реакции на вакцину компании Moderna - 13 сообщений. В одном сообщении не указано, на какую вакцину возникла нежелательная реакция.



"Это (небольшое количество сообщений о реакции на вакцину компании Moderna) связано с тем, что ее использование началось только 18 января", - разъяснил он.



Г. Андрулёнис отметил, что сообщения о нежелательных реакциях составили около "0,37% от всех использованных доз". По данным ГСКЛ, в оцениваемый период было использовано свыше 84 тыс. доз вакцин.



Он также добавил, что в этой сфере данные Литвы не являются исключением по сравнению с другими странами Европы.



Из всех полученных в Литве сообщений, 298 квалифицируются как легкие или средней тяжести, 13 - как тяжелые. За первый месяц вакцинации Государственная служба контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Литвы получила 311 сообщений о предполагаемых нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19.Как в четверг на пресс-конференции заявил глава Государственной службы контроля за лекарственными препаратами (ГСКЛ) Гитис Андрулёнис, с 27 декабря по 28 января получено 297 сообщений о реакции на вакцину компаний Pfizer и BioNTech, а о реакции на вакцину компании Moderna - 13 сообщений. В одном сообщении не указано, на какую вакцину возникла нежелательная реакция."Это (небольшое количество сообщений о реакции на вакцину компании Moderna) связано с тем, что ее использование началось только 18 января", - разъяснил он.Г. Андрулёнис отметил, что сообщения о нежелательных реакциях составили около "0,37% от всех использованных доз". По данным ГСКЛ, в оцениваемый период было использовано свыше 84 тыс. доз вакцин.Он также добавил, что в этой сфере данные Литвы не являются исключением по сравнению с другими странами Европы.Из всех полученных в Литве сообщений, 298 квалифицируются как легкие или средней тяжести, 13 - как тяжелые. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лечение, покупка, минздрав, реакция, коронавирус География: Литва — статья прочитана 133 раза Комментарии